Les médecins américains proposent des résolutions saines pour 2023

VENDREDI 30 décembre 2022 (HealthDay News) – C’est à nouveau cette période de l’année où les gens rassemblent leurs meilleures intentions pour vivre une vie plus saine et prennent des résolutions pour le Nouvel An.

Heureusement, l’American Medical Association (AMA) a quelques suggestions sur les engagements les plus efficaces.

Commencez par être plus actif physiquement. Les adultes devraient faire au moins 150 minutes par semaine d’activité d’intensité modérée ou 75 minutes par semaine d’activité d’intensité vigoureuse, recommande l’AMA.

“Beaucoup de gens démarrent chaque nouvelle année avec des résolutions globales en matière de santé – des changements de mode de vie ambitieux et immédiats qui sont très difficiles à maintenir”, a déclaré le président de l’AMA, le Dr Jack Resneck Jr., dans un communiqué de presse de l’association. “La bonne nouvelle est que de petits choix de santé positifs faits en ce moment peuvent avoir des effets durables.”

Voici 10 autres conseils de l’AMA :