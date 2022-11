Les maux de tête de la Coupe du monde de Gareth Southgate

Le rideau tombe ce mois-ci sur la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les cérémonies d’ouverture débuteront le 20 novembre à Al Khor, avant que les hôtes du Qatar n’affrontent l’Équateur. L’Angleterre fait partie des favoris du tournoi. Seuls le Brésil, l’Argentine et la France, actuellement titulaire, ont de meilleures chances de remporter le tournoi. Comme le fait le Qatar […]

Le rideau tombe ce mois-ci sur la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les cérémonies d’ouverture débuteront le 20 novembre à Al Khor, avant que les hôtes du Qatar n’affrontent l’Équateur.

L’Angleterre fait partie des favoris du tournoi. Seuls le Brésil, l’Argentine et la France, actuellement titulaire, ont de meilleures chances de remporter le tournoi. Alors que le Qatar entre dans l’histoire de la Coupe du monde en tant que premier hôte au Moyen-Orient, les gros chiens d’Europe et d’Amérique du Sud seront en ville pour ajouter un autre trophée au cabinet.

En plein essor ou face à de nouveaux défis ?

L’Angleterre a atteint la demi-finale de la Coupe du monde à trois reprises (1966, 1990, 2018), avec une victoire et deux défaites à son actif. Une apparition en demi-finale de la Coupe du monde suivie d’une deuxième place à l’Euro 2020 ont toutes deux prouvé que Southgate et l’équipe masculine d’Angleterre étaient la vraie affaire.

Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, l’Angleterre a atteint les demi-finales mais n’a pas atteint la finale lors d’une défaite contre la Croatie. L’Angleterre a finalement terminé 4e, s’inclinant face à la Belgique. À l’Euro 2020, l’Angleterre a de nouveau échoué, mais cette fois en finale perdant à domicile contre l’Italie lors de cette séance de tirs au but acharnée.

La confiance des Anglais est au plus haut après avoir fait mieux au Championnat d’Europe de l’UEFA et atteint la finale. Beaucoup pensent que l’Angleterre peut faire mieux au Qatar et mettre fin à l’attente de 56 ans pour soulever à nouveau la Coupe du monde.

L’embarras du choix ?

Southgate fait face à un nouveau défi avant cette Coupe du monde, car les attentes élevées ne sont plus sans fondement. L’Angleterre devrait atteindre les demi-finales, sinon la finale.

À l’approche de Qatar 2022, le défi n’est plus que l’Angleterre doit être prise au sérieux – malgré la performance catastrophique de la Ligue des Nations cette année. Ayant goûté au succès, le dernier défi de Southgate est l’abondance de talents.

Arrière droit

Nulle part le défi n’est plus évident que la position d’arrière droit. Dans le mélange pour la position de départ sont Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Reece James (Chelsea), Kyle Walker (Manchester City) et Kieran Trippier (Newcastle United).

Cependant, Reece James et Kyle Walker se remettent tous les deux d’une blessure et courent contre la montre pour être en forme pour les annonces de l’équipe.

Trent Alexander-Arnold a été complètement exclu de l’équipe d’Angleterre lors du dernier tour des matchs de l’UEFA Nations League.

Sur le haut et vers le haut se trouve Kieran Trippier, qui dirige le Newcastle United renaissant, revendiquant une place dans le top quatre de la Premier League et une place convoitée en Ligue des champions.

Gardien de but

Le plus gros mal de tête de Southgate n’est peut-être même pas la position d’arrière droit. Il y a quatre gardiens de but qui pourraient commencer lorsque l’Angleterre affrontera l’Iran le 21 novembre dans son premier match du Groupe B.

L’actuel numéro un Jordan Pickford (Everton) est un leader fiable en tant que gardien de l’Angleterre, mais sa place est menacée par Nick Pope (Newcastle United), Aaron Ramsdale (Arsenal) et Dean Henderson (Nottingham Forest).

Il y a des maux de tête comme celui-ci sur tout le terrain car l’Angleterre a un niveau de talent sans précédent qui pousse pour des places sur la feuille d’équipe.

En forme ou pas de chance ?

Les maux de tête de sélection de Gareth Southgate s’aggravent chaque semaine de match. De nombreux joueurs sont dans une forme stellaire à l’approche de la Coupe du monde, mais n’étaient pas dans la configuration de l’Angleterre au cours des deux dernières années.

Southgate est régulièrement critiqué pour la philosophie de loyauté au cœur de l’équipe d’Angleterre actuelle. Les critiques soutiennent qu’il ne laisse aucune place à la forme pour jouer un rôle dans le processus de sélection. Par exemple, Ivan Toney (Brentford) a été appelé en septembre pour le dernier tour des matchs de l’UEFA Nations League, mais n’a réussi à se faire une place sur le banc que lors du dernier match contre l’Allemagne.

Des joueurs comme Callum Wilson (Newcastle), James Maddison (Leicester City) et Jarrod Bowen (West Ham) ont plaidé pour être ajoutés à l’équipe. Les experts et les fans ont des opinions sur beaucoup d’autres qui devraient être dans l’avion pour le Qatar.

Tout aussi importants sont ceux qui ne devraient pas être dans l’avion. Harry Maguire, toujours l’objet de moqueries en ligne, et Raheem Sterling ont lutté pour la cohérence au cours des dernières semaines. Les deux commandent la loyauté de Southgate.

Alors qu’il ne reste que quelques jours avant l’annonce des équipes, tous les yeux anglais sont tournés vers Gareth Southgate alors que les rêves de Coupe du monde se réalisent et se brisent.