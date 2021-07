Les médecins appellent à un dépistage de la grippe alors que Covid menace de coïncider avec une épidémie de grippe

Dans un rapport publié jeudi, des médecins de l’Académie des sciences médicales du Royaume-Uni ont averti qu’une résurgence de virus respiratoires tels que la grippe et le VRS – un virus courant qui peut être grave pour les jeunes nourrissons et les personnes âgées – était susceptible d’augmenter la pression sur la santé nationale du pays. Un service.

Les médecins ont averti dans le rapport de jeudi que le chevauchement des symptômes entre la grippe et Covid signifiait que des tests de routine pour les deux virus, et peut-être des infections respiratoires supplémentaires – connues sous le nom de tests multiplex – seraient importants avant une augmentation attendue des maladies hivernales courantes. Des experts médicaux ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que le Royaume-Uni pourrait se diriger vers une épidémie de grippe plus tard cette année, et les tests multiplex aideraient les médecins à différencier les virus, leur permettraient de surveiller la croissance des épidémies, de prendre des décisions opportunes sur les traitements et de réduire les taux de transmission, selon le rapport. .

« Nous soutenons fortement les tests multiplex », ont déclaré ses auteurs. « Cependant, si cela n’est pas faisable, des tests de dépistage de la grippe bien évalués et précis devraient être déployés dans les hôpitaux, les établissements de soins primaires, les maisons de soins et les pharmacies communautaires. »

Ils ont ajouté que « les symptômes de la grippe et d’autres virus respiratoires hivernaux sont généralement cliniquement indiscernables de Covid-19 sans test », et ont averti que la demande de tests PCR pourrait augmenter cette année compte tenu de l’augmentation potentielle des maladies hivernales avec des symptômes similaires.

Une étude récente des symptômes de Covid au Royaume-Uni a révélé que les symptômes les plus courants du virus comprenaient un mal de tête, un mal de gorge et une perte d’odorat. Cependant, ceux-ci peuvent varier et les personnes infectées par le virus peuvent également présenter des symptômes pseudo-grippaux tels que fièvre et toux, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et le NHS du Royaume-Uni.

L’AMS a noté que si un déploiement réussi du vaccin signifierait que la mortalité serait plus faible dans la prochaine vague qu’à l’hiver 2020/2021, la transmission continue de Covid parmi les moins de 50 ans pourrait entraîner des niveaux plus élevés de « long Covid » que ceux observés dans les deux vagues précédentes. Le corps médical a également averti que si les cas de Covid augmentaient ou restaient élevés tout au long de l’automne et de l’hiver, la troisième vague pourrait coïncider avec une résurgence de la grippe et du VRS, ajoutant une pression sur le NHS.