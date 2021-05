Les médecins de Diego Maradona font face à une accusation de meurtre prémédité suite à la mort de Star

Sept personnes sous enquête sur la mort en novembre d’une légende du football argentin Diego Maradona face à des accusations de meurtre prémédité, a appris l’AFP d’une source judiciaire.

Les accusés – qui incluent le neurochirurgien de Maradona Leopoldo Luque, la psychiatre Agustina Cosachov et le psychologue Carlos Diaz – risquent de huit à 25 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.

L’acte d’accusation est basé sur les conclusions d’un comité d’experts sur la mort de Maradona suite à une crise cardiaque l’année dernière, a déclaré mercredi une source du bureau du procureur général de San Isidro, qui dirige l’enquête.

Ce rapport a conclu que l’icône du football a reçu des soins médicaux inadéquats et a été laissée à son sort pendant une «période prolongée et angoissante» avant sa mort, qui est survenue quelques semaines à peine après avoir subi une opération au cerveau sur un caillot sanguin.

« Après tant d’injustices, l’affaire a bouclé la boucle », a déclaré la source à l’AFP.

Les accusés n’ont pas le droit de quitter le pays et doivent comparaître avant une enquête entre le 31 mai et le 14 juin.

La procédure judiciaire a été déclenchée par une plainte déposée par deux des cinq filles de Maradona contre Luque, qu’ils ont blâmé pour la détérioration de l’état de leur père après la chirurgie cérébrale.

Les procureurs pensent que la mort de Maradona n’était pas le résultat d’une faute professionnelle ou d’actions négligentes de ses médecins, mais qu’ils savaient que l’ancienne star du football mourrait et n’ont rien fait pour l’empêcher.

Les procureurs ont obtenu une série de messages et d’audio qui montrent que l’équipe médicale savait que Maradona consommait de l’alcool, des médicaments psychiatriques et de la marijuana au cours des derniers mois de sa vie.

Parmi les conclusions du rapport, la commission médicale a déclaré que «les signes de risque pour la vie» montrés par l’ancienne star de Naples et de Barcelone ont été ignorés, et que ses soins dans ses dernières semaines étaient «en proie à des carences et des irrégularités».

Les récriminations et les accusations sur la mort de Maradona se déroulent parallèlement à une autre affaire, concernant son héritage contesté, impliquant ses cinq enfants, ses frères et Matias Morla, son ancien avocat.

Maradona est une idole pour des millions d’Argentins après avoir inspiré le pays sud-américain à son deuxième triomphe en Coupe du monde en 1986.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici