Les méchants de Marvel éclipsent ses héros

Sans l’ombre d’un doute, la meilleure chose à propos de Thor : Amour et Thunder est son méchant : Gorr le Dieu Boucher (Christian Bale).

C’est un grand nom. Un boucher n’est pas seulement un tueur, il ne se contente pas de mettre fin à une vie et de passer à autre chose. Il réutilise et reconfigure ses victimes, piratant des morceaux de leur viande avec un couperet. Le nom évoque la chair et le métal et frappe contre une planche à découper divine.

Ensuite, il y a la grande histoire. Gorr, né dans un monde lointain sans nom, était éternellement dévot – même dans sa propre souffrance, même après la mort de sa fille. Mais le jour de son jugement, il se retrouva face à face avec le dieu qu’il adorait, Rapu (Jonny Brugh). Haut sur l’arrogance, Rapu a dit à Gorr qu’il ne se souciait pas de lui. N’ayant aucune foi à perdre, Gorr a tué Rapu avec la Necrosword magique. Maintenant, essaie de faire ressentir à tout le monde le même désespoir que lui. Il le fait en massacrant ces dieux, un par un.

Mais – alerte spoiler – même si Gorr le dieu boucher est la meilleure chose à propos de Thor : Amour et tonnerrece sera probablement les derniers fans à le voir.

Peut-être que nous aurons de la chance et qu’il sera là pour un grand flashback, mais il meurt à la fin du film, et l’histoire montre que c’est généralement la fin du chemin pour les méchants de Marvel. Comme Killmonger de Michael B. Jordan dans Panthère noire et Hela de Cate Blanchett de Thor : RagnarockGorr de Bale ne sera probablement pas de retour avant un autre tour.

C’est une sorte de honte.

Marvel a créé un réseau acclamé et très rentable de films de super-héros interconnectés, mais leurs méchants sont largement traités comme jetables. A moins que ce ne soit la gars ultime (voir: Thanos), les méchants ne restent pas dans le MCU. Ce ne sont que des obstacles temporaires qui se dressent jusqu’à ce que nos héros puissent s’unir pour combattre le mal le plus grand et le plus méchant. Lorsque les méchants sont assez oubliables (rapidement : nommez le méchant dans le premier film Ant-Man sans le rechercher sur Google) et font partie des histoires d’origine des héros, ce n’est généralement pas un problème.

Mais cela semble un peu inutile lorsque vous avez une performance comme celle de Bale. Cette mauvaise utilisation est particulièrement flagrante maintenant car pour la première fois depuis longtemps, on a l’impression que le MCU recommence.

La liste actuelle de films, connue sous le nom de Phase Four et suite aux événements de 2019 Fin du jeu, ne sont pas encore liés à une histoire globale. Les Avengers sont tous dispersés au vent à ce stade: de nombreux héros établis de Marvel sont partis (morts ou à la retraite). Des héros de retour comme Thor et Doctor Strange ne font que revenir. La nouvelle génération de supes comme Shang Chi et les Eternals n’est pas encore connue.

La seule chose toujours géniale dans le MCU actuel est la série de méchants fantastiques comme Gorr le dieu boucher de Bale, dont la plupart ne sont là que pour un film. Marvel pourrait faire n’importe quoi en ce moment, mais il semble frustrant enfermé dans sa formule, étouffant ses atouts les plus puissants.

La meilleure chose à propos de Thor est Gorr

Je suis tellement attaché à la performance de Bale dans Thor : Amour et tonnerre car Je n’ai (étonnamment) pas aimé le film. Amour et tonnerre est l’un de ces films qui contient quatre ou cinq films pas géniaux.

Il y a un film inégal sur la façon dont Thor (Chris Hemsworth) traite tous ses amis et membres de sa famille en train de mourir; une histoire d’origine lâche de Jane Foster (Natalie Portman) qui tente vaillamment de compléter un personnage qui a été souscrit dans les deux premiers Thor films; une comédie romantique provocante et peu excitée mettant en vedette Thor et Jane; une satire sur les patries se transformant en destinations touristiques avec Valkyrie (Tessa Thompson); et l’aventure fantastique sur la défaite du grand mal auquel nous nous attendons tous.

