Les médecins appellent à des changements dans le système de réservation de vaccination car les femmes enceintes ne peuvent pas trouver Covid jab

Les femmes enceintes ont du mal à accéder aux vaccinations contre les coronavirus près de trois semaines après que le gouvernement les a rendues éligibles au vaccin.

Les dirigeants des médecins ont maintenant appelé à des changements dans le système officiel de réservation, qui empêche les femmes enceintes de trouver un vaccin approprié.

Les directives officielles indiquent qu’ils devraient de préférence se voir offrir les vaccins Pfizer ou Moderna, mais le service national de réservation du NHS dit qu’il ne dispose d’aucune information sur la manière d’y accéder et oriente les femmes vers leur médecin de famille.

Mais ils ont été laissés à la traîne après que les généralistes n’aient pas non plus été en mesure de donner des conseils.

La British Medical Association, qui représente les médecins à travers le Royaume-Uni, dit qu’elle a maintenant fait part de ses préoccupations au sujet du problème avec le NHS England. Le Collège royal des médecins généralistes a également demandé que le système de réservation soit modifié pour permettre aux femmes enceintes de réserver des jabs non-AstraZeneca.

conseillé Vaccinations britanniques contre le Covid-19: derniers chiffres Nicola Sturgeon qualifie l’ancien premier vice-leader britannique de « raciste » dans une confrontation tendue Les conservateurs soutenus par la victoire de Hartlepool marcheront vers d’autres foyers travaillistes

Richard Vautrey, président du comité des médecins généralistes de la BMA, a déclaré: «Les médecins généralistes ne sont pas en mesure d’offrir un choix de vaccin aux femmes enceintes. Ils n’ont jamais pu faire cela. Le système n’a pas été créé pour cela. »

Il a déclaré que si les directives officielles sont que Moderna et Pfizer sont «préférables» pour les femmes enceintes, aucune instruction sur leur utilisation n’a été émise de la même manière que pour les moins de 30 ans et les personnes souffrant de maladies telles que les allergies.

Une partie du problème est que les cabinets de médecins généralistes ne savent pas nécessairement quel vaccin sera fourni ni quand, a déclaré M. Vautrey. «Nous avons demandé au NHS England de mettre à jour les directives afin que chacun puisse obtenir le soutien nécessaire», a-t-il déclaré. «Les médecins généralistes veulent donner les meilleurs conseils à leurs patients, mais cette situation actuelle laisse les pratiques et les femmes enceintes dans une position très difficile».

Le professeur Martin Marshall, président du Royal College of GPs, a déclaré que le système de réservation devrait être modifié pour permettre aux femmes enceintes de réserver elles-mêmes des jabs non AstraZeneca.

Il a déclaré: «Les médecins généralistes et leurs équipes essaieront d’aider les femmes enceintes à accéder au bon vaccin si elles en sont capables… mais il est important qu’elles soient informées de la façon de procéder. «Il serait utile pour toutes les personnes impliquées que les patients à qui on conseille de ne pas recevoir le vaccin AZ aient la possibilité de réserver directement dans une clinique de vaccination non AZ via le système de réservation.»

Lorsqu’on lui a demandé si le NHS était convaincu que les médecins généralistes disposaient des informations nécessaires, un porte-parole du NHS a déclaré: «Si vous êtes enceinte ou pensez l’être et que vous avez été invitée à vous faire vacciner contre Covid-19, veuillez contacter votre médecin généraliste pour prendre rendez-vous. . Cela permet de vous assurer que votre rendez-vous est pris au bon endroit. »

Le mois dernier, dans un changement par rapport à sa position précédente, le comité paritaire de vaccination et d’immunisation (JCVI), qui conseille le gouvernement, a déclaré que les femmes enceintes devraient recevoir un vaccin contre le coronavirus en même temps que le reste de la population après données.

Cependant, le JCVI a ajouté qu’il serait «préférable» que les femmes enceintes se voient offrir les vaccins Pfizer ou Moderna lorsque cela est possible. La décision de ne pas recommander le vaccin AstraZeneza n’était pas due à des préoccupations concernant les caillots sanguins potentiels, mais à un manque de données pour ce vaccin, ont-ils déclaré.

Une lettre officielle du NHS du 17 avril indiquait que le service national de réservation serait mis à jour «au cours des prochains jours» pour aider les femmes enceintes éligibles «à prendre un rendez-vous approprié».

Mais les organismes de bienfaisance représentant les femmes ont exprimé leur inquiétude qu’aucune mise à jour n’ait eu lieu.

Le problème a obligé les femmes enceintes à partager des conseils sur les groupes WhatsApp alors qu’elles tentent de trouver des vaccins appropriés.

Au milieu du chaos, certains ont même retardé de recevoir un coup de peur d’un voyage gâché alors qu’ils se débattaient déjà en fin de grossesse.

Le problème devient de plus en plus aigu à mesure que des personnes de plus en plus jeunes se voient proposer un vaccin.

Les moins de 45 ans, qui constituent la grande majorité des femmes enceintes, sont devenues éligibles pour le vaccin la semaine dernière.

Des centaines de milliers de femmes pourraient éventuellement être touchées. L’Office for National Statistics (ONS) calcule qu’il y a plus de 800 000 conceptions en Angleterre et au Pays de Galles chaque année.

Stella Creasy, la députée travailliste de Walthamstow, qui est elle-même enceinte, a déclaré: «Trois semaines plus tard, avec tout l’argent que nous dépensons pour les systèmes technologiques, le fait que vous ne pouvez pas faire correspondre les livraisons avec les personnes qui doivent à eux est troublant. Je ne comprends pas pourquoi cela prend si longtemps. »

Ros Bragg, directrice de l’association caritative Maternity Action, a déclaré: «Le manque de directives claires sur la façon d’accéder au vaccin approprié a conduit à la confusion chez les femmes et a entraîné des voyages inutiles, des déplacements inutiles et des retards dans l’obtention du vaccin.»