Les méchants commerciaux les plus chauds du jeu, Vol. 4

Mauvais et autoritaire

En l’honneur de Mois des affaires noiresnous célébrons une autre collection dynamique de méchants d’affaires qui font tourner les têtes tout en prospérant en tant qu’entrepreneurs à succès.

Selon la Harvard Business Review, 17 % des femmes noires sont en train de créer ou de diriger une nouvelle entreprise, contre seulement 10 % des femmes blanches et 15 % des hommes blancs.

En 2019, 35 % de toutes les entreprises appartenant à des Noirs appartenaient à des femmes, selon un rapport de Wells Fargo.

À ce rythme, les femmes noires créent (et autofinancent) des entreprises plus rapidement que quiconque, tout en recevant moins de 1 % du financement en capital-risque.

Avec les femmes noires à l’avant-garde d’un autre mouvement, il n’est pas surprenant qu’elles dominent toutes les formes de médias, y compris la télévision, où les spécialistes du design d’intérieur Kai Williamson brille sur HGTV Du luxe à moindre coût.

En tant que directeur de Groupe de conception Studio 7elle a travaillé avec The Gathering Spot, Sovereign Brands, Blk Swan et Kévin Hartla franchise en plein essor de Hart House à Los Angeles.

Selon son site, « Hart House s’engage pour l’avenir de l’alimentation et notre bien-être général. Nous avons une mission simple : rendre la nourriture que vous connaissez et aimez meilleure pour vous, votre portefeuille et la planète.

La franchise animée a ouvert son quatrième emplacement à University Park South avec un vaste coin salon extérieur avec 40 sièges de terrasse.

Étant le premier emplacement sur un campus universitaire, l’espace offre à la communauté de l’USC et de South Central LA un accès à des aliments à base de plantes appétissants et à un foyer pour les nuits froides.

Fondé par Hart et dirigé par le PDG Andy HooperHart House a ouvert son premier site à Westchester le 25 août 2022 avec pour mission d’être « à base de plantes pour les gens ».

Et cela dit, profitez d’une autre collection impressionnante de méchants des affaires à suivre, soutenir et célébrer en même temps.