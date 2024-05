Les médecins critiquent les célébrités pour avoir colporté des informations mortelles dans des publications sur les réseaux sociaux affirmant que les lotions SPF sont « toxiques » et « plus cancéreuses que le soleil ».

Par Emily Stearn, journaliste santé pour Mailonline









Les jeunes risquent de développer un cancer de la peau s’ils suivent les conseils d’influenceurs déconseillant l’utilisation de SPF, ont prévenu les experts.

Des vidéos affirmant que la lotion solaire contient des produits chimiques « plus cancérigènes que le soleil » ont accumulé des dizaines de milliers de vues sur TikTok.

D’autres partisans anti-SPF sur Instagram ont averti que cela faisait « plus de mal que de bien ».

Au lieu de cela, vous devriez « développer votre mélanine pour supporter le soleil ».

La mélanine est le pigment naturel produit par la peau en réponse aux rayons du soleil – responsable du bronzage – qui la protège des dommages causés par les UV.

Des vidéos affirmant que la lotion solaire contient des produits chimiques « plus cancérigènes que le soleil » ont accumulé des dizaines de milliers de vues sur TikTok. D’autres partisans anti-SPF sur Instagram ont averti que cela faisait « plus de mal que de bien ». Au lieu de cela, vous devriez « développer votre mélanine pour supporter le soleil ». Sur la photo, Lauyrn Goodman qui a affirmé que « tout ce que vous pensez savoir » sur la crème solaire « n’est pas correct »

Dans une story Instagram, publiée par l’influenceuse Lauyrn Goodman, elle a dit à ses près de 200 000 abonnés : « Tu as été élevée pour porter de la crème solaire ». [to] protégez-vous », mais « tout ce que vous pensez savoir n’est pas correct ». Au lieu de cela, « entraîner sa peau est la clé », a déclaré l’homme de 33 ans qui a deux enfants avec le footballeur anglais marié Kyle Walker.

Elle a ajouté: « Il s’agit de développer votre mélanine pour gérer le soleil aussi lentement. ‘Je l’ai fait avec K [her oldest daughter] et je le ferai avec une petite fille. Répondant au commentaire d’un adepte qui conseillait que les gilets anti-UV offrent « plus de protection » que la crème, elle a également déclaré que « la peau est tellement meilleure au soleil ».

Cependant, les experts ont indiqué aujourd’hui qu’il n’y avait « aucune preuve » pour soutenir cette tendance.

Au mieux, cela pourrait provoquer des coups de soleil ou un vieillissement prématuré. L’abandon du SPF peut également entraîner un risque accru de mélanome et de cancer de la peau.

Le Dr Bav Shergill, dermatologue consultant à l’hôpital Queen Victoria de Londres et porte-parole de la British Association of Dermatologists, a déclaré à MailOnline : « Les crèmes solaires sont un moyen sûr et efficace de protéger votre peau des brûlures et d’autres formes de dommages causés par le soleil.

« Des millions de personnes utilisent un écran solaire depuis de nombreuses décennies, nous pouvons donc être sûrs de leur profil de sécurité.

« Pour les personnes à la peau plus claire, il existe une idée fausse répandue selon laquelle vous pouvez créer un bronzage de base qui vous protégera.

COMMENT RESTER EN SÉCURITÉ AU SOLEIL



Les coups de soleil augmentent le risque de cancer de la peau. Cela peut se produire à l’étranger ou au Royaume-Uni. Pour rester en sécurité au soleil, les experts recommandent aux gens : Recherchez l’ombre entre 11h00 et 15h00, moment où les rayons du soleil sont généralement les plus forts.

Portez au moins un écran solaire SPF 30

Appliquer un écran solaire 30 minutes, puis à nouveau juste avant l’exposition aux UV.

Optez pour une crème solaire résistante à l’eau si nécessaire et réappliquez-en après avoir nagé, transpiré ou utilisé une serviette.

Couvrez-vous avec des vêtements de protection, un chapeau à larges bords et des lunettes de soleil.

