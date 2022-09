Les médecins de la reine Elizabeth “préoccupés par la santé de Sa Majesté”, recommandent une surveillance médicale

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les médecins de la reine Elizabeth “s’inquiètent pour la santé de Sa Majesté”, a annoncé jeudi le palais de Buckingham, ajoutant qu’ils lui recommandaient de rester sous surveillance médicale.

“La reine reste à l’aise” au château de Balmoral, a ajouté le palais. La reine, 96 ans, a célébré son jubilé de platine plus tôt cette année.

Le prince Charles, Camilla, la duchesse de Cornouailles et le prince William se rendraient au château de Balmoral pour être à ses côtés. Le prince Harry et sa femme, Meghan, s’y rendraient également.

“Tout le pays sera profondément préoccupé par les nouvelles du palais de Buckingham ce midi”, a écrit Liz Truss, la nouvelle première ministre du Royaume-Uni, sur Twitter. “Mes pensées – et les pensées des gens à travers notre Royaume-Uni – sont avec Sa Majesté la Reine et sa famille en ce moment.”

LA REINE ELIZABETH ANNULE UNE RÉUNION APRÈS QUE LES MÉDECINS LUI ONT CONSEILLÉE DE SE REPOSER

Le château de Balmoral, où se trouve actuellement la reine, est sa propriété de campagne dans les Highlands écossais, dont elle a longtemps dit qu’elle était son endroit préféré. Elle y passe les vacances chaque année avec sa famille, et y est installée depuis qu’elle est tombée malade.

L’annonce sanitaire intervient après que la reine Elizabeth II a décidé de reporter mercredi une réunion avec de hauts responsables gouvernementaux après avoir connu une journée complète d’activités la veille.

Mardi, la reine a passé la journée dans sa résidence d’été en Écosse à nommer Truss. La reine de 96 ans a supervisé une journée entière d’activités, impliquant le transfert symbolique du pouvoir à Truss.

Après le grand jour, le médecin de la reine lui a conseillé de se reposer et de se reposer, et la reine a écouté.

“Après une journée bien remplie hier, Sa Majesté a accepté cet après-midi le conseil des médecins de se reposer”, a indiqué mercredi le palais dans un communiqué. “Cela signifie que la réunion du Conseil privé qui devait avoir lieu ce soir sera réorganisée.”

La reine connaît des épisodes de problèmes de mobilité et marche avec une canne depuis octobre 2021. En novembre 2021, la monarque a décidé de ne pas assister à une cérémonie du jour du Souvenir car elle souffrait d’une entorse au dos.

LIZ TRUSS DEVIENT PREMIÈRE MINISTRE DU ROYAUME-UNI

Au début de 2022, le palais a annoncé que la reine avait contracté le COVID-19, déclarant: “Sa Majesté éprouve de légers symptômes de rhume mais s’attend à poursuivre des tâches légères à Windsor au cours de la semaine à venir.”

Alors que la reine a pu assister à trois événements célébrant son jubilé de platine, elle était notamment absente de nombreux événements de la célébration.

La reine a pris du recul par rapport à bon nombre de ses fonctions royales et a plutôt confié à son fils et futur roi, le prince Charles, plus de responsabilités. Son petit-fils, le prince William, a également assumé plus de responsabilités et fait des apparitions en tant que royal senior.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La reine est officiellement devenue le monarque britannique régnant le plus longtemps en Angleterre en 2015 lorsqu’elle a dépassé le règne de son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, et continue de battre ce record jusqu’à aujourd’hui. Elle est maintenant sur le trône depuis 70 ans et détient le record du deuxième monarque régnant le plus longtemps au monde, juste derrière le roi français Louis XIV qui a régné pendant 72 ans.

Elle monta sur le trône à l’âge de 25 ans lorsque son père, le roi George VI, mourut en 1952.

Gillian Turner de Fox News a contribué à ce rapport.