Les médailles continuent d’affluer pour le contingent indien aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux d’été 2023

Un jour où la météo a joué les trouble-fêtes, une averse ininterrompue entraînant des annulations et des reports de presque tous les événements en plein air des Jeux mondiaux Special Olympics 2023, les patineurs à roulettes indiens se sont déchaînés parmi les médailles pour maintenir le décompte.

Dans l’arène du patinage à roulettes, le contingent indien a ajouté neuf médailles au décompte (3 d’or, 5 d’argent, 1 de bronze). Parmi les médaillés d’or figuraient Md Nissar (slalom 30 m) et Aryan et Abhijit, le duo faisant partie du relais 2 x 100 m. Le patinage à roulettes s’est avéré être l’une des arènes les plus fructueuses pour le contingent indien et malgré l’averse à l’extérieur, ils n’ont pas déçu.

Le judo s’est avéré être un autre terrain de chasse heureux pour l’Inde vendredi. La veille, l’argent de Suhalia Parveen avait aidé l’Inde à ouvrir son compte de médailles dans le sport. Elle a été rejointe par deux autres médaillées sur le tapis, 24 heures plus tard. Dans la catégorie masculine de niveau 2, Prince Solanki a remporté le bronze, tandis que Muskan a remporté l’or dans la catégorie féminine de niveau 3. Cette dernière a remporté ses deux combats de manière globale pour remporter la première médaille d’or du pays en judo aux Jeux mondiaux de 2023.

L’arène de tennis de table s’est avérée un autre terrain fructueux pour le contingent indien, avec trois médailles confirmées du sport ce jour-là. Dans une finale entièrement indienne, en U21-D3, Vighnesh Lokeshwar Naik a battu Gunocean Singh Bedi 3-1 pour remporter l’or. Dans le simple féminin, 30-D3 Alivelamma Gujjala a traversé le peloton sans défaite pour remporter la médaille d’or. Au cours de quatre matches, Alivelamma n’a perdu qu’un seul match pour dominer son chemin vers la médaille d’or.

L’éclat de l’Inde en dynamophilie s’est étendu à un autre jour, avec quatre autres médailles ajoutées au décompte. Dans la catégorie des 93 kg, Anurag Prasad a remporté trois médailles d’or (squat, soulevé de terre, combiné) et une d’argent au développé couché. À la fin de l’action vendredi à Berlin, l’Inde a porté son total de médailles à 96 (Or : 33 ; Argent : 37 ; Bronze : 25).

L’équipe féminine unifiée de volley-ball de l’Inde s’est qualifiée pour la finale de la compétition FA, battant le SO Kenya 25-12, 25-16 pour organiser un affrontement pour le titre avec les Émirats arabes unis. Tout au long du match, l’Inde a affirmé sa domination, ne vacillant que légèrement avec la ligne d’arrivée en vue. Une fois la victoire scellée, le soulagement a explosé sous la forme de caucus, de high fives et d’acclamations bruyantes de toute l’arène.

Ce qui monte, descend et malheureusement sur le terrain de volley, donc ça s’est avéré. L’équipe unifiée Hommes/Mixte s’est inclinée contre la Serbie en demi-finale, perdant un match serré 12-25, 25-20, 10-15. Ils affronteront la République de Corée lors des éliminatoires pour la médaille de bronze.

Les actions d’athlétisme, de cyclisme, de tennis et de basket-ball étant annulées et reportées au lendemain, un grand nombre d’athlètes indiens se disputeront une médaille dans leurs épreuves. En cyclisme et en tennis, en particulier, les Indiens seront en lice non seulement pour des médailles, mais aussi pour l’or dans différentes catégories.