Les médecins de New York obtiennent une protection légale pour prescrire des pilules abortives à travers les frontières de l’État

NEW YORK (AP) – Une loi visant à protéger les médecins de New York qui prescrivent des pilules abortives aux patients dans les États où la procédure est interdite a été signée vendredi par la gouverneure Kathy Hochul, qui a déclaré que la mesure servirait les femmes vivant dans des États interdits.

Un an après que la Cour suprême des États-Unis a invalidé le droit national à l’avortement, la loi interdit aux responsables de New York de coopérer avec certaines actions en justice engagées dans des États où l’avortement est interdit, comme les arrestations ou les extraditions. New York rejoint plusieurs autres États avec des «lois de protection» similaires en matière de télésanté.

« Les législateurs extrémistes d’autres États peuvent empêcher leurs fournisseurs de soins de santé de fournir des pilules abortives. Si c’est votre état, je suis désolé pour vos électeurs. Mais ils ne peuvent pas nous arrêter. Ils ne peuvent pas arrêter nos fournisseurs », a déclaré Hochul, un démocrate, lors d’une cérémonie de signature de projet de loi.

Un an après la décision Dobbs, 14 États interdisent l’avortement pendant la grossesse, à quelques exceptions près. D’autres États ont adopté des restrictions profondes. Au total, 25 millions de femmes en âge de procréer vivent désormais dans des États où l’avortement est interdit ou avec des restrictions plus strictes.

New York a déjà adopté des protections pour les professionnels de la santé qui fournissent des soins d’avortement aux patients voyageant depuis des États avec des interdictions ou des restrictions. Mais Hochul et les législateurs ont étendu les protections aux services de télésanté à un moment où plus de la moitié des avortements aux États-Unis sont pratiqués avec des médicaments.

La co-fondatrice d’ACT Access, le Dr Linda Prine, a déclaré qu’elle enverrait les pilules par courrier dès que la législation serait signée.

La mesure a reçu l’approbation finale de l’Assemblée législative plus tôt cette semaine à la fin de sa session ordinaire.

The Associated Press