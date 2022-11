Les mauvaises fins de quarts mènent à un mauvais résultat pour Streator contre Oak Forest – Shaw Local

OTTAWA — Les Bulldogs de Streator ont eu de la difficulté à bien des égards vendredi après-midi contre une équipe de basket-ball d’Oak Forest.

Mais ce qui était flagrant à voir, c’est le fait que les Bulldogs n’ont tout simplement pas trouvé le moyen de clôturer l’un des trois premiers quarts avec élan tout au long d’une défaite déséquilibrée de 64-38 contre les Bengals lors de l’action du troisième jour à l’annuel. Dean Riley Tournoi de l’Action de grâce « Shootin’ The Rock » au Kingman Gym d’Ottawa.

Streator ne traînait que de deux points au milieu du premier quart avant qu’Oak Forest ne termine la première strophe avec une course de 8-0. Puis en deuxième période – avec Streator en baisse de six – les Bengals se sont lancés dans un rallye 12-0 pour clôturer la mi-temps après un autre évanouissement en fin de quart par les Bulldogs.

Oak Forest ajouterait éventuellement une course supplémentaire de 9-0 qui concluait le troisième cadre avant que les bancs ne se vident pour commencer le quatrième quart.

Streator (0-3) a terminé la poule B à la quatrième place et affrontera Marengo (0-3) – une quatrième place de la poule A – pour la septième place samedi à 13 h à Kingman.

“Nous avons eu du mal à fermer, à démarrer et au milieu aujourd’hui”, a déclaré l’entraîneur de Streator Beau Doty. «Ils nous ont sautés à la fin du premier quart et nous ont absolument dominés à partir de là.

« Il n’y a aucune excuse pour notre manque de préparation mentale et physique, et cela retombe sur mes épaules. Nous sommes jeunes avec beaucoup de juniors, mais il y a aussi beaucoup de juniors dans d’autres équipes. Nous devons juste apprendre à être prêts à concourir dans tous les aspects du jeu, et nous ne l’étions évidemment pas aujourd’hui. C’est sur moi.

Le junior des Bulldogs Christian Benning a fourni 19 points et cinq rebonds, le meilleur du match, tandis que le deuxième Nolan Lukach a ajouté huit points et quatre planches. Mais à part ces efforts, personne sur Streator n’a marqué plus de trois points alors que les Bulldogs ont tiré un froid 15 sur 44 (34%) pendant le concours. Oak Forest s’est connecté sur 27 des 52 tentatives (52%).

“Je pensais que Christian et Nolan étaient venus avec le physique dont vous avez besoin pour jouer dans un match universitaire”, a déclaré Doty. “Les deux ont joué avec force aujourd’hui, et en deuxième année, il y a une raison pour laquelle Nolan commence pour nous. Nous devons juste trouver d’autres gars pour affronter de bonnes équipes comme nous l’avons vu à Oak Forest cet après-midi.

Alors que les Bengals menaient 8-6 dans les dernières étapes du quart d’ouverture, le junior DeShawn Nolan (16 points) a déclenché le premier rallye d’Oak Forest avec un 3 haut de gamme qui a donné aux Bengals une avance de 16-6 après huit minutes. de jeu.

Benning a pris vie dans la deuxième strophe avec un jeu de trois points à 4:05 et un doublé à 3:45 suivi du seau de Landon Muntz à 2:20 qui a maintenu les Bulldogs proches, en baisse de seulement 22-16. Mais Amari Brownlee a récolté sept de ses neuf points au cours des deux dernières minutes de la mi-temps, dont un triple de l’aile gauche au buzzer qui a rapidement porté l’avance des Bengals à 34-16 à la pause après leur deuxième grosse course pour terminer un quart. .

“Nous avons très bien clôturé les quarts contre une équipe difficile de Streator aujourd’hui”, a déclaré l’entraîneur d’Oak Forest, TJ Cobbs. « Lundi contre La Salle-Pérou, nous n’avons pas exécuté cet aspect de notre jeu même si nous avons gagné. C’était donc une priorité pour nous aujourd’hui contre Streator, et j’étais fier que nous ayons répondu avec de belles clôtures dans chacune des trois premières périodes.

Les Bengals ont récidivé avec une énorme course pour terminer la troisième strophe. Nolan et Brownlee étaient les clés d’Oak Forest avec un avantage de 56-30 avec seulement huit minutes à disputer. Le junior Johnny Wiggins a également ajouté 11 points pour les Bengals.

Les deux entraîneurs ont vidé leurs bancs en entrant dans le dernier cadre avec le match décidé.

Les Bulldogs espèrent redresser la barre contre Marengo après trois défaites difficiles.

“Nous trouverons cinq gars demain qui concourront, et ce ne seront peut-être que cinq gars quand nous prendrons la parole à une heure”, a déclaré Doty. “J’espère qu’il y en aura plus que cinq, mais il faut les trouver pour finir ce tournoi sur une bonne note.”

Oak Forest s’est incliné 69-58 contre Princeton lors de la finale de vendredi et jouera pour la troisième place samedi.