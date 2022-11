Les médecins de la fertilité avaient un plan pour offrir la FIV à T.-N.-L. Ils ne savent pas pourquoi cela a été ignoré

Ledon Wellon et sa fille Freya, âgée d’un an, sont photographiées à St. John’s. Wellon est devenu un défenseur d’un meilleur accès aux services de fertilité à Terre-Neuve-et-Labrador. (Rob Antle/CBC)

Ledon Wellon passe maintenant son temps à poursuivre Freya, âgée d’un an, dans une aire de jeux de St. John’s, après des années à poursuivre le rêve d’avoir des enfants.

Wellon a passé des années à essayer de tomber enceinte. Son parcours de fertilité comprenait un voyage à Calgary pour faire une fécondation in vitro, ou FIV.

Cela peut être un processus compliqué, et dans son cas, il a été encore plus compliqué par les restrictions de voyage pendant la pandémie.

Terre-Neuve-et-Labrador est l’une des deux seules provinces qui n’offrent pas de FIV et se bat contre le déclin démographique.

L’histoire de Wellon est loin d’être unique. On estime qu’un couple sur six souffre d’infertilité. Environ 100 personnes voyagent à l’extérieur de la province chaque année pour profiter de la FIV.

“C’est une période super stressante et très émouvante pour tous ceux qui la traversent. Et puis être propulsé dans un nouvel espace avec de nouveaux médecins, pas dans votre zone de confort – cela ajoute tellement de stress inutile”, a déclaré Wellon.

“Nous en avons besoin ici. Nous avons besoin de nos médecins que nous connaissons et avec lesquels nous travaillons depuis, vous savez, quatre et cinq ans avant de faire une FIV. Nous voulons qu’ils le fassent.”

Deux spécialistes de la fertilité de la province disent qu’ils ont essayé de faire exactement cela – offrant la FIV à Terre-Neuve-et-Labrador.

Mais ils disent que le gouvernement les a ignorés, même si les libéraux ont pris cet engagement dans le cadre de leur dernière plateforme électorale.

“Nous travaillerons avec les parties prenantes, y compris les obstétriciens et les gynécologues ici, qui croient fermement qu’une clinique ici est possible”, a déclaré le premier ministre Andrew Furey lors de la campagne électorale en janvier 2021.

“Nous travaillerons avec eux pour l’établir.”

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, parle de l’engagement libéral envers les services de fertilité dans la province lors d’un arrêt de campagne électorale le 29 janvier 2021. (Garrett Barry/CBC)

Ces jours-ci, le Dr Sean Murphy et le Dr Deanna Murphy sont mystifiés par ce commentaire.

“Je ne sais pas avec qui ils ont travaillé, mais ce n’était pas avec l’un des trois fournisseurs formés pour fournir des FIV dans la province”, a déclaré le Dr Sean Murphy.

Les deux médecins – sans lien de parenté – font pression pour effectuer la gamme complète de traitements de fertilité, y compris la FIV, localement depuis 2018.

“Un couple sur six souffre d’infertilité”, a déclaré le Dr Deanna Murphy. “C’est un très gros problème dont les gens ne se rendent pas compte parce que les gens n’en parlent pas. Ils sont très discrets à ce sujet.”

Il y a quatre ans, ils ont soumis une proposition qui, selon eux, n’aurait introduit aucun type de nouveaux coûts pour le gouvernement.

“Nous n’avons pas obtenu de réponse claire quant à la raison pour laquelle notre proposition n’était pas une proposition acceptable pour le gouvernement”, a déclaré le Dr Deanna Murphy.

Le Dr Sean Murphy a vivement critiqué le manque de progrès.

“Promettre une clinique de FIV dans notre province – une promesse qui signifie tellement pour tant de gens – et ne pas tenir cette promesse, qui s’éloigne essentiellement de cette promesse?” il a dit. “Je veux dire, c’est inadmissible.”

RFP pour évaluer les options de services de fertilité

Dans une entrevue, le ministre de la Santé, Tom Osborne, a souligné un engagement électoral que le gouvernement a depuis suivi – une subvention de 5 000 $ pour aider ceux qui doivent quitter la province à bénéficier des services de FIV.

Selon les responsables de la santé, 74 patients ont été approuvés pour cette subvention à ce jour, pour un coût total d’environ 400 000 $. La subvention est rétroactive au 4 août 2021.

