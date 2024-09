Les médecins conseillent d’ajouter le COVID-19 à votre liste de vaccins pendant la saison du rhume et de la grippe

Le COVID-19 étant désormais largement considéré comme endémique, les médecins disent qu’il est conseillé d’ajouter le dernier vaccin disponible contre le virus à votre programme annuel de vaccination contre la grippe.

« La COVID ne va nulle part de sitôt et nous savons que la COVID circule toute l’année, mais nous savons qu’elle est plus répandue à l’automne et en hiver », explique le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses.

Comme le virus mute rapidement, de nouveaux variants apparaissent régulièrement et les vaccins doivent être ajustés en conséquence.

« La COVID évolue constamment et nous devons donc commencer à mettre à jour le vaccin en fonction des principales souches en circulation », explique le Dr Anna Banerji, pédiatre et spécialiste des maladies infectieuses.

Nouveaux vaccins contre la COVID-19

Les vaccins COVID-19 actuellement disponibles sont optimisés pour la mutation XBB 1,5 de la souche Omicron apparue l’année dernière. De nouvelles variantes nommées KP.2 et JN.1 sont depuis apparues.

Les trois vaccins autorisés pour la saison automnale ont été modifiés pour lutter contre ces nouveaux variants.

« Il y a toujours un retard [between a new variant emerging and a new vaccine] car il faut du temps pour développer de nouveaux types de vaccins. Mais cela correspond mieux à ce qui circule aujourd’hui qu’à ce qui existait auparavant », déclare Banerji.

Les vaccins Pfizer-BioNTech Comirnaty et Moderna Spikevax sont basés sur l’ARNm, ciblant KP.2, tandis que le vaccin Novavax Nuvaxovid est basé sur des protéines et cible JN.1.

Moderna Spikevax est destiné aux personnes de six mois et plus. Pfizer-BioNTech Comirnaty et Novavax Nuvaxovid sont destinés aux 12 ans et plus.

Bogoch dit qu’il est préférable de prendre le vaccin dont vous disposez.

« L’objectif ici est évidemment de réduire le risque de manifestations graves comme l’hospitalisation et le décès. Tous les vaccins disponibles contribueront à atteindre cet objectif », dit-il.

Banerji affirme que même s’il n’y a plus de rapports faisant état de victimes massives du COVID comme c’était le cas au plus fort de la pandémie, il est toujours vital de se faire vacciner.

« Je pense que la majorité d’entre nous ont un certain degré d’immunité grâce à plusieurs vaccins. De plus, la plupart d’entre nous ont eu le COVID à un moment donné et nous bénéficions donc d’une certaine immunité partielle », dit-elle.

« Les vaccins aident à renforcer cette immunité, à garantir que vous ne tombez pas aussi malade. Cela réduit les risques de contracter la maladie, mais si vous la contractez, vous n’êtes pas aussi malade et vous ne la transmettez pas autant aux autres personnes. Si vous ne l’obtenez pas, vous ne pouvez pas vraiment le diffuser.

Si vous avez déjà été vacciné, il est recommandé de prendre votre prochaine injection six mois plus tard, mais un intervalle minimum de trois mois peut être utilisé. Si vous avez récemment eu un cas de COVID-19, les mêmes intervalles s’appliquent à partir du moment où vous avez contracté l’infection jusqu’au moment de votre prochaine dose de vaccin.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les calendriers de vaccination et quand se faire vacciner.

Qui devrait se faire vacciner ?

« Lorsque nous examinons les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), nous constatons qu’ils utilisent des mots différents : « devrait » et « peut » », explique Bogoch.

« Les personnes qui devraient se faire vacciner sont les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un plus grand risque d’infection grave. Les personnes qui vivent dans des établissements de soins collectifs comme des établissements de soins de longue durée ou des pavillons pour personnes âgées, des communautés autochtones.

Les personnes enceintes, celles issues de communautés racialisées ou méritant l’équité et celles qui fournissent des services essentiels entrent également dans la catégorie « devraient se faire vacciner ».

«Tout le monde [six months and older] pouvez recevoir le vaccin, et cela signifie que vous pouvez vous faire vacciner. Certaines personnes se dirigeront certainement vers la pharmacie ou le cabinet de leur médecin de famille pour se faire vacciner là où il sera disponible. D’autres personnes pourraient avoir des questions ou des préoccupations supplémentaires qu’elles souhaitent résoudre avant de recevoir cela.

Pour ceux qui n’ont pas de médecin de famille, divers prestataires de soins de santé, notamment des pharmaciens et des infirmières praticiennes, peuvent fournir des informations et répondre aux questions pour les aider à prendre une décision concernant la vaccination.

Le RSV est aussi en saison

Bogoch et Banerji préviennent que le virus respiratoire syncytial (VRS) a également tendance à augmenter en automne et en hiver.

« Le VRS est vraiment la principale raison pour laquelle les bébés sont hospitalisés dans le monde… plus vous êtes jeune, plus vous êtes susceptible de souffrir d’une maladie grave. Mais aussi, si vous êtes autochtone dans certaines communautés — comme j’étudie les bébés inuits depuis près de 30 ans — ils présentent de multiples facteurs de risque de contracter le VRS très grave », explique Banerji.

Pour les nourrissons, la protection contre le VRS prend la forme de préparations d’anticorps monoclonaux – nirsevimab et palivizumab.

Pour les femmes enceintes, le vaccin RSVpreF Abrysvo est recommandé.

« Donc, ce qui se passe là-bas, c’est que vous administrez le vaccin, que la mère produit des anticorps et que ces anticorps sont transférés au bébé avant sa naissance. Le bébé naît donc avec une certaine immunité », explique Banerji.

Comme la grippe, le VRS peut également être plus grave chez les personnes âgées et deux vaccins sont disponibles : RSVPreF3 (Arexvy) et RSVpreF (Abrysvo).

« Le Comité consultatif national de l’immunisation recommande aux personnes de plus de 75 ans, en particulier celles qui présentent des facteurs de risque d’infection grave, de recevoir ce vaccin contre le VRS, car le VRS peut se comporter comme la grippe, peut donner un coup de poing et, malheureusement, les personnes plus âgées peuvent se retrouver infectées. hôpital – c’est un méchant virus », déclare Bogoch.

Il ajoute que certains Canadiens ont déjà reçu le vaccin et que son efficacité semble être plus longue.

« Il semble que cela dure environ deux ans, peut-être même un peu plus longtemps », dit-il.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le VRS et comment vous protéger.