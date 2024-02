Les médailles olympiques de Paris 2024 contiennent la tour Eiffel originale

ICYMI, les médailles d’or, d’argent et de bronze olympiques et paralympiques qui feront leurs débuts aux Jeux olympiques de Paris 2024, ont été dévoilées cette semaine. Et si vous êtes déjà impressionné par le ~36 600 médailles décernées depuis la première cérémonie en 1896, les itérations de cette année parviennent d’une manière ou d’une autre à faire monter les choses d’un million de crans. Pourquoi demandes-tu? Eh bien, pour commencer, ils contiendront chacun un morceau de ferraille spécial qui faisait autrefois partie de la Tour Eiffel.

“C’est l’occasion pour les sportifs de rapporter avec eux un bout de Paris… Le symbole absolu de Paris et de la France, c’est la Tour Eiffel”, a déclaré Thierry Reboul, directeur général de Paris. *prend une profonde inspiration* directeur artistique des cérémonies d’ouverture et de clôture du Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024a déclaré aux journalistes la semaine dernière, selon .

Comme vous pouvez le constater sur les photos ci-dessus ^^, un côté de chaque médaille possède un morceau de fer hexagonal provenant de la Tour Eiffel qui a été retiré de la structure lors de différentes rénovations au cours du siècle dernier. Ces pièces de métal, soigneusement conservées au fil des années, ont été données au Comité olympique de Paris pour créer les magnifiques motifs qui décoreront les athlètes de cérémonie de cette année.

“Avec ce métal unique de la Tour Eiffel, cette médaille a un caractère historique”, s’est réjoui le président de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel. Jean-François Martins une fois le design révélé au public.

Outre leur incroyable caractère historique, les médailles olympiques et paralympiques sont également époustouflantes, ce qui peut probablement être attribué au fait qu’elles ont été conçues par la célèbre maison de joaillerie Chaumet, une sous-catégorie du groupe LVMH. La collaboration elle-même marque un exploit impressionnant puisque c’est la première fois dans l’histoire des Jeux olympiques et paralympiques qu’un bijoutier conçoit les médailles.

« L’équipe créative de la Maison Chaumet a conçu chaque médaille comme un bijou, s’inspirant du savoir-faire parisien de ses ateliers mythiques de la Place Vendôme et illustrant la vocation commune à toutes les Maisons de notre groupe : la capacité de faire rêver », a déclaré Antoine Arnault. , responsable de la communication et de l’image chez LVMH (via Forbes). « Nous espérons que chaque athlète prendra autant de plaisir à porter et à admirer la médaille que nous avons eu à la créer pour lui. »

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 se dérouleront respectivement du 26 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre.