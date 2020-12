Moins d’une semaine après que la Grande-Bretagne a commencé à introduire le vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech – devenant ainsi le premier pays au monde à administrer un vaccin entièrement testé au public – les médecins de premier recours en Angleterre commenceront à proposer des doses à leurs patients.

À partir de lundi, les vaccins seront livrés à plus de 100 centres de vaccination dans les villages, les villes et les villes par des groupes de médecins, a indiqué le Service national de santé. Les injections resteront prioritaires, avec le personnel et les résidents des maisons de retraite médicalisés et les personnes âgées de 80 ans et plus parmi les premiers en ligne à mesure que le pays élargit son programme.

Les médecins, connus en Grande-Bretagne sous le nom de médecins généralistes, font face à un «énorme défi» pour mettre en œuvre le programme de vaccination de masse tout en offrant leurs services habituels aux patients, le professeur Martin Marshall, président du Royal College of General Practitioners dit dans un communiqué.

Mais les médecins de soins primaires jouent un rôle majeur dans l’administration d’autres vaccins, tels que ceux contre la grippe saisonnière, et le professeur Marshall a déclaré: «Nous voulons utiliser cette expérience pour aider à protéger les gens contre Covid-19 et recommencer à retrouver une vie normale. «