«Notre tâche principale est de préserver la vie et la santé de nos patients», indique la lettre des cinq médecins. «Ainsi, en tant que médecins traitants, nous faisons appel à Alexei Navalny et lui demandons d’arrêter immédiatement la grève de la faim afin de préserver sa vie et sa santé. Nous estimons que le fait que les médecins civils aient été autorisés à le voir et à procéder à des examens et consultations indépendants suffisait à cela. «