Les médecins de la Colombie-Britannique ratifient une nouvelle entente qui comprend une augmentation de salaire et un financement rural accru

L’entente de 3 ans comprend une meilleure rémunération après les heures normales de travail, un financement plus rural et une transition vers les soins primaires

Les médecins de famille de la Colombie-Britannique ont ratifié une nouvelle entente-cadre de trois ans avec les médecins, qui promet, entre autres, une meilleure rémunération et un financement plus rural.

Le vote sur l’accord s’est terminé à minuit lundi soir (5 décembre), avec 5 591 votes exprimés et 95,15 % d’entre eux en faveur.

L’accord proposé a été annoncé pour la première fois à la fin d’octobre, ainsi qu’un nouveau modèle de paiement, développé par le gouvernement de la Colombie-Britannique et Doctors of BC. Il comprend une augmentation des coûts de 708 millions de dollars d’ici la fin de la troisième année, qui sera utilisée pour financer le nouveau modèle de paiement, davantage de programmes ruraux, des services après les heures normales de travail, des avantages sociaux améliorés pour les médecins et la transition vers les réseaux de soins primaires.

Plus à venir.

@janeskrypnek

jane.skrypnek@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Colombie-BritanniqueMédecinsSantéSanté et médecine