Les principaux médecins ont appelé à la prudence sur le rythme de l’émergence de l’Angleterre des restrictions relatives aux coronavirus, alors que les députés sceptiques au lock-out ont intensifié la pression sur Boris Johnson pour un retour à la vie normale.

Alors que les cas de coronavirus ont chuté dans toutes les régions et tous les groupes d’âge, le chef de l’influent groupe Covid Recovery des députés conservateurs, Mark Harper, a déclaré que les restrictions devraient être entièrement supprimées d’ici la fin du mois de mai.

Et un autre député principal, Sir Graham Brady, a déclaré à The Independent que le succès du programme de vaccination devrait permettre au Premier ministre de prendre des mesures pour «rouvrir une vie normale» dans les semaines à venir.

Les chiffres positifs à l’échelle du Royaume-Uni, qui ont vu aujourd’hui les taux de mortalité à sept jours baisser de 16,6% et les hospitalisations de 23,1% par rapport à la semaine précédente, ont encouragé les députés à exiger une accélération de l’assouplissement des restrictions.

«Abandonner notre garde à ce stade pourrait gâcher tout ce que nous avons enduré au cours des dernières semaines», a-t-elle déclaré.

«Aussi encourageant soit-il que les taux de cas et les hospitalisations continuent de baisser dans tous les groupes d’âge et toutes les régions, il est important de réduire le niveau d’infection dans nos communautés, car les taux restent très élevés.

M. Johnson a signalé mercredi que la feuille de route vers le rétablissement qu’il entend dévoiler dans la semaine du 22 février adopterait une approche prudente, soulignant que les niveaux d’infection restent «alarmants» et que les restrictions seraient supprimées de manière progressive et durable.

Il a résisté à la pression pour fixer un calendrier pour le retour de la mixité sociale et l’ouverture de l’hôtellerie et des magasins non essentiels à la suite de la réouverture prévue des écoles le 8 mars, certains rapports suggérant que le commerce de détail pourrait revenir en avril et que les pubs et les restaurants ne le seraient pas. avant mai.

Et le Trésor a rejeté aujourd’hui les informations selon lesquelles le chancelier Rishi Sunak repoussait l’objectif des scientifiques de réduire le nombre de cas avant d’assouplir les contrôles.

Mais un député conservateur a déclaré à The Independent que l’humeur dans le pays et au parlement pourrait changer rapidement si le public voit les décès et les maladies graves chuter brutalement à la suite de la campagne de vaccination.

«Il se pourrait bien qu’à la fin du semestre de février, la plupart des régions du pays aient très peu de Covid, et les gens se demanderont pourquoi les écoles rouvrent-elles en Écosse et au Pays de Galles et non ici? », a déclaré le député.

« Nous sommes probablement au point où la pression du public – et par extension au parlement – va bientôt être pour la libération rapide des restrictions. » M. Harper a déclaré qu’il pensait que les ministres pourraient « se débarrasser complètement des restrictions » d’ici la fin du mois de mai, alors que toutes les personnes de plus de 50 ans se sont probablement vu offrir au moins un vaccin vaccinal.

« Les calculs de fond de l’enveloppe que j’ai effectués sur la base de deux millions de doses par semaine, vous pourriez obtenir les neuf premiers groupes (prioritaires), les premières doses et les quatre premiers groupes, les deuxièmes doses, tous effectués d’ici la fin mai », a déclaré l’ancien whip en chef à World At One de BBC Radio 4.

« Il me semble donc que lorsque vous arrivez à la fin du mois de mai – pas plus tard que cela – vous devriez être en mesure de vous débarrasser complètement des restrictions. »

Et Sir Graham, président de l’influent comité de 1922 des conservateurs d’arrière-ban, a déclaré à The Independent: «Les nouvelles pour le moment sont positives avec une forte baisse des taux d’infection, accompagnée du grand succès du programme de vaccination, qui devrait atteindre son objectif de vaccination des quatre groupes les plus vulnérables d’ici le 15 février.

«La réalisation de cet objectif réduira en soi le risque de mortalité dans ce pays de près de 90%. Les nouvelles très positives concernant les avantages de la vaccination dans la réduction des taux de transmission et le maintien des personnes vaccinées hors de l’hôpital sont autant d’arguments puissants pour reprendre la vie normale dans les semaines à venir, à commencer par l’immense priorité des écoles.

Cependant, un membre du groupe consultatif scientifique du PM pour les urgences (Sage) a déclaré que M. Johnson avait «tout à fait raison d’être prudent» pour dénouer le verrouillage dans un avenir immédiat.

Le professeur Andrew Hayward, directeur de l’Institut d’épidémiologie de l’UCL, a déclaré que le Royaume-Uni devrait probablement attendre l’été pour «un retour significatif à la normale», les restrictions étant progressivement supprimées une fois que les personnes les plus vulnérables du Royaume-Uni ont été vaccinées.

«Nous sommes toujours dans une situation très grave avec l’un des taux de coronavirus les plus élevés au monde et le nombre de décès est toujours très élevé», a-t-il déclaré. BBC Radio 4 aujourd’hui programme.

«Oui, ils baissent, mais nous savons que lorsque nous commencerons à publier, les taux commenceront à rebondir très rapidement. C’est fantastique que nous ayons vacciné 10 millions de personnes, mais il reste encore beaucoup de personnes vulnérables à vacciner. Il est encore trop tôt pour sortir. »

Cependant, un expert a suggéré que les restrictions pourraient être assouplies plus tôt, permettant aux amis et à la famille de se rencontrer dès mars et aux restaurants de rouvrir dans les semaines suivantes.

Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré qu’il pensait que les écoles pourraient ouvrir avant l’objectif du 8 mars du Premier ministre et que la mixité sociale devrait pouvoir commencer « probablement peu de temps après – si je devais parier sur une heure, je Je dirais certainement en mars. «

Le porte-parole officiel de M. Johnson a déclaré que la feuille de route pour la relance définirait une «approche graduelle et par étapes qui soit durable» à la suite d’un examen des preuves dans la semaine du 15 février. Il a confirmé que le 8 mars était la première date envisagée pour la réouverture des écoles à tous les élèves, ajoutant: «Comme cela a toujours été le cas, nous serons guidés par la science et les données.»

Les derniers chiffres montrent que 915 décès de coronavirus ont été signalés le 4 février, contre 1322 la veille. Mais les tests positifs ont augmenté de plus de 1 400 pour un total quotidien de 20 634. Le total de sept jours de 148725 tests quotidiens a diminué de plus d’un quart (25,7 pour cent) par rapport à la semaine précédente.

Les vaccinations ont atteint 10 490 487 pour la première dose, après avoir passé le niveau symbolique de 10 m mercredi. Quelque 501 957 personnes ont maintenant reçu leur deuxième injection de rappel.

Pendant ce temps, les données de Public Health England ont montré que les cas de coronavirus chutaient dans toutes les régions d’Angleterre et dans tous les groupes d’âge.

Le dernier rapport de surveillance de PHE a révélé que le taux d’infection le plus élevé était chez les 30 à 39 ans, avec 358,6 cas pour 100 000 personnes au cours des sept jours précédant le 31 janvier, en baisse d’une semaine à l’autre par rapport à 499,5.

Chez les 20-29 ans, le taux est passé de 478,7 à 333,5 et chez les 40-49 ans de 442,5 à 316,0.

Pour les personnes âgées de 80 ans et plus, le taux est passé de 412,0 à 284,5.