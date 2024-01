Les médailles olympiques de Paris se dirigent en grand nombre vers les États-Unis et la Chine selon une prévision

(AP) – Le Les États-Unis devraient remporter les médailles tableaux – à la fois le décompte global et le nombre de médailles d’or – pour les Jeux olympiques de Paris 2024, selon une prévision publiée vendredi, six mois avant l’ouverture des Jeux le 26 juillet.

Les prévisions proviennent de Gracenote Sports de Nielsen, qui fournit des analyses statistiques pour les ligues sportives du monde entier. Il suit également les grandes compétitions impliquant des sports olympiques menant aux Jeux.





Les prévisions sont particulièrement difficiles cette fois-ci, la plupart des athlètes russes et biélorusses étant susceptibles d’être exclus en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a près de deux ans. Certains seront autorisés à concourir en vertu d’une décision annoncée à la fin de l’année dernière par le Comité international olympique.

« Presque tous les concurrents russes et biélorusses sont absents des compétitions internationales depuis février 2022 », a déclaré à l’Associated Press Simon Gleave, responsable de l’analyse chez Gracenote. « Tous ceux qui participeront à Paris 2024 » rendront les pronostics difficiles.

Gracenote prédit que les États-Unis remporteront 37 médailles d’or et 129 au total. La Chine arrive juste derrière avec 35 médailles d’or, mais loin derrière dans le total global de 85. Les huit prochains avec des prévisions d’or et de médailles au total sont : la Grande-Bretagne (17-64), le Japon (17-56), la France (26-53). , Australie (15-48), Italie (13-47), Allemagne (10-39), Pays-Bas (16-35) et Corée du Sud (7-23).

Pour Tokyo en 2021, Gracenote a nommé les 10 premiers pays médaillés, mais pas dans un ordre parfait. À Pékin 2022, Gracenote a nommé les cinq premiers pays, mais pas dans un ordre parfait, et huit des 10 premiers. Il a également prédit à juste titre que la Norvège battrait le record du plus grand nombre de médailles remportées lors d’un seul Jeux olympiques d’hiver.

Cela dépendra de dizaines d’instances dirigeantes évaluer et faire respecter le statut neutre des athlètes russes et biélorusses. Ils doivent décider quels athlètes n’ont pas activement soutenu la guerre et ne sont pas sous contrat avec des agences militaires ou de sécurité de l’État.

La Russie a envoyé 335 athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 — remporter 20 médailles d’or sur un total de 71 médailles — mais seules des dizaines sont susceptibles de concourir à Paris à titre individuel. La Russie reste interdite de sports d’équipe.

Athlètes et officiels d’Ukrainedont le président Volodymyr Zelenskyy, ont à plusieurs reprises a exhorté le CIO à expulser la Russie et la Biélorussie entièrement exclues des Jeux olympiques à cause de la guerre déclenchée par la Russie.

La position la plus dure à l’égard des athlètes russes a été adoptée par World Athletics, qui les a exclus des compétitions internationales depuis le début de l’invasion en février 2022.

Paris est la cinquième édition consécutive des Jeux olympiques où la Russie et ses athlètes font face à des appels à l’interdiction suite aux Jeux d’hiver de Sotchi 2014, contaminés par les stéroïdes. C’était la première fois que Thomas Bach était président du CIO. À Paris, les athlètes russes et biélorusses éligibles concourront en tant qu’athlètes individuels neutres – en utilisant l’acronyme français AIN.

Le CIO et Bach ont également appelé à exclure la Russie du sport lorsque la guerre a éclaté quelques jours après la cérémonie de clôture des Jeux d’hiver de Pékin, puis ont assoupli leur position l’année dernière à l’approche des épreuves de qualification pour Paris.