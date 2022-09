Les médecins conseillent à Samantha Ruth Prabhu “de rester à l’écart” des regards du public, l’actrice de se rendre à l’étranger pour se faire soigner: rapport

L’actrice de télévision populaire Samantha Ruth Prabhu, qui a toujours réussi à gagner les cœurs avec ses performances, est maintenant dans les nouvelles à cause de la santé. L’actrice a fait profil bas en raison de son état de santé ces jours-ci.

Selon les médias, Samantha a été avisée de cesser toutes les apparitions publiques par les médecins. Selon le rapport d’India Today, une source d’Hyderabad a déclaré: “Il lui a été conseillé de rester complètement à l’abri des regards du public”.

Selon le rapport de Bollywood Life, l’actrice souffre d’une maladie de la peau et s’est envolée pour les États-Unis pour le traitement. Pendant ce temps, sur le plan du travail, Samantha aurait signé pour un tournage dans le célèbre domaine de la comédie d’horreur de Dinesh Vijan. Pour les non-initiés, le patron de Maddock Films a déjà financé des films comme Stree et Roohi. De plus, il travaille sur le Varun Dhawan et Kriti Sanon-star Bhediya. Il semble que Samantha fera ses débuts en tant que princesse.

Une source, s’adressant à PeepingMoon.com, a déclaré qu’il s’agissait d’une histoire d’horreur très “intrigante”. Il a déclaré: “Samantha joue le rôle d’une princesse et sera vue jumelée avec Ayushmann, qui joue le rôle d’un vampire. Le film est basé sur une histoire folklorique du Rajasthan et élargit l’univers cinématographique d’horreur et de comédie proposé par Dinesh Vijan, qui a commencé avec Stree de Shraddha Kapoor et se poursuit avec les films à venir, Bhediya et Munjha, avec respectivement Varun Dhawan et Shraddha Kapoor.





Récemment, le teaser de la vedette de Samantha, Yashoda, a été publié. Dans le teaser, Samantha Ruth Prabhu est informée par un médecin qu’elle est enceinte et qu’elle doit prendre soin d’elle. La bande-annonce comprend plusieurs scènes d’elle faisant des cascades. Elle a également été montrée en train de pleurer et de tenir sa bosse de bébé en pleine croissance dans une scène du teaser.

Dès que Samantha a mis en ligne l’affiche il y a quelques jours, les internautes sont devenus fous de son look. Plusieurs de ses fans l’ont saluée comme la prochaine reine de l’action. Un utilisateur a écrit : “Je vais regarder #Yashoda FDFS rien que pour toi @Samanthaprabhu2 ! J’ai de très très grandes attentes pour ce film ! j’attends cette mise à jour avec impatience.” Un autre utilisateur a écrit: “Tout d’abord un câlin chaleureux, il était très douloureux de vivre sans voir un aperçu du vôtre depuis 2 mois. Votre présence est plus heureuse pour moi que n’importe quelle mise à jour.” Un internaute a écrit : “Je t’aime jusqu’à la moelle. En espérant ton retour en force avec #Yashoda #SamanthaRuthPrabhu.”