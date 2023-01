Les médecins britanniques déclarent une crise. Rishi Sunak dit que les gens sont “anxieux”.

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Le précieux service national de santé britannique est en crise profonde, avec des médecins et des infirmières signalant des heures d’attente pour les ambulances, des patients étendus sur le sol aux urgences et des examens se déroulant dans des placards. Les soins médicaux en Grande-Bretagne sont devenus si mauvais qu’Adrian Boyle, président du Royal College of Emergency Medicine, a estimé que 300 à 500 personnes mouraient chaque semaine en raison de retards dans les soins d’urgence.

C’était un chiffre étonnant – et un chiffre que le porte-parole officiel du 10 Downing Street a rejeté.

Mercredi, confronté à des critiques croissantes sur l’incapacité de son gouvernement à remédier à la débâcle des soins de santé, le nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a déclaré qu’il avait entendu les lamentations du peuple : que beaucoup envisageaient la nouvelle année « avec appréhension », qu’ils étaient « anxieux » quand ils ont vu des ambulances faire la queue pour entrer dans les hôpitaux, et frustrés et effrayés de voir des arriérés de chirurgie pendant des années.

Sunak a déclaré qu’il voulait apporter “la tranquillité d’esprit” dans son premier grand discours au pays sur sa vision d'”un avenir qui redonne l’optimisme, l’espoir et la fierté en Grande-Bretagne”.

Il a promis que les listes d’attente du NHS tomberaient avec l’embauche de plus d’infirmières, de médecins et de prestataires de soins et 7 000 lits supplémentaires ajoutés aux 100 000 actuellement. Tout ce que son gouvernement accomplira d’une manière ou d’une autre sans céder aux demandes d’augmentation de salaire des infirmières et des ambulanciers en grève.

Premier mot sur le discours: scepticisme.

Pat Cullen, secrétaire général du Royal College of Nursing, a déclaré que le discours de Sunak suggérait qu’il était “détaché de la réalité” de ce qui se passe dans les hôpitaux britanniques.

Comme Sunak l’a reconnu, les Britanniques ont entendu beaucoup de promesses audacieuses de 13 ans de gouvernements du Parti conservateur. Cela inclut les fanfaronnades de son ancien patron, Boris Johnson, qui promettait toujours de “battre le monde” ceci et cela, avant d’être chassé de ses fonctions par son propre parti pour, plus ou moins, un démontage en série.

Les électeurs peuvent voir de leurs propres yeux l’état du National Health Service (NHS), où les temps d’attente pour de nombreuses chirurgies électives n’ont été réduits qu’à 18 mois – de deux ans – et se rendre chez votre médecin local peut prendre des semaines et des semaines.

Phil Banfield, président de la British Medical Association, a récemment qualifié l’état du système de santé de “non durable”.

Les causes de la détérioration de la situation cet hiver au NHS — qui promet un accès gratuit au point de service pour tous, payé par les contribuables — sont bien connues.

Le King’s Fund, un groupe de réflexion qui étudie le NHS, dit que c’est une combinaison : la pression persistante de la pandémie de covid, aggravée par une saison grippale sensationnelle, ainsi que les grèves généralisées et continues des infirmières et des ambulanciers, qui exigent plus salaire et de meilleures conditions, plus 10 ans de financement réduit par les gouvernements du Parti conservateur.

La principale réponse des conservateurs est de blâmer la pandémie, une défense que Sunak a répétée mercredi.

Il a souligné que son parti avait toujours suffisamment soutenu le NHS. Mais les employés des hôpitaux disent que les dépenses n’ont pas suivi la demande, en particulier face au vieillissement de la population.

Avec des taux d’occupation des lits dans les hôpitaux dépassant 94%, le NHS est également paralysé par son incapacité à envoyer les patients en convalescence ailleurs – car, parallèlement à la crise au NHS, il n’y a pas assez de personnel pour servir d’aides-soignants à domicile et dans les maisons de retraite. Le secteur compte 165 000 postes vacants.

Le système de santé publique britannique manque également de 50 000 infirmières. Aujourd’hui, la moitié de toutes les nouvelles embauches viennent de l’étranger, car le système ne peut pas former suffisamment au niveau national ou paie trop peu pour attirer de nouveaux travailleurs du Royaume-Uni. Dans le même temps, le Brexit a limité la capacité des infirmières venant de Grande-Bretagne depuis l’Union européenne.

La Grande-Bretagne a le plus faible nombre de lits d’hôpitaux par habitant en Europe après la Suède.

Boyle, le chef du Royal College of Emergency Medicine, a déclaré plus tôt cette semaine à Times Radio: «Ce que nous voyons maintenant en termes de ces longues attentes est associé à une mortalité accrue, et nous pensons qu’entre 300 et 500 personnes meurent comme une conséquence des retards et des problèmes avec les soins urgents et d’urgence chaque semaine. Nous devons vraiment maîtriser cela.

Sunak, dans son discours exposant sa vision, a déclaré que la Grande-Bretagne était non seulement confrontée à des défis en matière de soins de santé, mais a également déclaré au pays : “nous devons changer notre état d’esprit”.

Sunak est un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs qui, aux côtés de sa femme, héritière de la fortune indienne Infosys générée par son père, figure parmi les plus riches de Grande-Bretagne.

Sunak a déclaré que “le changement nécessite des sacrifices et un travail acharné” et que “le changement est difficile, cela prend du temps mais c’est possible”.

S’inspirant de Margaret Thatcher, le Premier ministre a déclaré que la Grande-Bretagne devait « renverser l’acceptation rampante d’un récit de déclin. Rejetez le pessimisme et le fatalisme. Refuser les limites à nos aspirations.

Ce qu’il voulait dire n’était pas tout à fait clair, bien que Sunak ait souligné “c’est stupéfiant, qu’à une époque où les entreprises réclament des travailleurs, un quart de notre main-d’œuvre est inactive” – ​​c’est-à-dire au chômage et ne cherche pas de travail. Suggérer que les Britanniques étaient – paresseux?