Les médecins avertissent les hôpitaux pédiatriques de l’Alberta du «chaos» alors que de plus en plus d’enfants font face à des retards de soins

Les médecins de l’Alberta demandent au gouvernement provincial de prendre des mesures rapides et transparentes pour résoudre la crise à laquelle sont confrontés les hôpitaux pédiatriques.

L’Alberta Children’s Hospital (ACH) à Calgary et le Stollery Children’s Hospital à Edmonton sont submergés par une vague sans précédent de maladies respiratoires, notamment la grippe, le VRS et la COVID-19.

Des dizaines de travailleurs de la santé ont été redéployés dans le but de soulager la pression à l’ACH et les services de santé de l’Alberta ont confirmé lundi que l’hôpital reportait désormais certains soins ambulatoires.

“En ce moment, on a juste l’impression de jouer au poulet pour savoir si les chiffres vont baisser ou si le système va s’effondrer”, a déclaré le Dr Shazma Mithani, médecin urgentiste au Stollery Children’s Hospital.

“Ce n’est certainement pas une façon intelligente de procéder, car cela met des vies en danger.”

Retard des soins en clinique externe

Les deux hôpitaux pédiatriques de l’Alberta sont aux prises avec une augmentation des visites et des admissions aux urgences depuis des semaines.

ACH oscille entre 100 et 120 % de capacité.

“En ce moment, nous sommes encore bien au-dessus de 100% et cela s’est maintenu jusqu’en novembre et jusqu’en… décembre”, a déclaré Margaret Fullerton, responsable des opérations à l’hôpital.

En plus de suspendre les soins de relève à la Rotary Flames House, le personnel est retiré de cinq des 82 cliniques externes de l’établissement.

Fullerton a déclaré que les cliniques de gastro-intestinal, de chirurgie, de néphrologie, d’orthopédie et de fonction pulmonaire verront une réduction de 30 à 50% de leurs services.

“Nous allons reporter certains des patients dans ces cliniques. Mais je tiens vraiment à souligner que tout patient réservé en urgence dans ces cliniques sera bien sûr toujours prioritaire dans ces cliniques”, a-t-elle déclaré.

Au total, 65 membres du personnel – dont beaucoup à temps partiel – ont été redéployés, mais Fullerton ne savait pas dans quelle mesure les enfants seraient touchés.

Un petit nombre de chirurgies sont également retardées chaque semaine et sept devraient être annulées cette semaine.

AHS a pris plusieurs autres mesures, notamment l’ouverture d’une salle d’urgence à débordement pour accélérer le traitement des patients aux heures de pointe, l’ajout de lits et la mise en place d’une remorque pour les familles coincées à l’extérieur.

Le Dr Shazma Mithani, qui travaille aux urgences du Stollery Children’s Hospital, demande à la province de permettre aux écoles de prendre leurs propres décisions concernant le masquage et de rapporter des mises à jour de santé publique à mesure que la transmission virale monte en flèche. (Radio-Canada)

Au Stollery Children’s Hospital, une unité de six lits qui était temporairement utilisée pour les soins aux adultes a été remise aux soins pédiatriques. Sept autres lits devraient ouvrir dans les semaines à venir.

“Nous explorons toutes les options pour aider à garantir que les bons soins sont disponibles pour tous les jeunes patients qui en ont besoin”, a déclaré le porte-parole de l’AHS, Kerry Williamson, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

“À ce stade, nous n’avons pas eu besoin de mettre en œuvre des mesures similaires à celles que nous avons à l’Alberta Children’s Hospital, mais nous avons pris certaines mesures pour répondre à la demande.”

Certains médecins de Stollery travaillent également des quarts de travail supplémentaires pour aider à répondre à la demande.

“[Edmonton’s] L’USI pédiatrique est à environ 100% de sa capacité. Nous avons la possibilité d’ajouter des lits supplémentaires si nécessaire”, a déclaré Williamson.

“Mode catastrophe”

“[It’s] chaos pur. [It’s] sorte de mode catastrophe, même maintenant », a déclaré le Dr Paul Parks, un médecin urgentiste basé à Medicine Hat, en Alberta, qui consulte quotidiennement ses collègues dans toute la province.

“Nous nous inquiétons pour ces enfants et les familles qui pourraient être manqués et même mourir à cause de la surpopulation incroyablement grave à laquelle nous sommes confrontés.”

Parks et Mithani demandent au gouvernement provincial d’être plus transparent sur la situation et de fournir un plan clair.

“Cela a été assourdissant à quel point la réponse a été silencieuse ou absente. Et c’est vraiment, vraiment difficile pour les travailleurs de la santé qui voient toute la souffrance”, a déclaré Parks, notant que lorsque les hôpitaux pour adultes étaient submergés de patients COVID-19, les responsables de la santé publique ont tenu des conférences de presse régulières pour tenir les gens informés.

“Déclarez-le pour la crise qu’il est.”

Le Dr Paul Parks est urgentologue à Medicine Hat, en Alberta. (Soumis par Paul Parks)

Le nouveau médecin hygiéniste en chef par intérim de l’Alberta, le Dr Mark Joffe, n’a pas parlé publiquement depuis sa nomination à la mi-novembre.

“Je pense qu’il est très important pour le public et les travailleurs de la santé d’entendre nos dirigeants et cela inclut le médecin hygiéniste en chef. Cela inclut le ministre de la Santé. Cela inclut le premier ministre”, a déclaré Mithani.

Elle appelle également à une campagne de grande envergure faisant la promotion de la vaccination contre la grippe et la COVID-19 et souhaite que la province rétablisse la capacité des conseils scolaires à prendre leurs propres décisions sur les mandats de masque.

Le gouvernement de l’Alberta leur a récemment interdit de le faire.

“J’aimerais voir la science suivie et j’aimerais voir les conseils scolaires au niveau local pour pouvoir réagir aux situations qu’ils ont”, a déclaré Mithani.

Lors d’une conférence de presse lundi, le ministre de la Santé, Jason Copping, a déclaré que de l’aide arrivait, mais s’est abstenu de fournir de nouveaux détails.

“Notre système est mis à rude épreuve. Cela ne fait aucun doute”, a-t-il déclaré, notant que les responsables de la santé s’efforcent d’ajouter du personnel et des lits aux hôpitaux en difficulté”, a-t-il déclaré.

“Il y a des signes que nous atteignons peut-être le pic de cette grippe actuelle qui circule. Si vous jetez un coup d’œil aux données de la semaine dernière, il semble qu’il y ait un plafonnement et des signes de baisse.”

Un expert en maladies infectieuses a déclaré vendredi à CBC News qu’il faudrait encore plusieurs semaines avec une nette tendance à la baisse avant qu’il soit sûr de supposer que la grippe a atteint un pic en Alberta.

Pour sa part, Fullerton n’est pas prête à faire des prédictions.

“Nous espérons que les taux de grippe [and] les taux de VRS vont baisser », a-t-elle déclaré.

“Mais nous devons juste être préparés au cas où cela ne se produirait pas.”