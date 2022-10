Les médecins de Vernon ont appuyé sur le bouton de réinitialisation en cas d’épuisement professionnel – Kelowna Capital News

Les longues heures de travail, les pénuries de personnel, l’augmentation de la charge de travail, le changement et l’incertitude ont laissé de nombreux travailleurs de la santé se sentir dégonflés.

Pour aider à donner un coup de pouce à ces travailleurs essentiels, une conférence spéciale intitulée Frapper le bouton de réinitialisation sur l’épuisement professionnel des soins de santé a été planifiée.

La Vernon Jubilee Hospital Physician Society (VJHPS), avec le soutien du Special Services Committee of Doctors of BC, organise Reset 2022, une conférence pour les médecins, les professionnels de la santé et les leaders des soins de santé, le 21 octobre au Four Points by Sheraton à Kelowna.

Quatre conférenciers de renommée internationale aborderont les causes de l’épuisement professionnel et ce qui peut être fait sur le plan personnel pour influer sur le changement culturel au sein du secteur des soins de santé.

La Dre Jillian Horton, auteure du best-seller national We are All Perfectly Fine: A Memoir of Love, Medicine and Healing, et collaboratrice régulière du LA Times, du Globe and Mail, de Maclean’s et du Toronto Star, discutera de l’épuisement professionnel et de la façon dont les récits sont un mécanisme efficace d’engagement et de changement culturel.

Rejoignant la conférence virtuellement depuis l’Écosse, le Dr Chris Turner de Civility Saves Lives abordera l’effet de l’incivilité sur la performance de l’équipe et les soins aux patients. La recherche montre que lorsqu’une personne subit de l’impolitesse ou de l’incivilité, il y a une réduction de 61 % de ses capacités cognitives, ce qui augmente les erreurs de diagnostic et de procédure.

Faith Wood, directrice de Vernon’s Inspiring Minds Consulting, estime que l’impatience, la brusquerie et les opinions polarisées sont devenues une épidémie. L’atelier interactif de Wood fournira des stratégies concrètes pour communiquer respectueusement les attentes, les limites et la gratitude ainsi que des tactiques pour éviter de se taire, de rompre ou d’exploser face à l’impolitesse, au manque de professionnalisme et au manque de respect.

Dans son atelier interactif, Beth Hanishewski de Kelowna, propriétaire de Mindset Coaching et copropriétaire du programme transformationnel en ligne The Alive Revolution, explorera les fondements de la résilience. Hanishewski guidera les participants à travers un outil d’évaluation puissant et une boîte à outils de résilience afin que ceux qui travaillent dans le secteur de la santé puissent relever les défis quotidiens avec confiance et courage.

La date limite d’inscription est la fin d’aujourd’hui, le 17 octobre, à vernonphysiciansociety.ca.

