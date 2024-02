Les médailles des JO de Paris 2024 dévoilées, chacune avec un petit morceau de la Tour Eiffel en plein milieu

Paris — Un autre métal est proposé aux vainqueurs des Jeux olympiques d’été de Paris 2024. En plus de l’or, de l’argent et du bronze habituels, la médaille de chaque gagnant comportera un petit morceau de fer provenant directement de la Tour Eiffel. De petits morceaux de la tour emblématique – un symbole immédiatement reconnaissable de Paris et de la France – ont été inclus dans les médailles marquant le 100e anniversaire de la dernière fois que la Ville Lumière a accueilli les Jeux Olympiques.

Les organisateurs ont dévoilé les médailles jeudi, six mois seulement avant le début des Jeux de Paris.

Chaque médaille individuelle comporte en son centre un hexagone de fer provenant de la tour. Ils proviennent tous de pièces retirées de la structure lors de différentes rénovations au cours du siècle dernier. Les pièces de métal ont été soigneusement conservées et l’organisme en charge de la préservation de la Tour Eiffel en a fait don au Comité Olympique de Paris pour créer des modèles de médailles uniques.

Les médailles des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été dévoilées lors d’une présentation médiatique à Saint-Denis, près de Paris, en France, le 8 février 2024. Chacune des médailles représente un petit morceau de fer hexagonal provenant de la Tour Eiffel. Mustafa Yalcin/Anadolu/Getty



Jean-François Martins, président de la Société d’Exploitation de la tour Eiffel, a déclaré lors de l’inauguration qu’il espérait que les athlètes apprécieraient le “souvenir inoubliable de Paris” fabriqué à partir de “ce métal unique”.

La Tour Eiffel est entièrement constituée d’un type spécial de fer appelé fer à flaque d’eau. Fabriquée dans des forges et des hauts fourneaux de Lorraine, dans l’est de la France, la fonte issue de la réduction du minerai de fer est affinée selon une opération appelée “puddling”. En éliminant l’excès de carbone encore présent dans la fonte, la fonte flaque est transformée en un matériau presque pur, extrêmement résistant.

La tour a été érigée en 1889 dans le cadre de l’Exposition universelle. Conçu par Gustave Eiffel, il était initialement destiné à être une structure temporaire, mais il a tellement retenu l’attention que les autorités ont décidé de le maintenir sur les rives de la Seine.

La Tour Eiffel est vue illuminée dans le centre de Paris sur une photo d’archive d’août 2022. CBS News/Tucker Réels



Les médailles olympiques et paralympiques ont été conçues par les artisans de la célèbre maison de joaillerie Chaumet, qui fait partie du groupe de luxe LVMH. C’est la première fois dans l’histoire des Jeux olympiques et paralympiques qu’un bijoutier conçoit les médailles.

“L’équipe créative de la Maison Chaumet a conçu chaque médaille comme un bijou, s’inspirant du savoir-faire parisien de ses ateliers mythiques de la Place Vendôme et illustrant la vocation commune à toutes les Maisons de notre groupe : la capacité de faire rêver”, a déclaré Antoine Arnault. , de LVMH Image & Environnement. “Nous espérons que chaque athlète prendra autant de plaisir à porter et à admirer la médaille que nous avons eu à la créer pour lui.”

“Symbole d’excellence, source de motivation, de dépassement de soi et d’exploit ultime, les médailles sont bien plus que des objets : elles représentent l’apothéose dans la carrière des athlètes d’élite”, a déclaré Tony Estenguet, président de Paris 2024. “Leur pouvoir fasciner et inspirer va bien au-delà du cercle des athlètes. »

Estenguet a également rappelé que les organisateurs de Paris 2024 avaient affirmé dès le départ vouloir rapprocher les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le design de la torche est le même pour les deux Jeux et, pour perpétuer cette philosophie, les médailles des deux Jeux partagent une face commune, celle avec l’hexagone de fer de la tour.

Le président du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et triple champion olympique de slalom en canoë, Tony Estanguet, assiste à la cérémonie de dévoilement des médailles de Paris 2024 à Saint-Denis, près de Paris, France, le 8 février 2024. Mustafa Yalcin/Anadolu/Getty



L’autre côté est différent. Les médailles olympiques représentent la déesse de la victoire, Niké, sortant du Stade Panathénaïque, où les Jeux Olympiques ont été relancés en 1896. Clin d’œil à 2024, la Tour Eiffel est visible en arrière-plan, ainsi que l’Acropole.

Les médailles paralympiques présentent une vue en contre-plongée sous la Tour Eiffel. Fidèles à l’esprit d’inclusion des Jeux, les inscriptions « Paris » et « 2024 » sont écrites en braille universel — l’écriture inventée par le Français Louis Braille. Et pour que les trois métaux puissent être distingués au toucher, des lignes sont gravées sur le bord de chaque médaille, I pour l’or, II pour l’argent et III pour le bronze.

Le design des médailles olympiques est devenu standardisé dans une certaine mesure, chacune représentant la déesse Nike et les anneaux olympiques, ainsi que le nom des jeux en question et la discipline ou le sport concerné. Chaque comité d’organisation est cependant libre d’adapter le motif principal et de choisir un motif unique pour le verso. Il n’y a pas de standardisation des médailles paralympiques.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se dérouleront du 26 juillet au 11 août et les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre.