Les médecins de famille nient qu’ils causent les problèmes des salles d’urgence de l’Ontario

Les médecins de famille repoussent les allégations selon lesquelles ils sont en partie responsables des malheurs des salles d’urgence des hôpitaux de l’Ontario en limitant les rendez-vous en personne des patients.

Santé Ontario vient de publier un nouvelle série de statistiques montrant un autre mois de temps d’attente record dans les services d’urgence de la province.

Les chiffres montrent que les patients admis à l’hôpital en mai ont passé en moyenne 20,1 heures aux urgences avant d’obtenir un lit dans un service. Cela correspond au temps d’attente moyen le plus élevé jamais enregistré en Ontario – qui était au plus fort de la vague Omicron de COVID-19 en janvier – et est plus de sept heures de plus que l’attente signalée en mai 2021.

Alors que les experts en soins de santé affirment que les causes profondes de l’arriéré des salles d’urgence comprennent les pénuries de personnel et les salles d’hôpital pleines, certaines personnes du système de santé indiquent que l’accès aux médecins de famille est un facteur contributif.

En réponse à la couverture par CBC News de la situation dans les salles d’urgence de l’Ontario, certains patients ont déclaré avoir dû se rendre aux urgences parce que leur médecin de famille ne voulait pas ou ne pouvait pas les voir en personne.

Mais la Dre Liz Muggah, présidente du Collège des médecins de famille de l’Ontario (OCFP), affirme qu’une pénurie de médecins de famille joue un rôle beaucoup plus important dans la crise des salles d’urgence que toute limite sur les rendez-vous médicaux en personne.

La Dre Liz Muggah, présidente du Collège des médecins de famille de l’Ontario, exerce comme médecin de famille à l’équipe de santé familiale Bruyère à Ottawa. (Fourni/OCFP)

“De toute évidence, c’est un problème si les patients ne peuvent pas voir leur médecin de famille en personne en temps opportun”, a déclaré Muggah dans une interview avec CBC News.

“La grande majorité des médecins de famille voient des patients en personne et trouvent ce juste équilibre entre virtuel et en personne”, a déclaré Muggah.

Selon des sondages menés par l’OCFP, plusieurs facteurs imposent actuellement une lourde charge de travail aux médecins de famille en Ontario :

Les médecins de famille constatent une augmentation de la gravité des maladies chez leurs patients, résultat de procédures différées ou de retards dans la recherche de soins pendant la pandémie.

La province connaît une nouvelle vague d’infections au COVID-19 et une recrudescence d’autres maladies respiratoires qui avaient été supprimées par le port du masque.

Les pratiques familiales font face à certains des mêmes défis en matière de ressources humaines que ceux observés ailleurs dans le système de santé, avec des pénuries d’infirmières et de personnel administratif.

“L’ensemble du système de santé est sous pression, une pression énorme, et cela inclut les médecins de famille”, a déclaré Muggah.

Cette tension peut avoir un impact sur la capacité des patients à consulter leur médecin de famille, ce que Sharon Mannell a vécu de première main.

Le bureau du médecin de famille de Sharon Mannell l’a envoyée à la salle d’urgence d’un hôpital de Kitchener, en Ontario, pour le traitement d’une infection des sinus. (Greg Bruce/CBC)

Le médecin de famille de Mannell à Kitchener, en Ontario, lui a diagnostiqué au téléphone une infection des sinus et lui a délivré une ordonnance. Mais lorsque l’infection n’a pas répondu aux médicaments et s’est aggravée, elle dit qu’elle n’a toujours pas pu obtenir de rendez-vous en personne avec le médecin, et son personnel lui a recommandé d’aller plutôt aux urgences.

“J’aurais préféré aller voir mon médecin à ce sujet. De plus, pour moi, le service des urgences est pour les urgences”, a déclaré Mannell dans une interview.

Elle a dit que l’expérience l’avait laissée frustrée et un peu effrayée.

