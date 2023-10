Les méchants de l’État de Bama qui ont été tués lors de leur retour à la maison

HBCU Retrouvailles SZN !

Nous lançons notre tournée HBCU Homecoming avec l’Alabama State University, connue pour ses jolies filles, ses troupes de danse spectaculaires (Sensational Stingettes et Honey Beez de renommée mondiale) et sa fierté scolaire bruyante au cœur de Montgomery, en Alabama.

Pour ceux qui sont en retard à la fête, ASU fait GRAND pour les retrouvailles et a réservé GloRilla et Boosie pour leur concert qui ressemblait un peu à notre reportage d’après des vidéos postées en ligne.

Située dans le berceau du mouvement moderne des droits civiques, « l’Université d’État de l’Alabama a été fondée en 1867 par neuf anciens esclaves, désormais connus sous le nom de Marion Nine, faisant de l’ASU l’une des plus anciennes institutions d’enseignement supérieur du pays fondée pour les Noirs américains », selon son site.

Dans le cadre d’une tendance croissante parmi les HBCU, l’ASU compte un corps étudiant diversifié avec des étudiants de plus de 41 États et 21 pays. Avec un ratio étudiants-professeurs de 20 pour 1, « les étudiants reçoivent l’attention personnelle, le mentorat, les encouragements et les connaissances nécessaires pour réaliser leurs rêves », selon son site.

En 2023, l’institution réputée propose plus de 60 programmes menant à un diplôme de premier cycle et des cycles supérieurs, de notre programme historique de formation des enseignants à une liste de programmes très demandés comme le doctorat en physiothérapie, le doctorat. en microbiologie, la maîtrise en comptabilité, la maîtrise en travail social et le baccalauréat en beaux-arts en danse.

Parmi les anciens élèves notables figurent Révérend Ralph David Abernathy, 2 chaînesles stars de Broadway Bonita Hamilton César et Brandon McCall (roi Lion), lauréat du prix Peabody/acteur/réalisateur Timothy Ware Hillentraîneur de football légendaire Woody McCorveystar internationale du rugby Chevalier Phèdrele regretté archevêque de l’Église catholique Joseph Lawson Howzeet beaucoup plus.

