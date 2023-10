Les médecins de Gaza qui ne céderont pas à la demande d’évacuation d’Israël | Conflit israélo-palestinien Actualités

Ville de Gaza – Le Dr Nisreen al-Shorafa a dormi à peine 10 heures au cours des sept derniers jours.

Cette chirurgienne de 30 ans dirige les urgences de l’hôpital Al Awda à Tal al-Zaatar, entre Beit Lahia et Beit Hanoun, et elle ne se souvient pas d’une époque où elle ait travaillé plus dur.

Se consacrant entièrement à aider à sauver les personnes qui ont survécu aux bombardements israéliens incessants, elle a dépassé ce qu’elle pensait pouvoir faire.

Samedi, l’hôpital a commencé à recevoir des appels d’avertissement de l’armée israélienne. Le message était dur et inquiétant : l’hôpital devait être évacué car il risquait d’être bombardé.

« Je parie qu’ils [Israeli army] sont fiers d’eux et menacent de bombarder l’hôpital », a déclaré l’infirmière résidente Asala al-Batsh.

« Ils ont insisté pour que tout et tout le monde bouge. Tout le personnel hospitalier, tous les patients, y compris ceux des soins intensifs, et les corps à la morgue.

Après avoir tenté d’expliquer au téléphone à l’armée israélienne l’inhumanité et l’impossibilité de faire sortir tout le monde de l’hôpital vers le sud, l’équipe a abandonné.

« Nous avons décidé de ne pas partir », a déclaré al-Shorafa.

« Le conseil d’administration de l’hôpital n’a aucun moyen de savoir si nous allons être bombardés ou non. Mais ils sont sûrs que nous faisons la bonne chose.

« Nous avons tout à fait raison de répondre à l’appel du devoir ; en tant que médecins et infirmières, nous devons tous nous unir dans des moments comme celui-ci.

Al Awda signifie « Le retour »

En plus de travailler 24 heures sur 24 pour soigner tous les blessés qui ont franchi les portes, l’hôpital a ouvert ses portes à ceux qui fuyaient les destructions et cherchaient ce qu’ils espèrent être un endroit sûr où se réfugier.

Beaucoup de gens ont peur d’écouter la demande d’Israël de se diriger vers le sud parce que les convois d’évacuation des personnes ont été touchés, et tout le monde à l’hôpital – médecins, patients, personnel médical – a peur que s’ils tentent de partir, ils soient tués sur la route.

C’est pourquoi ils se blottissent les uns contre les autres, privés de sommeil et manquant dangereusement de nourriture et d’eau.

L’hôpital affirme avoir reçu le soutien des habitants des environs qui apportent de la nourriture et des fournitures de première nécessité aux patients et aux personnes en quête de refuge.

« En travaillant dans un hôpital, nous avons à peine le temps de manger un jour normal, donc ce n’est certainement pas notre priorité en ce moment », a déclaré une autre infirmière, expliquant que toute aide est utilisée pour les patients.

Tous les hôpitaux de la bande de Gaza sont surchargés plusieurs fois au-delà de leur capacité, au point que les patients gisent dans les couloirs et que les cadavres doivent être conservés dans des camions de nourriture réfrigérée ou de glace et alignés sur les trottoirs avant d’être enterrés parce que le les morgues sont si pleines.

Le ministère palestinien de la Santé a exhorté à plusieurs reprises la communauté internationale à intervenir, mais aucune réponse ni assistance n’est venue.

« Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais il y a des pénuries importantes, en particulier aux urgences, qui constituent notre première ligne de réponse face aux personnes qui arrivent. Nous sommes parfois la frontière entre la vie et la mort », a déclaré al-Shorafa. dit.

« Nous travaillons très dur », dit-elle, la voix brisée. « Nous faisons absolument tout ce que nous pouvons, mais parfois un patient meurt… c’est comme si de nombreuses personnes mouraient chaque jour depuis le début de cette guerre.

« C’est tellement dur que nous nous sentons complètement impuissants », a-t-elle déclaré tandis qu’une larme coulait lentement sur sa joue épuisée.