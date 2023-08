Les maux de tête avec le lupus sont courants. Sont-ils réellement migraineux ?

Avec le lupus, le système nerveux central, qui comprend le cerveau et la moelle épinière, peut être affecté par des anticorps qui se lient aux cellules nerveuses ou aux vaisseaux sanguins. Le lupus peut également couper le flux sanguin vers les nerfs. Tout cela a un impact sur le système nerveux central et peut entraîner des maux de tête. L’inflammation du cerveau peut également causer directement des maux de tête.

Le système nerveux central joue également un rôle majeur dans les maux de tête lupiques, a déclaré Amir Tolebeyan, MD, neurologue et directeur des maux de tête et des douleurs faciales au Tufts Medical Center de Boston.

Le lupus est un maladie auto-immune qui peut attaquer n’importe quel organe du corps – le cerveau, le cœur, les poumons, les reins, la peau, les articulations et les cellules sanguines. Il s’agit d’une maladie chronique, ce qui signifie que les patients peuvent avoir des poussées, mais d’autres fois, ils ne présenteront aucun symptôme. L’inflammation est une des principales causes du lupus.

4 août 2023 — Environ 1,5 million d’Américains vivre avec le lupus érythémateux disséminé la forme la plus courante de lupus, et plus de la moitié d’entre eux souffrent régulièrement de maux de tête.

Un « mal de tête lié au lupus » peut prendre diverses formes. La recherche d’un nouvelle étude d’Inde constate qu’un tiers des patients dans le monde atteints de la forme la plus courante de lupus ont spécifiquement migraine.

Phénomène de raynaudqui limite le flux sanguin vers les doigts et les orteils et est souvent associée à la migraine, est une complication du lupus érythémateux disséminé jusqu’à 50 % des patients et pourrait expliquer pourquoi tant de personnes souffrent de ce genre de maux de tête.

Les patients atteints de lupus peuvent également avoir mal de tête primaire, ce qui signifie que le mal de tête lui-même n’est pas dangereux ou directement lié à la maladie. Ces types de maux de tête peuvent simplement être dus à un stress émotionnel, qui à son tour pourrait être lié à la gestion de la douleur physique d’autres symptômes du lupus.

Cependant, la douleur peut aussi avoir des implications plus graves.

« Pour certains patients atteints de lupus, les maux de tête peuvent indiquer un problème de vaisseaux sanguins dans le cerveau », explique Ashira Blazer, M.D., professeur adjoint de médecine à l’Hospital for Special Surgery de New York et membre du Lupus Foundation of America Medical-Scientific Advisory Council.