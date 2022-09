Les médecins de famille se font rares au Canada en raison de la crise des soins de santé : rapport

Plus d’un tiers des Canadiens qui n’ont pas de médecin de famille disent en chercher un depuis plus d’un an, alors que leur santé décline par rapport à ceux qui ont facilement accès à un médecin de famille, selon une nouvelle recherche.

Dans le deuxième rapport à venir d’une série Angus Reid axée sur la crise de l’accès aux soins de santé au Canada, des chercheurs ont expliqué combien de Canadiens ne peuvent tout simplement pas trouver de médecin de famille.

Et ce n’est pas qu’ils ne regardent pas — le problème est que la pénurie de personnel dans le système de soins de santé du Canada s’étend bien au-delà de ses hôpitaux.

Dans certaines régions du Canada, il peut y avoir un seul médecin de famille pour toute une ville. Un médecin de Wheatley, en Ontario, indique le rapport, est responsable de 1 400 patients, qui seront tous bloqués lorsqu’il prendra sa retraite plus tard cette année sans qu’aucun remplacement ne soit encore prévu.

Un tiers des Canadiens ne peuvent pas voir leur médecin dans la semaine, selon l’enquête, tandis que 17 % ont été incapables de trouver un médecin malgré leurs efforts, ce qui signifie que la moitié des Canadiens ont du mal à voir un médecin de famille.

Alors que quatre Canadiens sur cinq ont un médecin de famille, cela laisse plus de six millions de personnes au Canada sans médecin, selon le rapport.

Plus vous êtes jeune, plus vous risquez de ne pas avoir de médecin de famille au Canada, selon le rapport, 28 % des hommes et 21 % des femmes âgés de 18 à 34 ans déclarant vouloir un médecin et ne peut pas en trouver un.

Parmi les Canadiens qui n’ont pas de médecin, 35 pour cent disent chercher depuis plus d’un an.

Environ 29 pour cent de ceux qui veulent un médecin disent qu’ils ont renoncé à chercher.

Ce n’est pas un nouveau problème – Statistique Canada a rapporté en 2019 qu’environ 4,6 millions de Canadiens n’avaient pas de fournisseur de soins primaires – mais avec le système de santé dans son ensemble qui s’effondre sous la pression de la pandémie et de l’épuisement massif des travailleurs de la santé, c’est celui que les experts disent nous devons nous attaquer maintenant.

Le rapport utilise les données de l’Institut Angus Reid, un groupe de recherche à but non lucratif qui interroge des échantillons représentatifs de ses membres pour créer des données d’enquête.

Pour cette série sur les soins de santé, des sondages ont été menés auprès de 2 279 Canadiens et 1 209 Américains en août, en se concentrant sur les questions de soins de santé.

Un rapport précédent publié mercredi portait sur l’accès des Canadiens aux soins de santé dans son ensemble, ainsi que sur notre confiance dans le système de santé en dessous de la confiance des Américains dans leur système.

L’ACCÈS AUX MÉDECINS DE FAMILLE SE RARE AU CANADA

L’impossibilité de trouver un médecin de famille est un énorme problème, mais la lutte pour accéder aux soins peut se poursuivre même après que les Canadiens ont trouvé un médecin de premier recours.

Parmi ceux qui ont un médecin de famille, seulement 18 % ont déclaré qu’ils étaient toujours en mesure d’obtenir un rendez-vous en un jour ou deux.

La province dans laquelle vous vivez fait également une différence marquée – la Colombie-Britannique et le Canada atlantique comptent le plus grand nombre d’adultes qui déclarent être incapables de trouver un médecin ou qui ont des problèmes pour accéder au médecin qu’ils ont.

Près du quart des personnes interrogées qui vivaient en Colombie-Britannique et au Québec ont déclaré ne pas avoir de médecin, mais en vouloir un. Au Canada atlantique, plus de personnes ont déclaré avoir un médecin, mais c’était le pourcentage le plus élevé de Canadiens déclarant avoir de la difficulté à voir le médecin qu’ils avaient, à 41 %.