Soyez très prudent avec les bébés et les jeunes enfants. Les nourrissons de moins de six mois ne doivent pas être exposés à la lumière directe du soleil.

N’utilisez pas de transats ou de lampes solaires

Vérifie les grains de beauté et la peau pour tout changement Source: Choix du NHS

« Le bronzage est une réaction aux dommages causés par le soleil. Pour développer un bronzage de base, vous devez endommager votre peau.

« Les preuves suggèrent également qu’un « bronzage de base » offre l’équivalent d’un SPF 4 – pas assez pour fournir une protection significative. »

Il a ajouté : « Si vous ne souhaitez pas utiliser de crème solaire, vous devez être vraiment au courant des autres formes de protection solaire.

« Faites bon usage de l’ombre, minimisez le temps que vous passez au soleil lorsque l’indice UV est de trois ou plus et portez des vêtements qui couvrent votre peau.

« Il s’agit généralement de moyens très efficaces de protéger votre peau, même si, idéalement, vous utiliseriez un écran solaire en plus de ces options comme dernière ligne de défense. »

Dans une story Instagram, publiée par l’influenceuse Lauyrn Goodman, elle a dit à ses près de 200 000 abonnés : « Tu as été élevée pour porter de la crème solaire ». [to] protégez-vous », mais « tout ce que vous pensez savoir n’est pas correct ».

Au lieu de cela, « entraîner sa peau est la clé », a déclaré l’homme de 33 ans qui a deux enfants avec le footballeur anglais marié Kyle Walker.

Elle a ajouté: « Il s’agit de développer votre mélanine pour gérer le soleil aussi lentement.

‘Je l’ai fait avec K [her oldest daughter] et je le ferai avec une petite fille.

Répondant au commentaire d’un adepte qui conseillait que les gilets anti-UV offrent « plus de protection » que la crème, elle a également déclaré que « la peau est tellement meilleure au soleil ».

Pendant ce temps, l’influenceuse américaine Kirby Long, qui compte 121 000 abonnés sur Instagram, a admis qu’elle « ne porte jamais vraiment de crème solaire » et « pense que cela fait plus de mal que de bien ».

Dans un autre article, l’entraîneur personnel et influenceur James Middleton a également déclaré sur Instagram : « Le soleil est incroyablement puissant, il est donc important d’y être en sécurité, mais c’est aussi l’une des meilleures choses pour votre santé. »

Il a ajouté : « Si vous portez de la crème solaire, assurez-vous qu’elle est NON TOXIQUE. La crème solaire minérale est la meilleure option.

Mais le Dr Richard Parsons, maître de conférences en toxicologie biochimique au Kings College de Londres, a averti aujourd’hui que tout coup de soleil augmente toujours le risque de cancer et de dommages à long terme.

Il a déclaré à MailOnline : « Construire un bronzage de base, c’est bien. Mais vous devez quand même bénéficier de ce niveau de protection.

«Si vous brûlez, vous augmenterez toujours vos chances de contracter ces mutations de l’ADN qui peuvent augmenter votre risque de cancer.»

«En vieillissant, vous pouvez perdre de l’élasticité de la peau et subir des lésions cutanées telles que des rides.» Il s’agit donc en réalité de dommages durables.

Il a ajouté : « Nous ne parlons pas de « J’ai un très mauvais coup de soleil, mais c’est bon, ça disparaîtra dans quelques semaines ». Cela aura des implications durables.

Dans un autre article, l’entraîneur personnel et influenceur James Middleton a également déclaré sur Instagram : « Le soleil est incroyablement puissant, il est donc important d’y être en sécurité, mais c’est aussi l’une des meilleures choses pour votre santé. » Il a ajouté : « Si vous portez de la crème solaire, assurez-vous qu’elle est NON TOXIQUE. La crème solaire minérale est la meilleure option.

Pendant ce temps, l’influenceuse américaine Kirby Long, qui compte 121 000 abonnés sur Instagram, a admis qu’elle ne « porte jamais vraiment de crème solaire » et « pense que cela fait plus de mal que de bien ».

