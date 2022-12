Les médecins alarmés alors que l’augmentation des cas de VRS remplit les hôpitaux allemands

Le VRS est un virus courant très contagieux qui infecte presque tous les bébés et les tout-petits avant l’âge de 2 ans, dont certains peuvent tomber gravement malades. Les experts disent que l’assouplissement des restrictions en cas de pandémie de coronavirus signifie que le RSV est affecte actuellement un plus grand nombre de bébés et d’enfants dont le système immunitaire n’est pas prêt à le repousser.

“Si les prévisions sont exactes, les choses deviendront beaucoup plus aiguës dans les jours et la semaine à venir”, a déclaré Sebastian Brenner, chef de l’unité de soins intensifs pédiatriques de l’hôpital universitaire de Dresde, à la chaîne d’information allemande n-tv. « On le voit en France, par exemple, et en Suisse. Si cela se produit, il y aura des goulots d’étranglement en matière de traitement.