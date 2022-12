Les médecins de la N.-É. veulent que les employeurs cessent de demander des certificats de maladie — mais les demandes continuent d’affluer

L’association représentant les médecins de la Nouvelle-Écosse affirme que les médecins constatent une augmentation du nombre de demandes qu’ils reçoivent pour des notes de maladie, malgré une demande du médecin-hygiéniste en chef de la province aux employeurs de cesser de les utiliser.

Le Dr Robert Strang a lancé cet appel lors de son dernier briefing à la mi-novembre, affirmant que les employeurs exerçaient une “pression inutile” sur le système de santé.

La Dre Leisha Hawker est présidente de Doctors Nova Scotia, qui représente les 3 500 médecins de la province. Elle a déclaré que malgré l’appel de Strang, les médecins reçoivent toujours de nombreuses demandes pour rédiger les documents alors que le COVID, la grippe et d’autres virus se propagent dans la province.

“Je vois certainement plus de demandes et j’en entends également de plus en plus de mes collègues”, a déclaré Hawker. “Les employeurs doivent chercher d’autres façons de gérer leurs employés et réfléchir à d’autres façons d’évaluer la capacité de leurs employés à travailler.”

Expositions inutiles aux autres

Hawker a déclaré qu’il ne s’agissait pas seulement de temps, mais de sécurité.

Les patients malades devraient se reposer à la maison, mais certains se sentent obligés de travailler parce qu’ils savent qu’il sera difficile d’obtenir une note, a-t-elle déclaré.

“Ou ils vont voir leur médecin et c’est une salle d’attente occupée où il y a des gens plus vulnérables comme les bébés, les femmes enceintes et les personnes atteintes de cancer et ils le transmettent à d’autres”, a-t-elle souligné.

Le différend sur les notes de maladie n’est pas nouveau et n’est pas isolé en Nouvelle-Écosse.

Hawker répond toujours par une lettre qui a été conçue pour la première fois par Doctors Nova Scotia il y a environ 15 ans, disant aux employeurs d’arrêter la pratique. Mais elle a déclaré que la demande était à nouveau en hausse, « aggravée » par le grand nombre de maladies dans la communauté.

Hawker est un médecin de famille qui travaille également dans une clinique pour nouveaux arrivants et à la clinique des toxicomanies. Elle a déclaré que la plupart des demandes provenaient de ses patients les plus vulnérables dans les deux cliniques spécialisées.

“Je pense que cela parle aux populations marginalisées où elles occupent des emplois où elles n’ont pas le même niveau de confiance de la part de leurs employeurs.”

Les congés de maladie font également l’objet d’un effort de la province pour améliorer les conditions de travail des médecins.

Le Bureau des affaires réglementaires et de l’efficacité des services a une liste de 15 tâches administratives confiées aux médecins qu’il tente d’éliminer – avec des notes de maladie en haut.

Leanne Hachey, directrice exécutive, a déclaré que la réduction de la bureaucratie pourrait faire une différence considérable dans le système de santé surchargé de la province.

“Si 500 employeurs le font, cela représente beaucoup de temps que nous demandons aux médecins de passer alors qu’ils pourraient passer leur temps autrement et mieux”, a-t-elle déclaré.

Leanne Hachey a déclaré que la réduction du travail administratif – y compris les notes de maladie – pourrait grandement contribuer à améliorer les conditions de travail des médecins. (Radio-Canada)

Hachey a déclaré que la réduction des notes de maladie pourrait bénéficier de différentes manières : cela pourrait donner aux médecins plus de temps à consacrer aux autres patients, cela pourrait améliorer leur équilibre travail-vie personnelle ou cela pourrait potentiellement donner aux médecins la possibilité de prendre plus de patients. .

Elle a déclaré que l’objectif global de son bureau était de réduire le fardeau des médecins de 50 000 heures, soit l’équivalent de 150 000 visites de patients. Afin de mesurer cela, le personnel de son bureau a utilisé des chronomètres pour chronométrer le temps qu’il faut aux médecins pour accomplir chaque tâche administrative, y compris la rédaction d’une note de maladie.

Jusqu’à présent, Hachey a déclaré que son bureau avait convaincu la commission de la fonction publique de modifier sa politique en matière de notes pour les maladies accessoires, qui ne nécessitent que quelques jours de congé.

“Nous savons qu’en travaillant avec la communauté des petites entreprises et en leur parlant, il y a beaucoup de petits employeurs qui ne demandent plus de notes de maladie, mais il reste encore du travail à faire.”

“Luttant avec la charge de travail”

Hawker a déclaré qu’elle ne pouvait pas estimer le nombre de notes qu’elle rédige car cela varie d’une semaine à l’autre. Mais elle a dit que ses pairs sont frustrés lorsqu’on leur demande de renoncer à un rendez-vous urgent parce que les employeurs exigent des notes immédiatement.

“Cela a empêché l’accès à quelqu’un d’autre qui aurait pu avoir une autre maladie comme une infection de la vessie ou une angine streptococcique”, a-t-elle déclaré.

“Ce n’est pas seulement le COVID, mais le VRS et la grippe sont très élevés en ce moment, et le système de santé, les systèmes de soins aigus en particulier, ont vraiment du mal avec la charge de travail.”