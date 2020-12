La première expérience de Luka Doncic avec les séries éliminatoires s’est terminée par des questions quant à savoir si Marcus Morris des Los Angeles Clippers avait intentionnellement tenté de blesser la jeune sensation de Dallas lors d’un premier tour remporté par Los Angeles.

Les Mavericks ont peut-être laissé entendre ce qu’ils pensaient lors des échanges et des trafics pendant cette basse saison raccourcie.

Dallas a acquis James Johnson et sa ceinture noire en karaté d’Oklahoma City dans un échange de trois équipes après avoir utilisé le premier tour du club au 18e rang du classement général sur Josh Green, qui était un solide défenseur à sa seule saison en Arizona.

Les Mavericks ont également envoyé leur meilleur tireur à 3 points à Seth Curry à Philadelphie pour Josh Richardson, décrit par l’entraîneur Rick Carlisle comme un homme énervé qui est un grand défenseur.

Je ne suis pas d’accord avec le fait que mes frères soient dérangés, mais je ne suis pas un instigateur dans des situations, donc je ne vais pas seulement essayer de mettre les gens en face et de faire beaucoup de choses supplémentaires, a déclaré Richardson le jour de l’ouverture de la séance d’entraînement. camp mardi. Je n’ai aucun problème à faire ce qui doit être fait quand les gens ne sont pas bien traités, et j’ai l’impression qu’il y a quelques autres gars dans cette équipe qui ressentent la même chose.

Dallas a disputé les séries éliminatoires pour la première fois en quatre ans avant de s’incliner face aux Clippers en six matchs dans la bulle NBA en Floride en août. Les buts seront plus élevés lors de la troisième saison de Doncic, la star de 21 ans terminant deuxième avec Kristaps Porzingis, l’acolyte européen qui ne jouera qu’en janvier après s’être remis d’une opération au genou.

La concurrence est toujours féroce dans la Conférence Ouest, avec les Lakers de Los Angeles défendant leur titre et l’autre équipe de Los Angeles à la recherche de la rédemption après avoir échoué à se rendre à une confrontation attendue lors de la finale de la conférence avec les Lakers.

Même avec les équipes de Los Angeles et d’autres solides prétendants de l’Ouest, les Mavericks tenteront de remporter le top quatre des séries éliminatoires pour la première fois depuis qu’ils ont remporté le seul championnat de la franchise en 2011. Dallas était septième tête de série la saison dernière.

C’était ma première expérience en séries éliminatoires contre une grande équipe, a déclaré Doncic. J’ai beaucoup appris, pas seulement moi, je pense que tout le groupe a beaucoup appris. Nous allons simplement en tirer des leçons et nous espérons pouvoir l’utiliser à nouveau cette année.

Pour Carlisle, une partie de l’amélioration de la ténacité provient du retour du centre Dwight Powell, dont la saison s’est terminée en janvier avant le coronavirus perte due à une rupture du tendon d’Achille.

Jalen Brunson, le remplaçant de Doncic en tant que meneur après avoir été appelé au deuxième tour la même année, Doncic a terminé troisième du classement général, est de retour après qu’une blessure à l’épaule l’ait tenu à distance pour la reprise de la NBA. Le double champion NCAA de Villanova apporte également une longueur d’avance.

En tant que jeune équipe en développement qui a traversé une phase de développement, de sortie de la loterie et des séries éliminatoires, mais qui a subi une perte en séries éliminatoires, nous devrions voir cela comme une situation dans laquelle notre résilience collective sera en quelque sorte augmenter. de qui fait partie de l’équipe, a déclaré Carlisle. Vous ne pouvez jamais avoir assez de dureté dans une équipe de la NBA, en particulier dans la Conférence Ouest avec la façon dont les choses se présentent.

Avec Curry parti, Tim Hardaway Jr. sous les projecteurs comme tir principal, bien que le retour de Trey Burke donne à Carlisle une autre occasion de marquer derrière Doncic. Dallas n’a pas re-signé Burke hors saison après avoir fait partie de l’échange avec les Knicks de New York avec Porzingis en tant que capitaine, mais a ajouté la garde pour le redémarrage lorsqu’une place de sélection s’est ouverte.

La montée en puissance de Burke a amplifié l’attaque la plus efficace de la NBA et a donné aux Mavericks une autre raison de se concentrer sur la défense hors saison.

Si vous déterminez que vous êtes une équipe offensive galactiquement réussie, mais défensive en dessous de la moyenne, vous ne gagnerez pas de championnat, a déclaré Carlisle. Je ne crois pas qu’il y ait jamais eu une équipe qui a remporté un titre en NBA qui n’ait pas été une bonne équipe défensive.

Et au lieu d’entrer dans le camp d’entraînement et de parler de la façon dont l’accent serait mis sur la défense, Carlisle parlait de joueurs qui, selon lui, mettent l’accent sur la défense.

Pour être une grande équipe défensive ou pour lutter et avoir une chance d’être une meilleure équipe défensive, il faut avoir de meilleurs joueurs défensifs, a déclaré Carlisle. Je pense que nous avons ajouté de très bons éléments à cela par le biais de la conception, des transactions.

Un peu de dureté aussi.

REMARQUES: Les Mavericks ont signé mardi le gardien vétéran JJ Barea pour un autre contrat d’un an et ont finalisé tous les autres contrats nécessaires pour organiser leur liste de camps d’entraînement, y compris Burke. Le choix vert et de deuxième tour Tyler Bey a signé lundi tandis que Tyrell Terry, l’autre deuxième tour, a signé mardi. Le centre Willie Cauley-Stein a signé de nouveau mardi, le même jour que son compatriote Wes Iwundu a rejoint Dallas.