Tout cela semble bien en théorie, mais il se passe trop de choses – The Shadow Realm! Les Gardiens de la Galaxie ! Un bain de sang enneigé ! Les traitements contre le cancer de Jane ! Le salut du Nouvel Asgard ! – pour vraiment permettre à l’un des acteurs ou réalisateur Taika Waititi de leur rendre justice.

Certaines des pièces montées sont en effet drôles et flashy (voir: Omnipotent City), mais donnent l’impression qu’elles n’existent que pour une blague ou un moment spécifique à mémoriser. Et même avec les changements rapides de décor, le rythme vacille toujours, marchant péniblement comme si L’amour et Thunder essayait juste de couvrir toutes les bases, plutôt que de déplier pensivement l’une de ses nombreuses intrigues.

Venant de Waititi, c’est un peu décevant que certaines de ces histoires ne trouvent jamais leur marque. Amour et tonnerreComme Thor : Ragnarök, a beaucoup plus de liberté que beaucoup de films Marvel, en partie grâce à son réalisateur. Il est largement autonome à part le camée des Gardiens au début et il n’y a pas de lien direct avec le multivers, le grand complot imbriqué que Marvel a semé dans des films et des émissions de télévision comme Wandavision, Lokiet Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Mais le troisième acte du film fonctionne, et je dirais qu’il sauve le tout. C’est à cause de Bale en tant que Gorr.

La tragédie de Gorr est à la base du film et Bale peut éclabousser dans des monologues sur la peur, la foi et la décapitation. Si les dieux sont des symboles de la foi, leur mort devrait être écrasante pour leurs fidèles, pense-t-il, et plus la mort est sanglante et sanglante, mieux c’est. Entre les mains de Bale, Gorr est si convaincant que je me suis retrouvé à ses côtés. Il soulève des questions convaincantes sur le culte des héros modernes, notamment sur la manière dont Marvel en est responsable en grande partie.

En tant que God Butcher, Bale est sous des kilos de maquillage blanc poudré ponctué de traînées de charbon de bois friable autour de ses yeux. On dirait que quelqu’un a barbouillé un sourire de boudin sur sa bouche. Vous devez supposer qu’il sent la pourriture. Pourtant, il y a une élégance gothique en lui. Gorr ne traîne pas en armure ; il a ce joli petit voile. Bale aurait pu facilement l’appeler et le personnage aurait toujours été efficace en raison de ses visuels saisissants.

Mais au lieu de cela, la grandeur gothique de Gorr donne à Bale quelque chose à mâcher. Il peut être exagéré et faire monter la colère et l’énigme parce que le personnage est si frappant.

Pourtant, la fin claire de Gorr – il fait le dernier souhait de ramener sa fille, ce qui lui accorde également une rédemption héroïque – scelle à peu près son destin en tant que méchant unique dans l’univers cinématographique Marvel.

Ce n’est pas extrêmement surprenant.

Le MCU de Marvel est structuré de manière à ce que les méchants, à l’exception de Loki (Tom Hiddleston), soient des menaces à un seul film. La première phase, par exemple, englobe les films basés sur l’histoire d’origine comme Homme de fer, Captain America : le premier vengeur, Thor et l’a couronné avec 2012 Les Vengeurs, qui a réuni tous ces héros. Essentiellement, les films Marvel construisent et construisent vers un film d’équipe dans lequel un méchant qui est censé être plus grand et plus méchant que les autres présente la plus grande menace pour l’univers. Fin du jeu était l’aboutissement d’une décennie de narration cinématographique, alias les phases un à trois.

Permettre aux petits méchants – à moins qu’ils ne soient le frère de Thor – d’avoir des histoires qui se poursuivent sur plusieurs films enlève cette grande menace. Au moment où le prochain film Marvel sortira, vous ne vous souviendrez probablement pas de ce qui était si terrifiant la dernière fois.

