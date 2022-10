Les médecins constatent une résistance aux transfusions sanguines en raison de préoccupations non fondées concernant le vaccin COVID

Les médecins de l’Alberta tirent la sonnette d’alarme à propos d’une tendance dangereuse – alimentée par la désinformation – qui pourrait coûter des vies.

Le Dr Stephanie Cooper, obstétricienne spécialisée dans les naissances à haut risque au Foothills Medical Center, a déclaré qu’un patient avait récemment refusé de consentir à une transfusion sanguine si elle provenait d’un donneur qui avait reçu le vaccin COVID-19.

“Je vois régulièrement des personnes souffrant d’hémorragies graves dues à l’accouchement. Et pour moi, l’idée que cela existe est quelque peu ahurissante.”

Il est venu dans une conversation de routine alors qu’elle conseillait le patient avant une césarienne. Le patient n’a finalement pas eu besoin d’une transfusion sanguine.

C’était donc une première pour moi. Un patient a refusé une transfusion sanguine si le donneur avait reçu une vaccination covid. —@DrStephanieCoo1

Choquée par ce qu’elle avait rencontré, Cooper a partagé son expérience sur Twitter et a été inondée de réponses, y compris d’autres prestataires de soins de santé qui ont raconté des histoires similaires.

“Je suis très inquiète à ce sujet”, a-t-elle déclaré, notant que l’approvisionnement en sang du Canada n’enregistre pas le statut vaccinal COVID des donneurs.

“Il n’y a pas le choix de recevoir du sang négatif au vaccin COVID. Donc, en refusant le sang, cela signifie que vous mourrez.”

Les parents demandent du sang non vacciné

Il ne s’agit pas d’un incident isolé en Alberta.

“Nous le voyons environ une ou deux fois par mois, à ce stade. Et l’inquiétude est bien sûr que ces demandes pourraient augmenter”, a déclaré le Dr Dave Sidhu, responsable médical du sud de l’Alberta pour la médecine de la transfusion et de la transplantation.

Cela inclut les parents d’enfants malades.

“Nous en voyons quelques-uns, certainement chez nos patients greffés de moelle osseuse en particulier. Vous devez vous rappeler que ces enfants sont immunodéprimés et qu’il y a toujours plus de sensibilité autour de ces patients, et certains d’entre eux peuvent être assez fragiles”, a déclaré Sidhu, qui est également professeur agrégé à la Cumming School of Medicine de l’Université de Calgary.

“Toute mise en garde ou question à ce sujet, nous encourageons nos parents à demander.”

Le Dr Dave Sidhu, chef de la médecine de la transfusion et de la transplantation dans le sud de l’Alberta, dit qu’il a été impliqué dans des cas où des parents demandent du sang à des donneurs non vaccinés pour leurs enfants malades. (Soumis par Dave Sidhu)

Selon Sidhu, les demandes de soi-disant dons de sang dirigés, provenant d’un parent ou d’un tuteur légal non vacciné, comportent un certain nombre de risques et n’ont pas été satisfaites.

Jusqu’à présent, les parents ont accepté de continuer après qu’il leur ait parlé, a-t-il déclaré.

Et tandis que certains adultes ont finalement refusé les transfusions sanguines, les médecins ont pu les traiter par d’autres moyens.

“Le vrai souci, ce sont les situations où le sang est nécessaire et c’est la vie”, a-t-il déclaré.

“Il n’existe actuellement aucune preuve médicale ou scientifique suggérant qu’il y a des changements dans la composition génétique des personnes en raison de ces vaccins à ARNm ou de tout autre problème de sécurité autour du sang provenant de donneurs vaccinés ou non vaccinés.”

Désinformation intériorisée

Selon Timothy Caulfield, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le droit et la politique de la santé à l’Université de l’Alberta, ces situations deviennent de plus en plus courantes.

“Cela se produit non seulement au Canada, mais vraiment partout dans le monde. … C’est un très bon exemple d’un comportement – d’une demande – qui est le résultat direct de la propagation de fausses informations”, a-t-il déclaré.

“Cela est basé sur l’idée que soit le sang est contaminé, soit le sang va leur donner le COVID, qu’ils pensent que les risques associés aux vaccins COVID vont avoir un impact négatif sur eux. Donc, fondamentalement, ils ont adopté et a intériorisé la désinformation associée aux vaccins COVID et craint le sang à cause de cela. »

Caulfield a déclaré que les adultes compétents ont le droit de refuser un traitement même si la décision pourrait leur nuire.

“Cela met vraiment en évidence, je pense, à quel point la désinformation peut être puissante. Cela peut vraiment avoir un impact d’une manière qui peut être dangereuse”, a-t-il déclaré.

“Il n’y a aucune preuve pour étayer ces préoccupations.”

Tim Caulfield, auteur canadien et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le droit et la politique de la santé à l’Université de l’Alberta, affirme que refuser les transfusions sanguines de personnes vaccinées contre la COVID-19 est dangereux et souligne le pouvoir de la désinformation. (Soumis par Tim Caulfield)

La Société canadienne du sang, qui a un page entière sur son site dédié à cette question, a déclaré que la santé des patients est sa priorité absolue.

“Santé Canada n’a recommandé ni imposé aucune restriction sur l’utilisation des vaccins COVID-19 approuvés et le don de sang”, a déclaré un porte-parole dans un communiqué envoyé à CBC News.

“C’est parce que le sang des donneurs qui ont reçu des vaccins non vivants ne présente pas de risque pour les patients qui reçoivent une transfusion sanguine.”

Sur son site Web, la Société canadienne du sang explique que les vaccins non vivants “ne contiennent pas de bactéries ou de virus infectieux ou d’autres agents pathogènes qui peuvent se répliquer chez le receveur du vaccin ou provoquer une infection”.

D’autres vaccins de ce type, y compris ceux qui protègent contre le tétanos, la coqueluche et la grippe, n’ont aucune incidence sur l’admissibilité au don de sang.

La Dre Stephanie Cooper, obstétricienne à haut risque à l’hôpital Foothills, craint que davantage de patientes ne commencent à refuser les transfusions sanguines, suscitant des préoccupations juridiques et éthiques pour les médecins. (Soumis par le Dr Stephanie Cooper)

Il répond également aux préoccupations que les protéines de pointe générées par le vaccin, chez un donneur immunisé, pourraient être nocives pour ceux qui reçoivent leur sang.

“Ces allégations ne sont pas prouvées et ne sont pas étayées par les études de sécurité requises pour l’approbation réglementaire de ces vaccins, ou par la surveillance continue de la sécurité des vaccins et du sang au Canada et à l’étranger”, indique le site Web.

Pendant ce temps, David Evans, professeur au département de microbiologie médicale et d’immunologie de l’Université de l’Alberta, croit que l’amélioration de la culture scientifique pourrait être le meilleur moyen, à long terme, de lutter contre la vague de désinformation qui mène à ces maladies potentiellement mortelles. décisions menaçantes.

“La réalité est que ces vaccins ont un dossier de sécurité incroyablement bon”, a-t-il déclaré.

“Peut-être devrions-nous commencer à regarder notre programme de biologie et commencer à demander, ‘qu’enseignons-nous à nos enfants, que voulons-nous qu’ils sachent d’ici la fin de la 12e année sur la façon dont notre biologie fonctionne?’ Juste assez pour vous aider à mettre en perspective ce dont nous parlons quand quelque chose comme ça se produit.”