Cependant, les influenceurs ne sont pas les seuls à promouvoir l’utilisation de crèmes solaires.

En avril, l’ex-star de The Hills et podcasteuse Kristin Cavallari, qui compte cinq millions de followers sur Instagram seulement, a révélé qu’elle ne portait jamais de SPF.

S’exprimant sur son podcast « Let’s Be Honest », elle a déclaré à Ryan Monahan, qui serait un « praticien de la médecine fonctionnelle et orientale », chaque fois qu’elle donne une interview, « Je reçois beaucoup de conneries quand j’admets que je ne le fais pas ». ‘

Cavallari a désigné M. Monahan – qui est basé à Los Angeles – comme son médecin, mais il n’est pas titulaire d’un doctorat en médecine.

L’encourageant à parler « des bienfaits du soleil pour la santé et des raisons pour lesquelles nous n’avons peut-être pas besoin de crème solaire », il a répondu : « Le soleil donne la vie et nourrit ».

Il a également affirmé qu’au lieu d’un écran solaire, suivre un « régime anti-inflammatoire », construire un « réservoir antioxydant » dans le corps et développer une « couche de base » grâce à une exposition progressive au soleil peut permettre à la peau de tolérer le soleil sans brûler.

D’autres partisans de l’anti-SPF ont également affirmé que l’oxybenzone, un ingrédient de protection solaire populaire, provoque le cancer de la peau et craignent que d’autres ingrédients de protection solaire soient des « perturbateurs hormonaux ».

Une vidéo TikTok de @theholisticbiologist, qui compte 30 000 abonnés, disait : « Tout le monde à la plage s’étouffe avec des crèmes solaires spécifiques qui sont plus cancérigènes que le soleil. »

Elle a ajouté : « Si votre crème solaire contient de l’oxybenzone, de l’avobenzone, de l’octinoxate ou du dioxyde de titane, jetez-la. »

Des études montrent depuis longtemps que les crèmes solaires peuvent contenir des filtres UV minéraux et chimiques.

Les filtres UV minéraux restent principalement à la surface de la peau et forment une barrière physique pour dévier les rayons UV avant qu’ils ne pénètrent dans votre peau.

Les filtres UV chimiques, quant à eux, absorbent la lumière UV et la convertissent en énergie thermique.

En avril, l’ex-star de The Hills et podcasteuse Kristin Cavallari a révélé qu’elle ne portait pas de crème solaire. S’exprimant sur son podcast « Let’s Be Honest », elle a déclaré à Ryan Monahan, qui serait un « praticien de la médecine fonctionnelle et orientale », chaque fois qu’elle donne une interview, « Je reçois beaucoup de conneries quand j’admets que je ne le fais pas ». . Cavallari a désigné M. Monahan comme son médecin, mais il n’est pas titulaire d’un doctorat en médecine.

Il existe trois types de cancer de la peau. Chacun peut se présenter de différentes manières. Ceux-ci incluent des grains de beauté asymétriques ou anormaux, des taches squameuses ou sombres et des bosses cireuses à la surface de la peau.

En plus d’être utilisés dans les crèmes solaires, ils peuvent être ajoutés à d’autres produits de soins personnels, tels que les crèmes hydratantes.

Certaines recherches sur les animaux, principalement sur les souris, ont indiqué que de nombreux filtres UV chimiques couramment utilisés en grande quantité pourraient être des perturbateurs endocriniens (EDC) – des produits chimiques qui interfèrent avec les hormones – tels que l’imitation des œstrogènes naturels présents dans notre corps.

L’exposition à vie aux œstrogènes est un facteur de risque établi de cancer, notamment du sein.

Mais aucune recherche sur les humains n’a confirmé cette hypothèse.

Les experts ont également averti aujourd’hui que ces produits ont également des niveaux de sécurité pour garantir que de tels composés ne causeront pas de « problèmes importants ».

Cliquez ici pour redimensionner ce module

Le Dr Parsons a déclaré à MailOnline : « Il est important de réaliser que de nombreuses études sont en fait conçues avec des concentrations ou des dosages qui ont tendance à dépasser ce que vous obtiendriez normalement dans les produits.

