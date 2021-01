Luka Doncic a récolté 33 points, 16 rebonds et 11 passes décisives, et Tim Hardaway Jr.en a ajouté 30 sur le banc alors que les Mavericks de Dallas utilisaient une grosse course au quatrième quart pour se retirer dans une victoire de 113-100 contre les Houston Rockets.

Dallas était en tête par 3 avec environ sept minutes à jouer avant d’utiliser une poussée de 14-3, avec sept points de Hardaway, pour prolonger l’avance à 106-92 avec environ 2 minutes à jouer.

Houston n’a rien pu faire quand les Mavericks ont pris le relais. Les Rockets ont raté cinq tirs et ont réalisé deux revirements au cours de cette période.

Hardaway, qui a fait 8 des 10 tentatives de 3 points, a ajouté un autre 3 points sur la ligne droite pour mettre le jeu hors de portée.

Christian Wood avait 23 points pour mener les Rockets et James Harden en a ajouté 21.

Doncic et Harden étaient de retour après s’être assis dans le dernier match de leur équipe avec des blessures. Doncic est revenu après avoir raté la défaite de dimanche contre Chicago avec un quadriceps meurtri. Harden a joué après s’être assis samedi contre les Kings à cause d’une entorse à la cheville.

Les Mavericks menaient par sept points pour commencer le quatrième avant que Houston n’ouvre le quart avec une course de 8-1 pour égaliser avec environ 10 minutes de la fin. Eric Gordon a fait trois lancers francs pour faire avancer les choses et Sterling Brown a obtenu un 3 qui a égalisé.

Dallas avait une avance de 16 points après un jeu de trois points par Doncic avec environ huit minutes à jouer au troisième quart. Les Rockets ont ensuite marqué les 14 points suivants pour obtenir 72-70 quatre minutes plus tard. Harden avait un recul de 3 points dans cette séquence et JaeSean Tate l’a couronné avec six points consécutifs.

Doncic a eu du mal pendant ce temps, retournant le ballon trois fois et recevant une faute technique.

Les Mavericks ont finalement mis fin à une sécheresse marquante avec un 3 points par Hardaway avec moins de trois minutes à jouer dans le quart.

Un autre pointeur de 3 points par Hardaway plus tard dans le troisième a prolongé l’avance à six points avant que Gordon ne frappe un 3 pour Houston. Mais Doncic a marqué les quatre derniers points du quart pour mettre les Mavericks 84-77 en début de quatrième.

DeMarcus Cousins ​​a été expulsé après avoir reçu deux fautes techniques en environ trois minutes au deuxième quart. Le premier est venu quand lui et Willie Cauley-Stein en ont tous deux obtenu un après s’être mâchouillé après s’être battus pour un rebond.

Cousins ​​a été expulsé quand il a crié à un officiel après ne pas avoir reçu de faute après un layup avec environ neuf minutes à jouer en première mi-temps. L’entraîneur de Houston, Stephen Silas, était clairement mécontent de l’appel et s’est tenu à quelques centimètres d’un arbitre pointant et se disputant à ce sujet pendant quelques minutes avant d’être repoussé par Harden.

TIP-INS

Non-conformistes: James Johnson a reçu une faute flagrante après avoir frappé Tate au visage sur une faute au troisième quart. … Cauley-Stein a ajouté 15 points avec sept rebonds.

Fusées: Danuel House a raté le match avec des spasmes au dos. … Ben McLemore était disponible après s’être absenté les quatre premiers matchs alors qu’il était isolé à cause de COVID-19[feminine protocoles mais n’a pas joué.

SUIVANT

Mavericks: Visitez Denver jeudi avant de rentrer à la maison pour des matchs contre Orlando et la Nouvelle-Orléans ce week-end.

Rockets: visitez les Pacers mercredi avant de rentrer chez eux pour trois matchs consécutifs, les deux derniers contre les Lakers.