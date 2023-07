Les maux de tête des enfants pourraient être causés par des problèmes oculaires

Il a dit que tous les problèmes oculaires ne peuvent pas être détectés à l’aide du test standard utilisé par les médecins et que parfois, un examen oculaire plus approfondi est nécessaire.

« Je pense qu’il est raisonnable qu’un enfant consulte un ophtalmologiste s’il a des maux de tête et des problèmes visuels, mais je mettrais également en garde contre l’envoi de chaque enfant souffrant de maux de tête chez l’ophtalmologiste, ce qui augmenterait le coût des soins et retarderait l’évaluation et le traitement. pour les enfants ayant des problèmes ophtalmologiques plus urgents », a déclaré Mathew.

Les problèmes oculaires peuvent provoquer des maux de tête, mais peuvent également aggraver les maux de tête chez les personnes souffrant de troubles comme la migraine. Il a averti qu’un enfant se plaignant de maux de tête ne devrait pas être ignoré ou rejeté.

« J’ai remarqué que les parents ne prennent souvent pas assez au sérieux les maux de tête chez les enfants, surtout lorsqu’ils sont peu fréquents ou épisodiques », a déclaré Mathew, qui siège au conseil d’administration de la National Headache Foundation. « Trop souvent, on dit aux enfants : ‘Tu ne fais que dramatiser’ ou ‘tu exagères’. »

Mathew, dont la fille de 11 ans souffre de maux de tête, a déclaré qu’une plus grande sensibilisation était apportée à la migraine chez les enfants. « Historiquement, les enfants souffrant de migraine ont reçu des traitements qui étaient au mieux décevants, mais maintenant il y a plus de traitements disponibles, et les migraines chez les enfants commencent à être prises plus au sérieux. »