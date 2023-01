Les médecins de Damar Hamlin disent qu’il montre des signes de progrès

Damar Hamlin est toujours très présent dans le cœur et dans l’esprit des fans de sport du monde entier alors que nous attendons tous plus de nouvelles sur son état et à quoi ressemblera sa santé future.

Aujourd’hui, nous recevons une petite mise à jour via son ami proche Jordon Rooney qui a parlé à ESPN Coley Harvey à propos de ce que les médecins lui ont dit. Rooney dit que pendant que Hamlin est toujours dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital, le personnel médical a été témoin de “signes prometteurs de progrès” lors de leur évaluation nocturne. Il est toujours sous sédation, cependant, l’agent de Hamlin, Ron Butler, a déclaré à ESPN que son taux d’oxygène s’était amélioré et que les médecins étaient satisfaits de cette évolution.

De nombreuses personnes ont offert des « pensées et prières » quelque peu réflexives mais authentiques pour le rétablissement de Damar. L’analyste d’ESPN et ancien quart-arrière de la NFL, Dan Orlovsky, est allé plus loin et a fait quelque chose que nous ne pensons pas avoir jamais vu auparavant dans les médias sportifs, il a prié pour Hamlin à la télévision en direct.

Sur son nouvel album, M. Morale et les Big SteppersKendrick Lamar a plaisanté, “Les pensées et les prières sont bien meilleures dans les délais” et la prière d’Orlovsky semble donner vie à ces paroles d’une manière vraiment sans précédent.

L’autre extrémité du spectre des médias sportifs, FS1, a eu son propre moment viral ce matin lorsque Shannon Sharpe a tenté de clarifier son absence de l’émission d’hier à la lumière du tweet insensible de Skip Bayless. Ça ne s’est pas bien passé…

Nous espérons avoir plus d’informations sur Damar Hamlin tout au long de la journée. Restez à l’écoute.