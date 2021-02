Le sentiment d’injustice de Mikel Arteta était palpable à plein temps, mais la plus grande préoccupation du manager d’Arsenal sera de savoir comment son équipe retombe dans de mauvaises habitudes. L’Espagnol était d’une confrontation inhabituelle avec l’arbitre Chris Kavanagh et ses deux assistants alors que les joueurs quittaient le terrain après l’impressionnante victoire 1-0 d’Aston Villa à Villa Park, filmés en leur disant « Je vous parle avec respect » alors que ses plaintes étaient données court shrift.

Arteta était furieux de la décision de punir la faute cynique d’Ezri Konsa à la 31e minute sur Bukayo Saka avec un carton jaune lorsque l’ailier d’Arsenal semblait être au but. Saka avait une longue distance à parcourir avec le défenseur de Villa Matty Cash qui se démenait pour couvrir – deux facteurs qui ont sans aucun doute empêché Konsa d’être renvoyé pour avoir refusé une chance évidente de but.

Les Gunners ont sans doute eu un cas plus fort en seconde période quand Emiliano Martinez a semblé tirer Alexandre Lacazette au sol d’un coin, et les deux incidents représentent une semaine de griefs d’arbitrage après que les Gunners aient expulsé deux joueurs aux Wolves mercredi. L’appel d’Arsenal contre le carton rouge de David Luiz à Molineux est tombé dans l’oreille d’un sourd et s’il pourrait être tentant de se concentrer sur des décisions marginales allant à nouveau contre eux ici, ils devraient se concentrer sur les choses qui sont sous leur contrôle – principalement, les tendances inquiétantes qui reviennent. dans leur football.

« Comme vous avez pu le voir, j’étais vraiment animé pour quelques décisions et une grande décision dont je ne parlerai pas ici non plus », a-t-il déclaré. « C’est ce que c’est. Ce n’est pas une excuse. Indépendamment de ces décisions, nous devons gagner le match. C’est aussi simple que cela. »

Interrogé sur ce qu’il a dit aux officiels, Arteta a répondu: « Je préfère rester muet là-dessus. » Assis lors de sa conférence de presse d’après-match via Zoom, c’était une réponse très 2020 à ces reprises COVID-19, à juste titre parce que c’était une performance très « Arsenal 2020 ».

La période la plus sombre du mandat d’Arteta (novembre et décembre 2020) a vu des erreurs défensives individuelles aggravées par un manque de créativité dans le dernier tiers. Arteta a progressé dans la résolution de ces problèmes, principalement grâce à un bilan défensif amélioré, avec cinq feuilles blanches en six matches de championnat, jusqu’à perdre contre les Wolves en milieu de semaine et libérer le potentiel du jeune duo Emile Smith Rowe et Bukayo Saka pour revigorer l’attaque.

C’était un pas en arrière dans les deux aspects. Arsenal a pris du retard à l’intérieur de deux minutes après un départ bâclé. Gabriel a intercepté le centre de John McGinn et la balle lâche est tombée à Cedric Soares, qui a essayé de renvoyer le ballon à sa moitié centrale uniquement pour que Bertrand Traoré mordille et rentre le ballon à Ollie Watkins, dont le tir a dévié Rob Holding et a trouvé le coin le plus éloigné. Cela signifiait que le gardien de but des Gunners, Mat Ryan, avait concédé ses débuts en Premier League avant de toucher le ballon.

Arsenal a dû se plaindre et se plaindre de sa fortune après une deuxième défaite consécutive en championnat, mais ils ne sont responsables que de certaines erreurs familières. James Williamson – AMA / Getty Images

Ryan, un prêt signé en janvier par Brighton, a été excellent par la suite pour repousser Villa alors que l’équipe locale créait les meilleures chances, même pendant une seconde période au cours de laquelle Arsenal s’est amélioré et a exercé une pression soutenue sans tirer le meilleur parti de plusieurs moments menaçants. Le a terminé le match avec 66% de possession de balle, mais seulement trois tirs d’Arsenal cadrés. Pepe a sondé avec détermination, Saka et Smith Rowe se sont combinés à plusieurs reprises et le remplaçant Martin Odegaard a sans doute perdu leur meilleure chance, tirant de 16 verges.

Watkins, le premier joueur anglais à marquer au moins 10 buts en Premier League pour Villa depuis Gabriel Agbonlahor en 2009-10, et Grealish auraient prolongé l’avance de Villa sans Ryan, laissant une Arteta quelque peu myope pour dénoncer les erreurs aux deux extrémités de le terrain.





« Nous avons complètement dominé le match, nous avons dominé tous les départements et nous aurions dû gagner le match », a-t-il déclaré. « Mais en Premier League, lorsque vous donnez un but uniquement à l’adversaire et que nous leur avons donné trois autres opportunités, et que vous n’êtes pas assez impitoyable dans la surface de l’adversaire, vous ne gagnez pas de matchs.

« Le reste, la façon dont l’équipe a joué, l’énergie et la qualité dont elle a fait preuve, la quantité d’occasions et de situations que nous avons créées, la rapidité avec laquelle nous avons regagné le ballon, la façon dont nous contrôlions la balle longue, les secondes balles, notre agressivité dans nos duels – – incroyable, mais ce n’était pas suffisant pour gagner le match.

« Si nous ne sommes pas impitoyables, nous [must not] donnez quoi que ce soit aux adversaires. C’est quelque chose que nous devons faire mieux, et cela nous a coûté deux matchs au cours des quatre derniers jours parce que la réalité est que nous devrions posséder les deux matchs. «

Arsenal a perdu un peu d’élan avec leurs substitutions. Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas réussi à s’impliquer dans le match en remplacement de Lacazette à la 59e minute, tandis que Willian ne serait peut-être pas venu spécifiquement pour Thomas Partey si le milieu de terrain n’avait pas subi de blessure musculaire. Quoi qu’il en soit, le Brésilien peut ajouter cela à un long catalogue de camées anonymes.

Odegaard a été l’introduction la plus brillante, mais le résultat final ramène un peu l’attention sur Arteta étant donné qu’ils ont maintenant perdu 10 matchs de Premier League cette saison, le même total que dans toute la campagne 2019-20.

« Nous devons revenir, nous l’avons fait cette saison », a déclaré Arteta, faisant référence à leur reprise au début de l’année. « Nous avons maintenant une semaine pour préparer le prochain match contre Leeds et nous devons nous concentrer sur cela, continuer à maintenir toutes les bonnes choses que nous faisons, la façon dont l’équipe évolue, la façon dont l’équipe joue mais arrêter certaines choses qui sont nous coûte la partie. «