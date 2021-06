Les McCloskey plaident coupables de délits mineurs et acceptent de remettre leurs armes… [UPDATED] – Le bon scoop

Eh bien, c’est une déception. Il a été rapporté que les McCloskeys, qui ont été ciblés par la mafia du BLM l’année dernière, ont plaidé coupables de délits mineurs et ont accepté de remettre leurs armes :

TEMPS DE WASHINGTON – Un couple de Saint-Louis qui a acquis une notoriété pour avoir pointé des armes sur des manifestants de justice sociale l’année dernière a plaidé coupable jeudi à des accusations de délit. Patricia McCloskey a plaidé coupable à un délit de harcèlement et a été condamnée à une amende de 2 000 $. Son mari, Mark McCloskey, a plaidé coupable à un délit de voies de fait au quatrième degré et a été condamné à une amende de 750 $. Le couple a également accepté de renoncer aux deux armes qu’ils ont utilisées lorsqu’ils ont affronté plusieurs centaines de manifestants qui défilaient devant leur maison en juin de l’année dernière.

Bien que je déteste qu’ils plaident coupables de quoi que ce soit – parce qu’ils ont été les victimes de toute cette saga – j’imagine qu’ils sont juste prêts à mettre cette merde derrière eux pour que Mark puisse continuer à se concentrer sur sa campagne pour le Sénat américain.

Vu la façon dont c’est libellé, je me demande s’ils n’abandonnent simplement que les armes utilisées pour les protéger de la foule et s’il ne leur est pas interdit de posséder des armes à feu. Ce serait une parodie effrayante s’ils perdaient leur droit de porter des armes, alors j’espère sincèrement que ce n’est pas le cas.

De plus, on vient de me rappeler que le gouverneur avait promis de gracier les McCloskey s’ils étaient condamnés, alors j’espère que cela se produit toujours.

METTRE À JOUR: Le gouverneur vient de réaffirmer son engagement à gracier les McCloskey :