En termes d’âge, les jeunes Canadiens sont plus susceptibles de ne pas avoir de médecin de soins primaires, mais les Canadiens plus âgés sont plus susceptibles d’avoir cherché un médecin pendant plus longtemps. Environ 43 % des personnes âgées de plus de 35 ans ont déclaré qu’elles cherchaient depuis plus d’un an.

AUCUN MÉDECIN DE FAMILLE CORRÉLÉ AVEC UNE PIRE SANTÉ

La différence que le fait d’avoir un médecin de famille fait pour votre santé globale a été démontrée lorsque les participants ont été invités à indiquer si leur santé s’était améliorée ou empirée au cours des six derniers mois.

Sur l’ensemble de l’échantillon, plus de la moitié ont déclaré que leur santé était restée la même, tandis que 25% ont répondu que leur santé s’était améliorée et 20% ont déclaré qu’elle s’était détériorée.

Mais lorsque cette question a été examinée sous l’angle de qui avait un bon accès à un médecin de famille et qui n’en avait pas, une nouvelle image a émergé.

Alors que le pourcentage de répondants qui ont déclaré que leur santé était restée la même au cours des six derniers mois était assez constant dans les quatre catégories, 24 % de ceux qui n’avaient pas de médecin ont déclaré que leur santé s’était détériorée, et 18 % ont déclaré qu’elle s’était améliorée.

À l’autre extrémité de l’échelle, une amélioration de la santé a été signalée par 37 % de ceux qui avaient un médecin auquel ils avaient rapidement accès, avec seulement 8 % de ce groupe déclarant que leur santé s’était détériorée au cours des six derniers mois.

Ceux qui n’ont pas de médecin ont également signalé en grande majorité des difficultés à accéder aux tests et aux rendez-vous, 79 % d’entre eux déclarant qu’il était difficile, voire impossible, d’obtenir un rendez-vous avec un spécialiste.

La question de la dotation en personnel au Canada était un problème bien avant la pandémie, mais au cours des deux dernières années, les experts ont averti qu’un point de rupture s’approchait.

L’Association médicale canadienne (AMC) a averti dans un communiqué en mai que le pourcentage d’étudiants en médecine choisissant d’entrer en médecine familiale avait chuté de 7 % entre 2015 et 2021. En 2021, bien que 2 400 postes de médecins de famille aient été annoncés sur les sites de recrutement gouvernementaux en décembre, seulement 1 400 nouveaux médecins avaient obtenu leur diplôme cette année-là pour commencer des pratiques de médecine familiale.

« Les médecins de famille font face à une pression immense », note le communiqué de l’AMC. « Qu’il s’agisse de tâches administratives telles que la mise à jour de dossiers médicaux électroniques, le remplissage de formulaires médicaux, la coordination des soins entre plusieurs organismes et fournisseurs ou la gestion de plans de soins de plus en plus complexes pour une population vieillissante, les attentes des médecins de famille sont à leur plus haut niveau. »

Il a appelé les gouvernements provinciaux et fédéral à s’associer aux médecins de famille pour révolutionner la façon dont les soins sont traités afin d’améliorer l’efficacité, ajoutant qu’un modèle national d’autorisation d’exercer devrait être mis en œuvre afin que les médecins de famille puissent se déplacer d’une province à l’autre et établir plus rapidement des cabinets dans leur nouveau domicile. .

Afin de comparer l’accès aux médecins de famille, l’étude Angus Reid a également interrogé les Américains sur leurs expériences.

Des nombres similaires d’Américains et de Canadiens ont déclaré avoir un médecin de famille, car des pénuries de médecins sont également rencontrées aux États-Unis

Les Américains étaient également quatre fois plus susceptibles que les Canadiens de ne pas chercher de médecin parce qu’ils ont déclaré ne pas en vouloir ou en avoir besoin.

Mais les Américains qui ont déclaré avoir un médecin avaient une évaluation de leur accès différente de celle des Canadiens.

Plus d’Américains ont déclaré être en mesure d’obtenir un rendez-vous en un jour ou deux par rapport aux Canadiens.

Angus Reid publiera un troisième rapport cette semaine pour couronner la série en trois parties sur les soins de santé.