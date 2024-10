Les médecins découvrent une nouvelle condition médicale propre aux breakdancers : ScienceAlert

Pour ceux d’un certain âge, Têtes coniques est un film emblématique des années 90. Mais pour les breakdancers, il semble que développer une tête en forme de cône peut constituer un risque professionnel.

Selon un 2024 rapport de cas médicalun breakdancer qui se produisait depuis 19 ans a été soigné pour « trou de tête »une condition également connue sous le nom de « bulge breakdancer » c’est unique aux breakdancers. Il s’agit d’une masse en forme de cône se développant sur le dessus du cuir chevelu après des rotations répétitives de la tête. Des symptômes supplémentaires peuvent inclure la perte de cheveux et parfois des douleurs autour de la grosseur.

Environ 30 pour cent des breakdancers signalent une perte de cheveux et une inflammation du cuir chevelu due au vertige. UN trou de tête est causée par le corps qui essaie de se protéger. Le traumatisme répété dû au vertige provoque le aponévrose épicrânienne – une couche de tissu conjonctif semblable à un tendon, s’étendant de l’arrière de la tête vers l’avant – pour s’épaissir avec la couche de graisse sous la peau au-dessus de la tête pour tenter de protéger les os du crâne des blessures.

Le corps provoque une réaction protectrice similaire au frottement sur le corps. mains et piedsoù se forment des callosités pour répartir la pression et protéger les tissus sous-jacents des dommages. Activités répétitives quotidiennes de tenir un smartphone ou poids lourds jusqu’à des chaussures mal ajustées peuvent entraîner des callosités.

Mais une tête en forme de cône ne l’est pas la seule blessure à laquelle les breakdancers sont cependant enclins. Les problèmes courants peuvent inclure des blessures au poignet, au genou, à la hanche, à la cheville, au pied et au coude, ainsi que des mouvements tels que le « moulin à vent » et le « retour en arrière » peut provoquer une bursite – inflammation des sacs remplis de liquide qui protègent le vertèbres de la colonne vertébrale.

Un trou dans la tête n’est pas non plus la pire blessure que vous puissiez subir en breakdance. Un danseur s’est cassé le cou, mais heureusement, ils ont eu la chance de ne pas avoir à le faire. toute complication majeure.

D’autres, comme le breakdancer ukrainien Anna Ponomarenkoont eu des nerfs pincés qui les ont laissés paralysés. Ponomarenko s’est rétablie pour représenter son pays aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Comme pour d’autres sports, il n’est pas surprenant d’entendre que l’utilisation de équipement de protection entraîne également une réduction des blessures en breakdance.

Mais les breakdancers ne sont pas les seuls à développer des têtes en forme de cône.

Nouveau-nés

Certains bébés naissent avec une tête conique après que leur crâne souple a été comprimé et écrasé lors du voyage dans le canal vaginal et des contractions musculaires de l’utérus de la mère.

Une tête déformée peut également être causée par le caput secundum, où le liquide s’accumule sous la peau, au-dessus des os du crâne. Habituellement, cette condition se résout en quelques jours. Les bébés nés à l’aide d’un tasse assistée par le vide (connue sous le nom de Ventouse) – là où la coupe est appliquée sur le dessus de la tête du bébé pour le retirer – peut développer une masse de liquide similaire appelée un chignon.

L’accouchement assisté par vide peut également entraîner une grosseur et des ecchymoses plus importantes appelées céphalhématome, où les vaisseaux sanguins des os du crâne se rompent. C’est deux fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles et se résout en deux semaines à six mois.

Si vous avez déjà vu des nouveau-nés porter de minuscules chapeaux au cours des premières heures de leur vie, l’une de ces conditions peut en être la raison.

Certains enfants peuvent également présenter une « tête conique » en raison de craniosténosece qui se produit dans environ un cas sur chaque 2 000 à 2 500 naissances vivantes.

Les crânes des nouveau-nés sont constitués de nombreuses petites plaques osseuses qui ne sont pas fusionnées, ce qui permet au cerveau des bébés de se développer sans restriction. Habituellement, une fois que le cerveau atteint un rythme de croissance plus lent que les os peuvent suivre, les plaques fusionnent.

Dans la craniosténose, les plaques fusionnent trop tôt, créant de forme différente têtes. Chirurgie peut empêcher un retard de croissance du cerveau, mais est généralement inutile si l’enfant n’a pas été identifié comme ayant une tête façonnée par âgé de six mois.

Adam Taylorprofesseur et directeur du Centre d’apprentissage d’anatomie clinique, Université de Lancaster

