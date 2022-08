Les médaillés d’or du Lawn Bowl se sont endormis avant la finale contre l’Afrique du Sud

Assurés d’une médaille, les Indian Lawn Bowls Women’s Fours of Lovely Choubey, Pinki, Nayan Moini Saikia et Rupa Rani Tirkey ont passé une nuit blanche lundi alors qu’ils continuaient à réfléchir, à parler et à planifier leur finale contre l’Afrique du Sud aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham.

L’équipe avait dépassé toutes les attentes en atteignant les demi-finales pour la première fois et lundi matin, a réalisé une brillante performance pour vaincre une solide équipe néo-zélandaise en demi-finale pour s’assurer une première médaille historique.

Ils avaient toutes les raisons d’avoir une bonne nuit de sommeil car ils n’avaient rien à perdre et tout à gagner car personne ne leur aurait reproché d’avoir succombé à la nervosité alors qu’ils disputaient leur première finale.

Mais les joueurs étaient déterminés à ne pas laisser passer cette opportunité. Certains d’entre eux ont fait de la méditation pour calmer leurs nerfs tandis que d’autres ont parlé avec des amis et des coéquipiers pour se motiver.

« Nous étions ravis après avoir remporté la demi-finale hier. Notre confiance en nos capacités avait augmenté après cette victoire et nous avons décidé que nous devions reproduire le même esprit et la même détermination en finale. Nous avons décidé d’aller en finale avec la même détermination, le même esprit et le même travail d’équipe que nous avons montré contre la Nouvelle-Zélande », a déclaré Rupa Rani Tirkey mardi.

« Mais nous n’avons pas pu dormir de toute la nuit. Nous n’arrêtions pas de penser à la réaction des gens si nous perdions la finale. De telles pensées revenaient sans cesse à l’esprit, mais ensuite nous nous sommes consolés en nous disant que ce qui arrivera arrivera et que Dieu s’occupera de tout », a déclaré Rupa, qui a montré des nerfs d’acier en demi-finale et en finale pour remporter des points cruciaux pour le pays.

« Lorsque nous nous sommes préparés pour la finale, nous nous sommes sentis rafraîchis. C’était un nouveau jour et nous pensions que c’était aussi le jour qui mettrait notre sport sous les feux de la rampe en Inde. Nous étions très déterminés à remporter la médaille », a-t-elle ajouté.

Le leader de l’équipe et la joueuse la plus expérimentée, Lovely Choubey, a déclaré que la meilleure chose à propos de cette équipe était l’énergie positive qui les entourait malgré les pensées négatives sur leurs faibles pertes dans le passé.

« Nous étions très déterminés à bien faire cette fois. Nous avons échoué à plusieurs reprises par des marges étroites et nous voulions le faire à nouveau. L’équipe avait une énergie positive autour d’elle et nous nous sommes nourris de la détermination de chacun pour réaliser notre meilleure performance », a-t-elle déclaré.

Lovely a félicité la Lawn Bowl Federation of India pour leur avoir laissé la liberté de choisir leur combinaison et de travailler ensemble.

« Je devrai remercier ma fédération et mes entraîneurs de nous avoir laissé la liberté de choisir notre combinaison et de pratiquer ensemble au Yamuna Sports Complex à New Delhi et à Ranchi. L’Indian Olympic Association (IOA) a également été d’une grande aide et le mérite leur revient de nous avoir fait confiance », a déclaré le leader de l’équipe indienne.

Ce qui est intéressant dans tout cela, c’est que l’équipe a triomphé sans les services d’un entraîneur. Anju Luthra, qui est l’entraîneur désigné ici, fait partie de l’équipe depuis 2008, date à laquelle il a été décidé de mettre en place l’équipe aux Jeux du Commonwealth, l’Inde ayant obtenu des places dans toutes les épreuves en tant qu’hôte.

Il s’agissait des quatrièmes Jeux du Commonwealth pour certains des joueurs et pour le manager Anju Luthra.

