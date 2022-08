Les médecins appellent à l’action alors que les décès par empoisonnement au nitrite de sodium augmentent au Canada

Les médecins font partie de ceux qui demandent une réglementation plus stricte du nitrite de sodium, car un nombre croissant de Canadiens meurent après avoir intentionnellement ingéré des quantités dangereuses de l’agent de conservation alimentaire courant sous sa forme pure.

Le nitrite de sodium, à ne pas confondre avec le nitrate de sodium naturel, est un sel de cure synthétique. Il est couramment utilisé pour conserver les viandes, mais peut être mortel lorsqu’il est ingéré à certaines doses. Les médecins légistes disent que les personnes ayant l’intention de s’automutiler l’achètent en ligne en suivant les conseils trouvés dans les forums pro-suicide depuis plusieurs années.

L’Ontario a enregistré au moins 23 décès par empoisonnement au nitrite de sodium en 2019 et 2020, selon une étude publiée en 2021 par des scientifiques du Service de médecine légale de l’Ontario (OFPS).

Le Dr Tyler Hickey, auteur principal de l’étude, a déclaré à CTVNews.ca que “presque tous” ces décès ont été jugés intentionnels.

Hickey a rencontré son premier décès par empoisonnement au nitrite de sodium en 2019, alors qu’il travaillait comme boursier en médecine légale à Toronto.

“Avant cette époque, je ne suis pas sûr d’avoir été familiarisé avec ces substances utilisées de cette manière”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca.

En tant que médecin légiste, une partie du travail de Hickey consiste à surveiller la façon dont les gens meurent, puis à partager ces informations avec les systèmes de santé publique.

“Remarquant qu’il semblait y avoir une nouvelle et nouvelle façon dont les gens mettaient fin à leurs jours, j’ai lu un peu plus sur le sujet et sur ces premiers cas”, a-t-il déclaré, “et c’est grâce à cette lecture que j’en ai appris plus sur ces groupes de soutien.

Le premier exemple trouvé par Hickey d’une mort intentionnelle par empoisonnement au nitrite de sodium a été enregistré en Nouvelle-Zélande en 2010. Aux États-Unis, le National Poison Data System a enregistré 47 cas d’empoisonnement au nitrite de sodium entre 2015 et 2020, dont la plupart se sont produits en 2019 et 2020. Les chiffres nationaux pour le Canada ne sont pas disponibles car ce pays ne recueille pas de données nationales auprès des médecins légistes, des coroners ou des centres antipoison sur l’empoisonnement au nitrite de sodium.

D’après ce qu’il a vu, cependant, Hickey pense que la tendance est à la hausse.

Depuis plusieurs années, le nitrite de sodium est promu dans les communautés en ligne pro-suicide comme celles découvertes par Hickey, en raison de sa disponibilité via les vendeurs en ligne et les marchés de consommation comme Amazon.

Le nitrite de sodium est autorisé en tant qu’additif alimentaire au Canada et est assujetti à la réglementation sur les aliments et drogues pour s’assurer qu’il est en quantités sans danger pour la consommation. Cependant, Hickey pense que les législateurs devraient peser sa valeur en tant que conservateur alimentaire facilement accessible par rapport à son danger.

“Je pense que l’une des questions qui doivent être posées est … est la valeur de [sodium nitrite] être librement accessible pour certaines utilisations compensées par les dangers potentiels qu’il pourrait commencer à avoir dans la société si les gens l’utilisent pour se faire du mal ? » il a dit. “Et peut-être qu’il devrait y avoir des restrictions autour de son accessibilité à la fois au Canada et peut-être commandée à l’extérieur des frontières canadiennes.”

Il n’existe aucun règlement au Canada qui empêche les consommateurs individuels d’acheter du nitrite de sodium, que ce soit pour l’usage auquel il est destiné ou pour s’automutiler.

Le Dr Alok Raj Atreya veut voir ce changement.

Atreya est professeur agrégé de médecine légale et de toxicologie au Népal, et co-auteur d’un rapport de cas publié en avril 2021 sur un homme de 37 ans qui a ingéré du nitrite de sodium acheté à Amazon. Il pense que les gouvernements du monde entier devraient mettre des barrières réglementaires entre le consommateur moyen et le nitrite de sodium, et que les fabricants devraient être responsables de la distribution sûre du conservateur alimentaire.

“C’est une triste situation que le nitrite de sodium puisse être facilement acheté en vente libre”, a déclaré Atreja à CTVNews.ca dans un e-mail, ajoutant que le composé devrait être traité avec le même soin réglementaire que les antibiotiques et les analgésiques opioïdes, qui ne sont pas vendus. sans ordonnance.

Il a déclaré que d’autres approches pour restreindre l’accès pourraient consister à autoriser uniquement sa vente aux entreprises et aux industries qui l’utilisent pour la transformation des aliments ; obliger les distributeurs à tenir une base de données contenant des informations sur chaque acheteur individuel et le volume acheté ; et obliger les acheteurs à remplir un questionnaire “qui avertirait à la fois de son potentiel nocif et détecterait les tendances suicidaires de quiconque l’achète”.

Certains pays ont déjà introduit des barrières à l’accès et à l’exposition au nitrite de sodium. Par exemple, le Royaume-Uni répertorie le nitrite de sodium comme une “substance à signaler”, ce qui signifie que les vendeurs doivent signaler les achats suspects aux autorités, et la France réduit progressivement les nitrites dans les aliments.

Lorsqu’on lui a demandé ce que Santé Canada faisait pour lutter contre les empoisonnements intentionnels au nitrite de sodium, l’agence a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que son objectif était de promouvoir la santé mentale et le bien-être. Il a également fourni des conseils aux hôpitaux sur la façon de traiter l’empoisonnement au nitrite de sodium, par exemple en administrant un antidote à action rapide connu sous le nom de bleu de méthylène.

Pour le député néo-démocrate Gord Johns, cela ne suffit pas. Johns convient avec Atreya que le gouvernement fédéral doit explorer une réponse réglementaire à la question.

“Nous devrions rendre plus difficile l’accès des gens aux méthodes [of suicide] qui permettent de franchir très facilement un point de non-retour, comme les armes à feu ou le nitrite de sodium », a déclaré Johns, porte-parole du parti en matière de santé mentale et de réduction des méfaits.

« Et les chiffres d’empoisonnement au nitrite de sodium sont probablement sous-estimés parce que le Canada ne recueille pas de données complètes sur l’empoisonnement au nitrite de sodium. [Regulation] est certainement quelque chose que nous devrions explorer et [which] pourrait être portée devant le comité de santé.

Ce que Johns souhaite le plus, c’est une action rapide du gouvernement fédéral sur les promesses qu’il a faites concernant le soutien à la santé mentale et la lutte contre les causes profondes de la dépression et de l’automutilation.

Il a souligné que le gouvernement libéral n’avait pas encore donné suite à une motion de 2018 du député néo-démocrate Charlie Angus visant à créer un plan d’action national pour la prévention du suicide. Cette motion a reçu l’appui des libéraux et a été adoptée à l’unanimité. Dans son rapport d’étape sur le Cadre fédéral de prévention du suicide de 2020, le gouvernement fédéral a déclaré qu’il «soutenait l’élaboration du plan d’action tout en mettant l’accent sur les initiatives fédérales actuelles en matière de prévention du suicide» et qu’il fournirait des mises à jour sur les progrès du plan tous les deux ans.

REGLEMENTATION CONTRE LITIGES

Aux États-Unis, les familles endeuillées utilisent les litiges pour exiger plus de responsabilité des entreprises qui produisent ou distribuent du nitrite de sodium.

Ruth Scott, une résidente du Texas, a intenté une action en justice contre Amazon plus tôt cette année après que son fils, Mikael, est décédé d’une surdose intentionnelle de nitrite de sodium fin décembre 2020.

Le procès intenté par CA Goldberg Victim Rights Law Firm allègue que Mikael a acheté le produit chimique sur Amazon après en avoir entendu parler sur un forum sur le suicide. C’est sa mère qui l’a retrouvé en rentrant du travail d’infirmière le 27 décembre 2020.

Scott a déclaré qu’elle avait essayé à plusieurs reprises après la mort de son fils d’informer Amazon. Finalement, selon le procès, elle a reçu une réponse d’un employé nommé Marvin.

“Je suis désolé pour le problème que vous avez eu avec le nitrite de sodium… Je suis désolé pour votre perte”, lit-on dans l’e-mail. “Mais au moins, votre fils est maintenant entre les mains de notre Dieu.”

Le procès de Scott soutient qu’Amazon savait, ou aurait dû savoir, qu’il vendait du nitrite de sodium à des clients qui avaient l’intention de l’utiliser pour mourir par suicide, et qu’il n’a pas fourni suffisamment d’avertissements sur le produit chimique.

« Nulle part sur la bouteille ou sur le site Web, Amazon n’informe les consommateurs que l’ingestion du produit peut provoquer une mort prolongée et atroce », lit-on.

Le procès fournit également des images qui montrent que le site Web a suggéré d’autres médicaments et équipements utilisés dans le processus de mort par empoisonnement au nitrite de sodium dans sa fonction “Fréquemment achetés ensemble”.

Dans un e-mail à CTVNews.ca, un porte-parole d’Amazon Inc. a expliqué que la société respecte les lois et réglementations applicables lors de la mise en vente d’articles, et qu’elle a des règles pour les examinateurs de produits et les partenaires de vente qui interdisent tout message faisant la promotion de l’automutilation ou du mal contre les autres. . De plus, les recherches du mot « suicide » présentent aux clients une bannière en haut de leurs résultats de recherche avec le numéro de téléphone de Talk Suicide Canada.

“Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches personnellement touchés par le suicide”, a déclaré la porte-parole d’Amazon, Samantha Boyd, dans un courriel à CTVNews.ca.

« En ce qui concerne le nitrite de sodium, il est couramment utilisé pour conserver les aliments tels que les viandes et les poissons, et peut également être utilisé dans les laboratoires comme réactif. C’est un produit largement disponible proposé par les détaillants, et malheureusement, comme de nombreux produits, il peut être mal utilisé.

Depuis la publication, le nitrite de sodium à haute concentration n’apparaît plus dans les meilleurs résultats de recherche sur le site, bien que des mélanges de sel contenant jusqu’à 6,25 % de nitrite de sodium destinés à la salaison de la viande apparaissent toujours. D’autres marchés en ligne, dont Etsy et Ebay, ont interdit le produit chimique, selon le Canadian Medical Association Journal.



Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires ou des problèmes de santé mentale, veuillez appeler la Ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 800-273-8255 (ou le 988 à partir du 16 juillet 2022) ou Canada’s Talk Suicide au 1-833-456-4566. Les ressources suivantes sont également disponibles pour soutenir les personnes en crise :