Les médailles de chaque athlète américain aux Jeux olympiques de Tokyo

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont en cours et les États-Unis cherchent à ajouter plus de matériel à une collection déjà vaste. Les États-Unis sont le leader de tous les temps en matière de médailles olympiques avec près de 3 000 – plus du double du prochain pays le plus proche – mais quelques médailles de plus ne font jamais de mal.

Alors que les États-Unis devaient dominer la compétition à Tokyo, certains événements ont glissé hors de portée, des médailles allant à d’autres pays.

Le softball espérait venger sa défaite contre le Japon lors du match pour la médaille d’or olympique d’il y a 13 ans, mais a dû se contenter de l’argent. Nyjah Huston, considéré comme le meilleur skateur au monde et médaillé d’or favori, a terminé septième sur huit athlètes lors des finales masculines de rue.

Pourtant, les États-Unis ont recueilli une poignée de médailles mémorables. L’équipe des États-Unis a remporté trois médailles (2 d’or, 1 de bronze) dans trois des événements olympiques les plus récents : le basketball 3×3, le skateboard et le surf. Jessica Parratto et Delaney Schnell ont remporté la toute première médaille des États-Unis en plongeon synchronisé féminin, et Katie Ledecky a remporté l’or dans la première course féminine de 1 500 mètres nage libre.

Voici d’où vient chacune des médailles de Team USA :

NOMBRE TOTAL DE MÉDAILLES AMÉRICAINES

Jusqu’au jour 5 à Tokyo

Total: 31

31 Or: 11

11 Argent: 11

11 Bronze: 9

Gymnastique artistique: 1 médaille

Argent: Finales par équipes féminines — Simone Biles, Jordan Chiles, Suni Lee et Grace McCallum

Basketball: 1 médaille

Or: Femmes 3×3 — Allisha Gray, Kelsey Plum, Stefanie Dolson et Jackie Young

Plongée: 2 médailles

Argent: Plate-forme féminine de 10 mètres synchronisé — Jessica Parratto et Delaney Schnell dans la plate-forme féminine de 10 mètres synchronisé

Plate-forme féminine de 10 mètres synchronisé — Jessica Parratto et Delaney Schnell dans la plate-forme féminine de 10 mètres synchronisé Argent: Plateforme masculine de 3 mètres synchronisée — Michael Hixon et Andrew Capobianco

Équestre: 1 médaille

Argent: Dressage par équipe — Adrienne Lyle, Steffen Peters et Sabine Schut-Kery

Escrime: 1 médaille

Or: Fleuret individuel dames — Lee Kiefer

Tournage: 4 médailles

Or: Carabine à air comprimé 10 mètres pour hommes — William Shaner

Carabine à air comprimé 10 mètres pour hommes — William Shaner Or: Skeet masculin — Vincent Hancock

Skeet masculin — Vincent Hancock Or: Skeet féminin — Amber English

Skeet féminin — Amber English Argent: Carabine à air comprimé mixte de 10 mètres — Mary Tucker et Lucas Kozeniesky

Faire de la planche à roulettes: 1 médaille

Bronze: Rue des hommes — Jagger Eaton

Balle-molle : 1 médaille

Argent: Monica Abbott, Ali Aguilar, Valerie Arioto, Ally Carda, Amanda Chidester, Rachel Garcia, Haylie McCleney, Michelle Moultrie, Dejah Mulipola, Aubree Munro, Bubba Nickles, Cat Osterman, Janie Reed, Delaney Spaulding, Kelsey Stewart

Surfant: 1 médaille

Or: Femmes — Carissa Moore

La natation: 16 médailles

Or: Relais 4×100 mètres — Caeleb Dressel, Blake Pieroni, Bowe Becker, Zach Apple et Brooks Curry*

Relais 4×100 mètres — Caeleb Dressel, Blake Pieroni, Bowe Becker, Zach Apple et Brooks Curry* Or: 400 mètres quatre nages individuel hommes — Chase Kalisz

400 mètres quatre nages individuel hommes — Chase Kalisz Or: 100 mètres brasse femmes — Lydia Jacoby

100 mètres brasse femmes — Lydia Jacoby Or: 1500 mètres nage libre femmes — Katie Ledecky

1500 mètres nage libre femmes — Katie Ledecky Argent: 400 mètres quatre nages individuel hommes — Jay Litherland

400 mètres quatre nages individuel hommes — Jay Litherland Argent: 400 mètres nage libre femmes — Katie Ledecky

400 mètres nage libre femmes — Katie Ledecky Argent: 400 mètres quatre nages individuel femmes — Emma Weyant

400 mètres quatre nages individuel femmes — Emma Weyant Argent: 1500 mètres nage libre femmes — Erica Sullivan

1500 mètres nage libre femmes — Erica Sullivan Argent: 200 mètres quatre nages individuel féminin — Alex Walsh

200 mètres quatre nages individuel féminin — Alex Walsh Bronze: 100 mètres dos hommes — Ryan Murphy

100 mètres dos hommes — Ryan Murphy Bronze: 400 mètres nage libre hommes — Kieran Smith

400 mètres nage libre hommes — Kieran Smith Bronze: 100 mètres dos femmes — Regan Smith

100 mètres dos femmes — Regan Smith Bronze: 100 mètres brasse femmes — Lilly King

100 mètres brasse femmes — Lilly King Bronze: 400 mètres quatre nages individuel femmes — Hali Flickinger

400 mètres quatre nages individuel femmes — Hali Flickinger Bronze: Relais 400 mètres nage libre féminin — Erika Brown, Abbey Weitzeil, Simone Manuel, Natalie Hinds, Olivia Smoliga*, Catie DeLoof* et Allison Schmitt*

Relais 400 mètres nage libre féminin — Erika Brown, Abbey Weitzeil, Simone Manuel, Natalie Hinds, Olivia Smoliga*, Catie DeLoof* et Allison Schmitt* Bronze: 200 mètres quatre nages individuel femmes — Kate Douglass

Taekwondo : 1 médaille

Or: Catégorie 57kg femmes — Anastasija Zolotic

Triathlon : 1 médaille

Bronze: Femmes — Katie Zaferes

*Les nageurs qui participent aux rondes préliminaires des épreuves de relais reçoivent également une médaille.