La phase quatre de Marvel pourrait être entièrement consacrée aux méchants

Marvel est maintenant dans sa phase quatre de films – Shang Chi, Éternels, Spider-Man : Pas de retour à la maison, Doctor Strange dans le multivers de la folieet Thor : Amour et tonnerre font tous partie de ce chapitre – mais ils n’ont pas encore intégré un grand méchant pour ce cycle. Selon les rumeurs, le méchant ultime est censé être le légendaire Kang le Conquérant qui voyage dans le temps. Alors qu’une variante multivers de Kang a été introduite en Loki, il n’y a pas vraiment eu l’accumulation avec Kang que nous avons vue avec Thanos qui a été référencé dans de nombreuses scènes d’oeufs de Pâques et de crédits. Kang n’a pas été dans les dernières scènes post-crédits de Marvel (qui sont principalement des annonces de casting à ce stade) et il n’a pas non plus été une présence imminente.

Dans le même temps, comme Gorr, les méchants des films de la phase 4 de Marvel ont été les meilleures parties de leurs films respectifs, éclipsant souvent les héros auxquels ils sont confrontés. Wenwu (Tony Leung) a volé la vedette dans Shang-Chi. La galerie Rogues de Spider-Man, en particulier le docteur Octopus (Alfred Molina) et Green Goblin (Willem DaFoe) étaient tout aussi puissants que Spider-Man dans Pas de retour à la maison. Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) aurait dû être le personnage principal du Multivers de la folie.

Ce sont tous de très bonnes performances d’acteurs fantastiques, et ils ont contribué à donner la première récolte de post-Fin du jeu Gravité et importance des films MCU. Les films suivants de Marvel ont la tâche difficile d’introduire de nouveaux personnages à la suite de départs de piliers comme Tony Stark de Robert Downey Jr., Black Widow de Scarlet Johansson et Steve Rogers de Chris Evans.

Il n’y a aucune raison réelle pour laquelle les méchants de Marvel doivent suivre les traces des hooligans avant eux

Sans ses vétérinaires établis (Hemsworth à part), ce sont les méchants – pas les héros – qui s’imprègnent de la vedette dans le MCU. Je suppose que c’est pourquoi je suis plus enclin que jamais à voir réapparaître l’écurie de méchants super puissants de Marvel et à voir des défaites qui leur laissent la porte ouverte pour revenir, un peu comme ils le font dans les bandes dessinées.

Pour une entreprise qui a révolutionné la façon dont les studios peuvent construire des univers de films entiers autour de personnages, Marvel a rarement osé essayer quoi que ce soit de passionnant avec sa ceinture d’assemblage d’antagonistes. Il n’y a aucune raison réelle pour que les méchants de Marvel suivent les traces des hooligans avant eux, surtout maintenant que c’est plus gratuit pour tous dans le MCU qu’il ne l’a jamais été.

Alors pourquoi ne pas avoir le glorieux God Butcher de Bale ou même le prédécesseur de Gorr dans Ragnarök, Hela (Cate Blanchett) est-elle revenue pour quelques swings de plus ? Et si Wenwu n’avait pas à s’effacer pour faire place à Shang Chi ? Pourquoi ne pas laisser ces méchants rester, surtout si les acteurs de la liste A signent pour ces rôles et livrent encore et encore ?

Le timing est parfait : avec l’acquisition par Disney des propriétés Marvel de Fox, il va y avoir un afflux de malfaiteurs et d’anti-héros emblématiques comme Doctor Doom et Galactus des Fantastic Four, ainsi que Magneto, Apocalypse et Mystique des X-Men. Ils sont trop médiatisés pour être jetables ou interchangeables, ce qui pourrait finir par forcer la main de Marvel.

Alors que la formule de Marvel peut certainement se sentir en sécurité maintenant, le studio n’a pas atteint le sommet de la culture pop en respectant les règles. Son univers plein de films connectés, et maintenant d’émissions de télévision, est encore quelque chose que seul Marvel a fait avec succès. Avec ses méchants, ce serait fantastique si Marvel osait à nouveau enfreindre les règles. Même si l’entreprise a écrit ces règles elle-même.