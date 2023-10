Les médecins de Gaza mettent en garde contre une catastrophe humanitaire après les attaques israéliennes | Conflit israélo-palestinien Actualités

Après sept jours de bombardements israéliens incessants, la situation humanitaire dans la bande de Gaza se détériore rapidement.

Les hôpitaux de la partie nord de l’enclave assiégée ont reçu des ordres d’évacuation en prévision d’une offensive terrestre imminente, tandis que les installations médicales de tout le territoire densément peuplé sont submergées de patients blessés et d’habitants en refuge.

Les conditions sont particulièrement désastreuses à l’hôpital Shifa, le plus grand complexe médical de la ville de Gaza, où les médecins palestiniens mettent en garde contre une épidémie imminente de maladies infectieuses en raison de la surpopulation.

« Il y a des milliers, voire des dizaines de milliers, de personnes qui ont afflué vers l’hôpital », a déclaré samedi à Al Jazeera le chirurgien Ghassan Abu Sitta.

« Ils dorment par terre, dans les couloirs, entre les lits des patients. Les gens sont absolument terrifiés. Ils pensent que c’est l’endroit le plus sûr et tout autour d’eux le confirme », a-t-il déclaré.

« S’il n’y a pas de répit, l’hôpital risque de se retrouver dans une catastrophe de santé publique. »

Alors que les bombes israéliennes pleuvent sur Gaza en représailles à une attaque sans précédent du Hamas la semaine dernière en Israël, les cadavres s’entassent et les gens ont peur d’enterrer les morts. La situation est si grave que des camions de glaces sont désormais utilisés pour stocker les corps alors que les morgues des hôpitaux sont pleines en raison de l’augmentation du nombre de morts – plus de 2 200 personnes samedi, selon les autorités sanitaires.

Abu Sitta a déclaré qu’il avait quitté l’hôpital Al-Awda, dans le nord de la bande de Gaza, vendredi après que les forces israéliennes lui aient donné deux heures pour évacuer.

« Nous nous sommes assurés que les patients étaient dans les ambulances et je suis revenu à l’hôpital Al-Shifa », a-t-il déclaré. « Nous sommes passés devant l’hôpital indonésien et on pouvait voir les corps entassés devant la morgue. Ils n’ont plus d’espace. En passant devant le bâtiment détruit, la puanteur était très forte.

Les médecins de Shifa n’étaient plus en mesure d’opérer au-delà des opérations chirurgicales qui pourraient sauver des vies, a-t-il expliqué. « Les fournitures sont épuisées, mais le personnel est également épuisé. Beaucoup d’entre eux ont été tués, des membres de leur famille ont été tués ou tentent de protéger leur famille.

Abu Sitta a déclaré que son collègue Medhat Saidam, qu’il a décrit comme un « homme charmant » avec qui il travaillait depuis la guerre de 2008-2009, a été tué après avoir escorté sa sœur jusqu’à sa maison. « Il a décidé de passer la nuit avec eux et à 1 heure du matin, il a été tué avec toute sa famille », a déclaré Abu Sitta.

Selon le chirurgien, les forces israéliennes « menaçaient de fermer » davantage d’hôpitaux, notamment l’hôpital pédiatrique Al-Durrah dans l’est de Gaza et l’hôpital Al-Quds dans la ville de Gaza.

Mahmoud Shalabi, directeur de programme à Gaza pour l’association caritative britannique Medical Aid for Palestiniens, a déclaré que les gens manquaient également d’eau et de pain. « Toutes les boulangeries sont désormais fermées », a-t-il déclaré.

Même si du pain devait être trouvé, les banques ont également été endommagées et il devient de plus en plus difficile de trouver de l’argent liquide. « Je suis allé au guichet automatique pour retirer de l’argent, mais la banque a été détruite à cause du bombardement », a déclaré Shalabi. « Le seul distributeur automatique de billets qui fonctionne se trouve au milieu du quartier de Rimal, loin de chez moi. »

Il a qualifié la soirée de vendredi d' »horrible ».

« Les bombardements d’artillerie étaient partout ; Lors des raids aériens, la poudre à canon était partout dans l’air et nous la respirions fortement », a déclaré Shalabi.

À l’hôpital, les personnes souffrant de blessures, de brûlures et de blessures ne disposent pas d’analgésiques pour apaiser leurs souffrances. « Les infirmières arrêtent simplement l’hémorragie et disent : ‘Attendez votre tour’ », a rapporté Shalabi.

La distribution de l’aide « doit avoir lieu »

Abritant plus de 2,3 millions d’habitants, Gaza est soumise à un blocus terrestre, maritime et aérien paralysant depuis 2007. Plus tôt cette semaine, Israël a annoncé qu’il imposait un « siège total » à l’enclave en réponse à l’attaque du Hamas du 7 octobre qui a tué plus de 2,3 millions d’habitants. plus de 1 300 personnes, selon les responsables israéliens.

L’armée israélienne a depuis lancé sa plus lourde campagne de bombardements jamais réalisée sur l’enclave côtière dirigée par le Hamas, larguant quelque 6 000 bombes en six jours et coupant l’accès à la nourriture, au carburant, aux médicaments et à d’autres fournitures.

Alors que le temps presse, l’Organisation mondiale de la santé a souligné que l’acheminement de l’aide à Gaza « doit avoir lieu ».

« Les hôpitaux sont débordés, les gens ne peuvent pas se faire soigner, les enfants brûlés ne bénéficient d’aucun soulagement de la douleur – c’est absolument critique », a déclaré la porte-parole Margaret Harris à Al Jazeera.

À la suite d’une réunion avec le chef de l’agence de santé des Nations Unies, Tedros Adhanom Ghebreyesus, l’Égypte a accepté d’ouvrir la frontière aux livraisons humanitaires.

L’agence est prête à apporter de l’aide internationale dans la bande de Gaza, évitant ainsi de nombreux décès évitables, mais n’a pas été en mesure de le faire jusqu’à présent car Israël n’a pas donné son autorisation.

« C’est très frustrant », a déclaré Harris. « La volonté d’ouvrir cette frontière est ce qui manque. »

Parallèlement, le ministère de la Santé de Gaza a dénoncé ce qu’il appelle des « attaques directes et systématiques contre les ambulances ».

Shalabi a également déclaré que des attaques systématiques contre ces véhicules avaient lieu, en violation du droit international.

« Ce matin, j’ai vu des gens emmener des cadavres dans leurs propres voitures parce que les ambulances étaient prises pour cible, donc c’est vraiment dangereux », a-t-il déclaré.

« Mieux vaut mourir pendant cette période que d’être blessé, car votre traitement va être énormément retardé », a-t-il ajouté.

« Mourir est plus miséricordieux. »