AUGUSTA, Géorgie: Dustin Johnson n’avait pas l’impression que sa victoire aux Masters était moins significative l’automne dernier car aucun fan n’était à Augusta National pour voir sa victoire et célébrer avec lui.

Cela dit, il leur fait le compliment ultime: à ses yeux, ils font des Maîtres ce que c’est.

C’est excitant de les avoir de retour, a déclaré Johnson.

Bienvenue à nouveau, patrons. Bienvenue à nouveau, maîtres au printemps. Bienvenue à nouveau, toutes les choses à Augusta National qui fleurissent à cette période de l’année et fournissent la toile de fond pour peut-être le lieu le plus pittoresque du golf.

Il y a de nouvelles règles, des masques doivent être portés, des politiques de distanciation sociale s’appliquent et il n’y a pas de manger ni de boire autour des spots encordés les plus proches des verts, mais après une absence d’un an causée par une pandémie, les fans sont de retour au Masters.

Vous pouvez le voir sur mon visage, a déclaré Collin Morikawa, classé n ° 4 mondial, alors qu’il souriait quand on l’interrogeait sur le retour des clients. Nous aimons ça. Ça me manque vraiment. C’était génial de voir les fans revenir lentement au cours du dernier mois, mois et demi. Et je sais que tout le monde, les Masters, le PGA Tour font leur travail pour rester en sécurité et s’assurer que nous gérons toujours tout correctement.

Cela va certainement aligner différemment certains fairways, ce qui, je pense, va vraiment être agréable, a-t-il ajouté. Donc, nous l’avons manqué et nous étions vraiment heureux qu’ils soient de retour.

Le club autorise un nombre limité de spectateurs, un nombre estimé à environ 8 000 spectateurs. Ce sera le premier grand à autoriser les spectateurs depuis le début de la pandémie, et ce qui est toujours un ticket difficile est devenu encore plus difficile cette année en raison du plus petit nombre de participants autorisés.

Nous espérions qu’il serait possible d’accueillir à nouveau tous nos mécènes en 2021, a déclaré mercredi le président d’Augusta National et de Masters, Fred Ridley. Compte tenu des conditions actuelles, cependant, nous avons conclu que la bonne marche à suivre était de limiter les clients cette semaine, et nous l’avons fait avec des protocoles de santé et de sécurité appropriés en place. Nous sommes optimistes que les conditions continueront de s’améliorer et nous attendons avec impatience le retour complet des rugissements de signature qui ont fait partie de l’histoire des Masters l’année prochaine.

Il y aura au moins des rugissements cette année.

Des rugissements plus petits, peut-être, mais des rugissements quand même. Les gens qui sont assez allés à Augusta National disent que les sons seuls peuvent vous dire ce qui se passe à plusieurs trous.

Vous pouvez lire ce qui se passe autour de ce terrain de golf juste à partir des acclamations », a déclaré Lee Westwood, sur le point de jouer son 20e Masters.

Les fans ont pu assister aux rondes d’essais qui ont commencé lundi, participant à toutes les traditions des Masters qu’ils ont manquées l’année dernière quand Augusta National est restée fermée à pratiquement tout le monde. Ils grignotent le fromage piment ou les sandwichs à la salade aux œufs à 1,50 $ chacun. Les sandwichs plus raffinés, comme le Masters Club, ou le jambon et fromage sur seigle, ou la dinde et fromage sur le blé, coûtent 2,50 $. Les sandwichs au barbecue coûtent 3 $. La bière est la chose la plus chère sur le menu de la concession, à un prix pas énorme de 5 $ chacun.

Les fans vont à la boutique de cadeaux et achètent tout ce qu’ils peuvent obtenir avec un logo Masters, des chaises aux boutons de manchette, des serviettes aux t-shirts, des balles de golf aux gnomes.

Puis ils retournent à l’extérieur, aux golfs rite du printemps.

C’est la première fois que je viens ici et je suis ici avec un ami qui a été à Augusta National plusieurs fois, a déclaré Jack Cavanaugh, un directeur des ventes à la retraite de Jacksonville, en Floride, en regardant Westwood dans la zone d’entraînement. Il dit qu’il n’y a rien de tel. Je dis qu’il a raison.

Bubba Watson, deux fois vainqueur du Masters qui est un fan de football notoire de Géorgie, sait que l’enfer entendre beaucoup plus Go Dawgs alors qu’il passe devant les gens cette semaine. Phil Mickelson appréciait clairement ses interactions avec les fans lors d’une ronde d’entraînement mardi. Le champion amateur américain Tyler Strafaci a déclaré qu’il était impatient d’entendre les rugissements et qu’il prévoyait de lancer des coups de poing dans leur direction, mais a noté qu’il serait angoissant de voir les gens, même s’il y en a beaucoup quand il part aux côtés de Johnson pour les tours d’ouverture jeudi et vendredi. .

J’espère juste entrer en contact avec cette balle sur le premier tee, a déclaré Strafaci.

Augusta National permet aux membres du même groupe, comme une famille, de placer leurs chaises côte à côte, mais tous les groupes doivent s’installer à au moins 1,8 mètre (6 pieds) des autres parties. Les agents de sécurité rappellent poliment aux gens les règles concernant la nourriture et la boisson près des cordes, ainsi que le port de masque.

Personne ne semble se soucier d’une ou deux règles supplémentaires. Ce sont les maîtres.

N’importe qui serait heureux de gagner n’importe quel tournoi, n’importe quelle année, fans ou pas de fans, a déclaré le joueur classé n ° 2 mondial Justin Thomas. Mais quand vous êtes capable de frapper ces coups et de faire ces putts et de le faire devant des milliers de fans, c’est encore plus doux. Je sais que c’est un peu bizarre à dire ou difficile à expliquer, mais juste avoir à contrôler vos émotions et à comprendre ce que vous faites dans votre jeu de golf lorsque vous entrez dans ces scénarios, cela ajoute juste un autre élément.

