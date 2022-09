Les médecins de l’Alberta échangent des gommages contre des maillots au Championnat mondial de football médical

Habituellement, le Dr Kamal Daniel passe ses journées en tant que médecin de famille à Red Deer.

Cette semaine, cependant, il est à Mar del Plata, en Argentine, aux côtés d’environ quatre douzaines d’autres médecins canadiens, des pharmacologues aux chirurgiens en passant par les ophtalmologistes, jouant au soccer dans un tournoi international.

Ce ne sont pas des athlètes professionnels. Ils adorent le jeu – et une petite rivalité amicale.

“Imaginez des médecins, si compétitifs, comme si nous n’aimions pas perdre”, a déclaré Daniel dans une interview sur La dernière ligne droite. “C’est un grand événement pour nous, et nous en adorons chaque instant.”

Chaque année, des médecins du monde entier participent aux championnats du monde de football médical (WMFC), un tournoi annuel et une conférence médicale qui l’accompagne, organisés dans différents endroits du monde.

Le concept est né en Espagne en 1995. Depuis lors, il n’a cessé de se développer.

Le Dr Paul Dhillon, médecin de famille en milieu rural de Sechelt, en Colombie-Britannique, a entendu parler du concours par un bulletin électronique en Irlande, où il a terminé sa formation médicale.

Après avoir découvert que le Canada n’avait pas d’équipe, il en a créé une en 2016.

Le Dr Kyle McKenzie d’Équipe Canada participe au tirage de groupe au Championnat mondial de football médical 2022. (Soumis par Paul Dhillon)

“Quand j’ai commencé, c’était littéralement moi, et j’ai promis au comité d’organisation que j’aurais une équipe, puis j’ai convaincu 17 autres médecins, dont je pense que je n’en avais rencontré que trois en personne, de s’envoler pour Barcelone et me rencontrer là-bas. C’était la première année », a-t-il déclaré.

“Mais il a grandi et grandi depuis. Je pense que nous avons maintenant 180, peut-être 190 médecins intéressés à travers le pays.”

Chaque pays doit faire au moins une présentation lors de la conférence médicale. Cette année, une vingtaine de pays y participent.

Équipe Canada est divisée en deux équipes : une équipe de 11 contre 11 en compétition pour la coupe Morrell et une équipe de plus de 45 ans, sept joueurs par équipe, pour la coupe Vogel.

Ce n’est pas une entreprise bon marché. Chaque participant paie son propre chemin, ce qui comprend les uniformes, les frais de voyage et de tournoi, bien qu’ils aient travaillé avec deux sponsors, dit Dhillon.

Pour Daniel, le championnat est une chance de jouer au jeu qu’il aime tout en réseautant avec des centaines de professionnels de la santé du monde entier.

“Habituellement, pour un médecin de famille comme moi, vous assistez à des conférences pour médecins de famille, n’est-ce pas? Vous connaissez donc les spécialistes de votre propre ville”, a-t-il déclaré.

“Mais avec ça, nous rencontrons tout le monde … s’amusant, apprenant la médecine et en attendant, nous jouons du bon football.”

“Le jeu que vous aimez”

Le Dr Jeff Anderson, médecin de famille à Calgary, aime le soccer depuis son enfance.

Il est gardien de but pour Équipe Canada, et bien que sa femme et ses trois jeunes fils lui manquent à la maison, il dit qu’il ne pouvait pas manquer la chance de jouer dans son premier WMFC, surtout après avoir perdu deux ans d’opportunités en raison de la pandémie.

“Je suis vraiment surpris, en fait, du niveau de compétition. C’était excellent”, a-t-il déclaré.

“Venir jouer au soccer en Argentine, jouer contre eux sur leur propre terrain, c’est quelque chose dans lequel je reçois un immense honneur en tant que Canadien, et c’est quelque chose que j’attends avec impatience depuis maintenant trois ans.”

Il a également apprécié les conférences médicales, qui se sont concentrées sur la médecine sportive et l’évaluation et le traitement des blessures.

“Vous en apprendrez vraiment beaucoup sur la façon dont la médecine est pratiquée dans le monde entier, certaines des différences et aussi un grand nombre de similitudes.”

Équipe Canada s’est préparée pour le championnat en Argentine en invitant les joueurs mexicains en Colombie-Britannique pour un entraînement supplémentaire en juillet. (Soumis par Kamal Daniel)

Comme tant de rassemblements, les tournois ont dû être annulés ces deux dernières années en raison de la pandémie.

Dhillon dit qu’ils ont dû reconstruire presque toute l’équipe, organisant des essais pour les médecins intéressés. Ils organisent généralement un camp d’entraînement aux côtés de l’équipe américaine en février, sélectionnant l’équipe à partir de là.

“Nous essayons en quelque sorte d’équilibrer les choses en amenant de nouvelles personnes chaque année. Il y a des présentations académiques. Cela vous donne donc des points pour être choisi dans l’équipe”, a déclaré Dhillon.

“Ce sont juste des gars qui aiment jouer au football, et ils ont en quelque sorte, certains d’entre eux ont dû abandonner un peu pendant la résidence et l’école de médecine. C’est donc une chance de renouer avec ça.”

Cette année, Dhillon a dû renoncer à sa propre place dans l’équipe. Il est également chirurgien de brigade dans les Forces armées canadiennes et a été appelé en mission en même temps que le tournoi.

“C’est le premier tournoi que je rate”, a-t-il déclaré. “Certains de ces gars sont des amis et des collègues, mais nous ne nous sommes pas vus depuis des années.”

L’équipe canadienne était composée uniquement d’hommes, mais cette année, pour la première fois, une femme s’est jointe à l’équipe.

Le Dr Aisha Mirza pose avec le Dr Ferran Morrell, le fondateur du championnat du monde de football médical, lors d’un match en Argentine. (Soumis par Aisha Mirza)

La Dre Aisha Mirza est médecin urgentiste au Grey Nuns Community Hospital d’Edmonton. Elle a commencé à jouer au football à l’adolescence, mais a pris du temps pour étudier la médecine et avoir ses trois enfants. Lorsqu’elle a découvert l’équipe, elle a sauté sur l’occasion d’essayer.

“Cette expérience ne peut être sous-estimée … les deux dernières années ont été très difficiles avec la pandémie, et il y a eu des moments très difficiles”, a-t-elle déclaré.

“Pour pouvoir enfin interagir avec d’autres collègues, notamment du monde entier, et avec la conférence sur la médecine du sport, nous apprenons tellement.”

Mirza joue dans une ligue féminine à Edmonton et a déjà marqué un but pour Équipe Canada. Elle dit qu’elle n’a pas hésité à essayer pour une équipe composée uniquement d’hommes, voulant donner le bon exemple à sa fille – et d’autres équipes remarquent sa présence.

“C’est vraiment sympa parce que quand ils me serrent la main après le match. Je les entends me dire, à plus d’une occasion, tu sais : ‘On va inviter nos collègues féminines à jouer avec nous. On’ Je vais le faire aussi. Merci d’être venu et d’avoir joué », a-t-elle déclaré.

Le tournoi se déroule jusqu’au samedi 24 septembre. Daniel dit qu’ils se sont entraînés dur et qu’ils feront de leur mieux pour rentrer victorieux.

“Vous jouez au jeu que vous aimez. En attendant, vous représentez le pays dans lequel vous vous trouvez”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pas plus d’honneur que ça.”