“Si c’est ce qui se passe maintenant, que va-t-il se passer à l’avenir? Je suis une personne âgée. Je vais probablement avoir besoin de mon médecin plus souvent au fil des années. Et si je ne peux pas le voir maintenant, qu’est-ce qui se passera ça va être comme plus tard ?”

Alors que d’autres en Ontario vivent sans aucun doute des situations similaires pour obtenir un rendez-vous chez le médecin, rechercher dirigée par la Dre Tara Kiran du département de médecine familiale et communautaire de l’Université de Toronto a révélé que les patients des médecins de famille qui ont le plus opté pour les soins virtuels pendant la pandémie n’étaient pas plus susceptibles de se retrouver aux urgences.

“Je compatis avec les personnes qui ont du mal à accéder à leur médecin de famille, je sais que c’est incroyablement frustrant”, a déclaré Kiran dans une interview. “Les données que nous avons examinées racontent une histoire différente des anecdotes que nous entendons.”

La Dre Tara Kiran, chercheuse principale de l’étude, est également médecin de famille et scientifique associée au St. Michael’s MAP Center for Urban Health Solutions. (Ed Middleton/CBC)

Kiran a été chargé de faire la recherche à l’automne 2021 lorsque les urgences des hôpitaux de l’Ontario voyaient également une vague de patients et que les critiques pointaient du doigt certains médecins de famille pour avoir utilisé une méthode de rendez-vous “virtuel d’abord”: le dépistage des patients en ligne ou par téléphone et n’autoriser que certains à venir pour des visites en personne.

Une recherche connexe menée par Kiran a révélé que la grande majorité des médecins de famille de la région de Toronto voyaient des patients en personne, même au plus fort des plus grandes vagues de la pandémie (cette étude est publiée en ligne et a été accepté pour publication mais n’a pas encore été évalué par des pairs).

Il est prouvé que les salles d’urgence sont beaucoup plus touchées par le nombre de personnes qui n’ont pas de médecin de famille.

Avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe l’Ontario, quelque 1,3 million de personnes dans cette province n’avaient pas de médecin de famille, selon les estimations de Statistique Canada. Bien que des chiffres officiels plus récents ne soient pas disponibles, les experts du système de santé s’entendent généralement pour dire que le nombre d’Ontariens sans médecin de famille n’a fait qu’augmenter depuis.

La pandémie a provoqué un rapport augmentation du taux de médecins de famille quittant la pratique, que ce soit pour la retraite, les problèmes de santé personnels ou l’épuisement professionnel. Pendant ce temps, il y a eu une diminution constante du nombre d’étudiants en médecine choisissant de se concentrer sur la médecine familiale au cours des sept dernières années.

Environ 25 % des patients qui se présentent actuellement aux urgences de l’hôpital Cortellucci Vaughan n’ont pas de médecin de famille, selon le directeur médical du service d’urgence de Mackenzie Health. (Patrick Morell/CBC)

Les médecins disent que ces tendances n’augurent rien de bon pour améliorer l’accès aux médecins de famille, compte tenu de la croissance démographique de l’Ontario.

“Votre médecin de famille est le début, le milieu et la fin de tout votre parcours de soins de santé. Si vous n’avez pas cette porte d’entrée, vous allez vous retrouver aux urgences”, a déclaré Muggah.

“Cela devient le rôle du service des urgences d’essayer de faire face à ces maladies chroniques. C’est un énorme problème”, a-t-elle déclaré.

Environ 25 % des patients qui se présentent actuellement aux urgences des hôpitaux Richmond Hill et Cortellucci Vaughan au nord de Toronto n’ont pas de médecin de famille. C’est beaucoup plus élevé que le chiffre de 5% avant la pandémie, selon les informations fournies par le Dr David Rauchwerger, directeur médical du service d’urgence de Mackenzie Health.

La crise se fait sentir dans les salles d’urgence de la province, notamment à London et dans le sud-ouest de l’Ontario, ainsi que dans la région de Waterloo et le comté de Wellington. Certaines urgences dans de petites communautés ont réduit leurs heures en raison d’un manque de personnel, tout comme le centre de soins d’urgence de l’hôpital Peel Memorial de Brampton dimanche.