Osborne a également noté que son ministère a récemment décidé de lancer une demande de propositions pour examiner la question globale des services de fertilité dans la province.

“Je m’engagerai solidement avec les parties prenantes de cette province sur cette question”, a déclaré Osborne.

Le ministre de la Santé, Tom Osborne, a déclaré que son ministère avait récemment décidé de lancer une demande de propositions pour examiner la question globale des services de fertilité à Terre-Neuve-et-Labrador. (Curtis Hicks/CBC)

Mais Osborne a évité les questions sur cette promesse électorale de 2021 et pourquoi il a fallu 21 mois à la province pour publier une demande de propositions sans aucune action apparente sur la FIV.

“J’ai examiné les exigences en matière de services de fertilité accrus dans la province et nous allons de l’avant”, a déclaré Osborne.

Et en ce qui concerne le coût de la proposition des médecins, Osborne a déclaré avoir entendu différentes choses de différentes personnes et espère que le processus de demande de propositions contribuera à clarifier les choses.

“Les individus au sein du département et les autorités sanitaires ont une vision différente de savoir si cela entraînerait ou non des coûts supplémentaires. C’est en partie la raison pour laquelle je pose cette demande de propositions et je fais un examen des services de fertilité”, a déclaré Osborne. .

“Je comprends le point de vue qui a été avancé par [the doctors]. Je comprends le point de vue avancé par le ministère. Et je dois prendre une décision éclairée.”

La demande de propositions devrait être publiée d’ici une semaine ou deux. Osborne a déclaré qu’il ne pouvait parler d’aucun calendrier pour ce processus avant sa sortie.

Pas de nouveaux « flux de coûts » pour la province, selon les médecins

Les docteurs Sean Murphy et Deanna Murphy ont indiqué qu’ils n’avaient pas grand-chose à dire au sujet de la demande de propositions, car ils n’ont pas été consultés et ne savent pas ce qui est demandé.

Ils ont également noté que la demande de propositions a vu le jour après une couverture médiatique renouvelée, ce qui, selon eux, les préoccupe quant aux intentions du gouvernement de l’entreprendre.

Voici comment ils disent que leur proposition, initialement soumise en 2018, aurait fonctionné.

Ils voulaient faire passer certains de leurs services actuellement couverts par le MCP, le régime d’assurance-maladie de la province, du système public à une clinique privée.

Ces services resteraient couverts par le MCP.

Ils disent que cela leur permettrait d’élargir leurs offres dans ce cadre privé pour offrir la FIV, qui n’est pas couverte par MCP – avec tout sous un même toit.

Les médecins disent qu’il existe déjà un modèle établi pour cela, dans la façon dont les services de la cataracte sont fournis dans la province.

Et ils soulignent qu’ils couvriraient eux-mêmes les frais d’installation d’une clinique de FIV ici.

Le Dr Sean Murphy et le Dr Deanna Murphy font pression pour effectuer la gamme complète de traitements de fertilité, y compris la fécondation in vitro, à Terre-Neuve-et-Labrador depuis 2018. (Ted Dillon/CBC)

“La proposition n’a pas demandé de nouveaux fonds ou de nouveaux flux de coûts pour le gouvernement”, a déclaré le Dr Sean Murphy.

“La FIV serait toujours payée par les patients, comme c’est le cas dans la plupart des autres provinces. Nous demandons donc essentiellement de faire ce que les autres provinces font déjà.”

Selon les responsables de la santé, les temps d’attente pour les services de fertilité peuvent aller de six mois à trois ans pour une évaluation initiale.

Les médecins disent que leur plan raccourcirait ces listes d’attente.

Ils disent également que cela élargirait la liste des personnes qui pourraient bénéficier de services – des traitements pour les personnes de genres divers cherchant à préserver leur fertilité, par exemple, ou des patients cancéreux trop malades pour voyager pour congeler leurs ovules.

“Dévasté” de devoir voyager pour une FIV

De retour au terrain de jeux du centre-ville de St. John’s, Ledon Wellon affirme que l’expansion du service ferait une grande différence.

“Quand cela a été promis pour la première fois, j’étais excitée mais réaliste”, a-t-elle déclaré.

“Cela a été promis avant ici.”

Wellon est devenu un défenseur des personnes ayant des problèmes de fertilité – des personnes qui continuent d’attendre et qui continuent de faire face à des coûts et à des complications supplémentaires.

“Les gens sont dévastés de devoir le faire”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est jamais une option amusante d’y aller.”

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador