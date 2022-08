Les méchants commerciaux les plus chauds du jeu, Vol. 3

Mauvais et autoritaire !

En l’honneur de Mois des affaires noiresnous sommes de retour avec une autre collection de méchants d’affaires sécurisant les sacs qui font tourner les têtes tout en prospérant en tant qu’entrepreneurs prospères.

Pour ceux qui sont en dehors de la boucle, les femmes noires sont le groupe de propriétaires d’entreprise qui connaît la croissance la plus rapide malgré le sexisme endémique, le racisme, l’élitisme et un manque flagrant de ressources disponibles dans l’espace problématique.

Selon la Harvard Business Review, 17 % des femmes noires sont en train de créer ou de diriger de nouvelles entreprises, contre seulement 10 % des femmes blanches et 15 % des hommes blancs.

En 2019, 35 % de toutes les entreprises appartenant à des Noirs appartenaient à des femmes, selon un rapport de Wells Fargo.

À ce rythme, les femmes noires démarrent (et s’autofinancent) des entreprises plus rapidement que n’importe qui d’autre tout en recevant moins de 1 % du financement en capital-risque et en étant largement ignorées par le programme gouvernemental sommaire de protection des chèques de paie qui a aidé 29 % des propriétaires d’entreprises noires. rester à flot contre 60% des candidats blancs.

“À une époque où les gens repensent leur vie et leurs choix, il n’est pas surprenant que davantage de femmes noires choisissent de devenir PDG de leur propre entreprise plutôt que d’attendre que leur intelligence et leurs compétences soient reconnues dans leurs entreprises actuelles”, a déclaré Melissa Bradley. , Fondateur de 1863 Ventures – une agence pour les entrepreneurs noirs et bruns – dans un entretien avec (Business) Insider.

Avec les femmes noires à l’avant-garde d’un autre mouvement, il n’est pas surprenant qu’elles se soient présentées et se soient manifestées à Invest Fest où Angela Yeefondateur de Milano Di Rouge Milan Harriset fondateur/PDG de Slutty Vegan Pinky Cole partagé des informations inestimables sur la façon de devenir un entrepreneur à succès lors de leur panel animé “Women In Business”.

Selon un expert de l’immobilier à succès Quiana Watson qui a animé le panel, seulement 4,2% des entreprises appartenant à des femmes gagnent plus d’un million de dollars tout en générant un chiffre d’affaires impressionnant de 1,9 billion de dollars.

“Parfois, en tant que femmes, il nous est difficile de vraiment parler de nos réalisations parce que nous pensons que ce n’est pas grave ou que nous le minimisons”, a déclaré Yee dans un entretien avec BET.com. “J’aime être dans un espace où nous pouvons célébrer les réalisations et parler de la façon dont nous y sommes arrivés.”

Et cela dit, profitez d’une autre collection impressionnante de méchants d’affaires à suivre, à soutenir et à célébrer à tout moment.