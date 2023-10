Les médecins d’Allina Health System votent en faveur de la syndicalisation – Twin Cities

Dernier signe de frustration croissante parmi les professionnels, les médecins employés par un important système de santé à but non lucratif du Minnesota et du Wisconsin ont voté en faveur de la syndicalisation.

Les médecins, soit environ 400 prestataires de soins primaires et d’urgence répartis dans plus de 50 cliniques gérées par Allina Health System, semblent constituer le plus grand groupe de médecins syndiqués du secteur privé aux États-Unis. Plus de 150 infirmières praticiennes et assistants médicaux des cliniques avaient également le droit de voter et seront membres du syndicat, qui sera représenté par une section locale du Syndicat international des employés de service.

Le résultat a été de 325 voix contre 200, avec 24 autres bulletins contestés, selon un décompte du Conseil national des relations du travail, qui a mené le vote.

Dans un communiqué, Allina a déclaré : « Bien que nous soyons déçus par la décision de certains de nos fournisseurs d’être représentés par un syndicat, nous restons déterminés à poursuivre notre travail continu pour créer une culture dans laquelle tous les employés se sentent soutenus et valorisés. »

Les médecins se plaignaient du fait que le manque chronique de personnel conduisait à l’épuisement professionnel et compromettait la sécurité des patients.

« Entre les patients, votre médecin s’occupe du renouvellement des ordonnances, des appels téléphoniques et des messages des patients, ainsi que des résultats de laboratoire », a déclaré la Dre Cora Walsh, médecin de famille impliquée dans la campagne de syndicalisation.

« Dans une clinique dotée d’un personnel adéquat, vous disposez de suffisamment de soutien pour vous aider à assumer une partie de cette charge de travail », a ajouté Walsh. « Lorsque les effectifs diminuent, ce travail ne disparaît pas. »

Walsh estime qu’elle et ses collègues passent souvent une heure ou deux chaque nuit à gérer la « charge de la boîte de réception » et craignent que les pénuries n’augmentent les arriérés et le risque d’erreurs.

Le vote syndical fait suite aux récents débrayages des pharmaciens de la région de Kansas City et d’ailleurs pour des préoccupations similaires.

Divers professionnels, notamment des architectes et des techniciens, ont cherché à former des syndicats ces dernières années, tandis que d’autres, comme les infirmières et les enseignants, ont mené des grèves et des campagnes agressives de négociation de contrats.

Certains soutiennent que les employeurs ont exploité leur sens de la mission pour les payer moins que leurs compétences ne le justifient ou pour les faire travailler 24 heures sur 24. D’autres affirment que les nouveaux modèles économiques ou les pressions budgétaires compromettent leur indépendance et interfèrent avec leur jugement professionnel.

De plus en plus de médecins semblent exprimer ces deux préoccupations.

« Nous avons l’impression que nous ne sommes pas en mesure de défendre les intérêts de nos patients », a déclaré le Dr Matt Hoffman, un autre médecin impliqué dans l’organisation d’Allina. Hoffman, faisant référence aux managers, a ajouté que « nous ne sommes pas en mesure de leur dire ce dont nous avons besoin au quotidien ».

La consolidation du secteur des soins de santé au cours des deux dernières décennies semble être à l’origine d’une grande partie de la frustration des médecins, dont beaucoup travaillent désormais pour de grands systèmes de santé.

« Lorsqu’un médecin dirigeait son propre cabinet, il prenait les décisions concernant les personnes et la technologie dont il s’entourait », a déclaré le Dr Robert Wachter, directeur du département de médecine de l’Université de Californie à San Francisco, dans un courrier électronique. . « Maintenant, ces décisions sont prises par les administrateurs. »

Les médecins d’Allina affirment que le personnel était un sujet de préoccupation avant la pandémie, que le COVID-19 les a poussés au bord du gouffre et que le personnel n’a jamais complètement retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie.

Les salaires relativement bas des assistants cliniques et du personnel de laboratoire semblent avoir contribué aux problèmes de dotation, ces travailleurs étant partis vers d’autres domaines dans un marché du travail tendu. Dans certains cas, des médecins et d’autres cliniciens du système Allina ont démissionné ou réduit leurs heures de travail, invoquant un soi-disant préjudice moral – le sentiment qu’ils ne pouvaient pas accomplir leur travail conformément à leurs valeurs.

« On nous a promis que lorsque nous aurons traversé la phase aiguë de la pandémie, le personnel s’améliorerait », a déclaré Walsh. « Mais le personnel ne s’est jamais amélioré. »

Allina, qui génère des milliards de revenus mais a été confrontée à des pressions financières et a récemment supprimé des centaines de postes, n’a pas répondu aux questions concernant les préoccupations des médecins.

Joe Crane, directeur national de l’organisation du Conseil des médecins du SEIU, qui représente les médecins traitants, a déclaré qu’avant la pandémie, il recevait environ 50 demandes par an de médecins intéressés à en savoir plus sur la formation d’un syndicat. Il a déclaré avoir reçu plus de 150 demandes de renseignements au cours du premier mois de la pandémie. (Crane faisait partie d’un autre syndicat de médecins à l’époque.)

Crane, citant la nature cloisonnée de la profession médicale, a déclaré que la syndicalisation parmi les médecins traitants avait néanmoins progressé lentement mais que la victoire d’Allina pourrait créer une dynamique.

En mars, plus de 100 médecins ont voté en faveur de la syndicalisation dans un autre établissement d’Allina, un hôpital comptant deux sites. Le Dr Alia Sharif, médecin impliqué dans cette campagne syndicale, a déclaré que les médecins étaient sous pression pour ne pas dépasser les directives de durée de séjour des patients, même si beaucoup souffrent de maladies complexes qui nécessitent des soins plus soutenus.

Allina fait appel du résultat de ce vote auprès du National Labor Relations Board à Washington ; un responsable du conseil a rejeté un appel antérieur.

Même si les taux de syndicalisation ont stagné chez les médecins traitants, ils ont augmenté considérablement chez les résidents en médecine. Un syndicat frère au sein du SEIU, le Comité des stagiaires et résidents, a ajouté des milliers de membres au cours des dernières années.

Wachter a déclaré que cela pourrait annoncer une augmentation de la syndicalisation parmi les médecins en dehors des programmes de formation. « Lorsque ces médecins terminent leur formation et commencent à exercer, ils se sentent plus à l’aise dans un monde dans lequel la syndicalisation n’entre pas automatiquement en conflit avec leur notion de professionnel », écrit-il.