« Maintenant, beaucoup de ces produits ont des niveaux de sécurité. Ils en savent beaucoup sur les données toxicologiques.

« Ces produits ne contiennent pas de niveaux de ces composés qui pourraient causer des problèmes importants.

«Ce qui se passe chez les animaux dans un environnement très contrôlé, comme un dosage constant, n’est pas toujours ce qui se passe chez les humains.»

« Par exemple, lorsque vous appliquez de la crème solaire, la plupart des gens ne l’appliquent pas aussi rapidement qu’ils le devraient. Toute toxicité est liée à la dose d’exposition.

Il a ajouté : « Rien n’est sûr. Tout est toxique en quantité suffisante. Et le problème, bien entendu, avec les perturbateurs endocriniens, c’est aussi la quantité de données contenues dans les études à long terme.

Le NHS encourage tout le monde à utiliser au moins une protection SPF 30.

Les utilisateurs réguliers de crème solaire avec un FPS de 15 ou plus peuvent réduire de moitié leur risque de mélanome – le type de cancer de la peau le plus mortel –, ont également suggéré des études.

Environ 15 000 Britanniques et 100 000 Américains reçoivent chaque année un diagnostic de mélanome, la forme de cancer de la peau la plus courante. Il s’agit du cinquième cancer le plus répandu au Royaume-Uni.

L’incidence en Grande-Bretagne a augmenté plus rapidement que tout autre cancer courant.

L’exposition accrue aux rayons UV du soleil ou des lits de bronzage a été imputée à cette augmentation.

Malgré d’énormes progrès dans le traitement, qui ont vu le taux de survie passer de moins de 50 pour cent à plus de 90 pour cent au cours de la dernière décennie, ce traitement tue toujours plus de 2 000 personnes par an.

Le mélanome se développe souvent rapidement et peut rapidement s’enfouir dans la peau et dans les vaisseaux sanguins situés en dessous.

Une fois que les cellules cancéreuses pénètrent dans la circulation sanguine, la maladie peut se propager dans tout le corps.

Une vidéo TikTok de @theholisticbiologist, qui compte 30 000 abonnés, disait : « Tout le monde à la plage s’étouffe avec des crèmes solaires spécifiques qui sont plus cancérigènes que le soleil. » Elle a ajouté : « Si votre crème solaire contient de l’oxybenzone, de l’avobenzone, de l’octinoxate ou du dioxyde de titane, jetez-la ».

Environ 90 pour cent de tous les changements visibles sur la peau sont causés par le photo-vieillissement, conseille également la Skin Cancer Foundation.

Les rayons UV peuvent pénétrer les deux premières couches de la peau – l’épiderme et le derme – et endommager l’ADN des cellules.

Les dommages causés à la couche supérieure de l’épiderme amènent le corps à produire de la mélanine, dans le cadre de sa tentative d’empêcher le soleil de poursuivre son assaut.

Cela entraîne généralement un bronzage du corps, car la substance produit un pigment plus foncé dans la peau.

L’exposition aux ondes UVA, qui ont une longueur d’onde plus longue et pénètrent plus profondément que l’autre forme d’UV, les UVB, entraîne au fil du temps des dommages dans la couche moyenne du derme.

Cela survient alors que l’un des plus grands gourous de l’alimentation du pays a été critiqué la semaine dernière après avoir suggéré que les gens n’avaient pas besoin de porter de crème solaire toute l’année.

Citant des recherches sur des souris affirmant que les niveaux de vitamine D pourraient être importants pour l’immunité contre le cancer, le professeur Tim Spector a déclaré que le SPF 50 « bloque nos défenses naturelles ».

L’un des auteurs de l’étude a cependant qualifié ses commentaires de « déformation flagrante de notre travail ». D’autres médecins ont qualifié ces conseils d’« imprudents » et d’« irresponsables ».

Pourtant, les dermatologues étaient d’accord avec le professeur Spector, qui a doublé son affirmation selon laquelle l’utilisation d’un SPF 50 toute l’année est généralement inutile.