Les mauvais traitements ouïghours à blâmer pour l’incendie derrière les manifestations chinoises, selon un proche des victimes

Comme ça arrive7:58Les mauvais traitements ouïghours à blâmer pour l’incendie derrière les manifestations chinoises, selon un proche des victimes

Quand Abdulhafiz Maimaitimin a appris que sa tante et ses quatre enfants avaient été tués dans l’incendie de l’appartement qui a déclenché des manifestations à travers la Chine, il a dit qu’il avait l’impression d’avoir été renversé.

Maimaitimin, 27 ans, est un Ouïghour vivant en exil en Suisse. Il dit avoir appris par un ami que sa tante, Haiernishahan (Qamarnisa) Abudureheman, 48 ans, est morte dans l’incendie avec ses quatre enfants, Shehide, 13 ans, Imran, 11 ans, Abdurrahman, 9 ans et Nehdiye, 5 ans.

“J’ai découvert que je ne pouvais plus me lever. Je me suis juste allongé là et j’ai pensé aux membres de ma famille”, a déclaré Maimaitimin. Comme ça arrive héberger Nil Köksal par l’intermédiaire d’un interprète. “Je n’ai pas réussi à boire et à manger pendant deux jours.”

L’incendie du vendredi dans la ville d’Urumqi est au cœur de certains des les manifestations les plus répandues en Chine depuis le massacre de la place Tiananmen en 1989 .

Les manifestants imputent l’incendie à Les restrictions strictes imposées par la Chine en cas de pandémie affirmant que les portes verrouillées ont entravé les efforts pour combattre ou échapper aux flammes – une accusation que les autorités locales ont niée.

Mais Maimaitimin dit que ce genre de tragédies n’est que trop courant pour les membres de la minorité ouïghoure de Chine.

Coupé de sa famille

Maimaitimin dit avoir entendu parler de l’incendie pour la première fois sur les réseaux sociaux.

“Au début, je n’arrive pas à croire que ce qui s’est passé dans l’immeuble où vit ma tante”, a-t-il déclaré. “Et puis j’ai pensé que même s’il y avait un incendie, ils allaient éteindre le feu et les secourir.”

Il a pu entrer en contact avec un ami qui habite à proximité. C’est ainsi qu’il a appris que la famille était décédée.

Shehide, 13 ans, et Abdurrahman, 9 ans, font partie des personnes tuées dans l’incendie de l’appartement qui a déclenché une vague de protestations chinoises, dit leur oncle. (Abdulhafiz Maimaitimin)

Son ami lui a transmis cette information à ses risques et périls, a-t-il déclaré. Maimaitimin dit qu’il n’a pas eu de contact direct avec sa famille depuis des années, car cela les mettrait en danger.

Les Ouïghours sont une minorité ethnique majoritairement musulmane en Chine, où ils sont confrontés à une surveillance, une discrimination et une détention généralisées.

Les organisations de défense des droits de l’homme estiment que La Chine a enfermé plus d’un million de Ouïghours et d’autres minorités ethniques dans des camps de détention où l’ONU a signalé des allégations de torture et d’abus .

Le gouvernement chinois a nié à plusieurs reprises avoir ciblé ou abusé des Ouïghours et a qualifié les centres de détention de “centres de formation”.

Plusieurs proches de Maimaitimin, dont son père, ont été détenus, selon NPR.

Zéro-COVID

L’incendie s’est produit à Urumqi, capitale de la région à majorité ouïghoure du Xinjiang. Les responsables disent qu’il a fallu trois heures pour l’éteindre et que 10 personnes ont été tuées – bien que certains membres de la communauté ouïghoure insistent sur le fait que le nombre de morts est, en fait, beaucoup plus élevé .

Depuis l’incendie, certains manifestants à travers la Chine ont appelé à l’éviction du président Xi Jinping.

Les manifestants imputent l’incendie meurtrier à Les politiques “zéro-COVID” de la Chine disant que les portes de l’immeuble étaient verrouillées de l’extérieur.

Les habitants de certaines parties du Xinjiang sont confinés chez eux depuis début août. Certains ont déclaré qu’ils n’avaient pas accès à la nourriture et aux médicaments et ont lancé des appels à l’aide en ligne.

“Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré que les gens ne pouvaient pas partir pendant cet incendie”, Merhaba Muhammad, la sœur de Maimaitimin en Turquie, a déclaré à Newsweek . “Peut-être que s’ils avaient pu quitter leurs maisons, ma tante et ses enfants auraient pu s’échapper.”

CBC n’a pas vérifié de manière indépendante le contenu de ces vidéos et n’est pas en mesure de confirmer qui a été tué dans l’incendie, car les noms des victimes n’ont pas été rendus publics.

Dans cette image tirée d’une vidéo, des pompiers pulvérisent de l’eau sur un incendie dans un immeuble résidentiel à Urumqi, dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, dans l’ouest de la Chine. Les manifestants attribuent l’incendie aux restrictions COVID, tandis qu’un homme qui a perdu cinq proches accuse les mauvais traitements infligés aux Ouïghours par la Chine. (The Associated Press)

Les responsables d’Urumqi ont nié que les restrictions COVID aient joué un rôle dans les décès, affirmant que l’appartement se trouvait dans une zone à faible risque et que les résidents pouvaient librement quitter leur domicile. Au lieu de cela, ils ont déclaré que les voitures garées et les bornes gênaient les pompiers qui tentaient d’éteindre les flammes.

“La capacité de certains habitants à se sauver était trop faible”, a déclaré Li Wensheng, chef des pompiers d’Urumqi, lors d’une conférence de presse.

Maimaitimin qualifie le récit officiel de “non-sens”.

Il dit que les abus et la négligence sont endémiques de la part des responsables dans les communautés où les Ouïghours vivent et travaillent, et se demande si les choses se seraient passées différemment si l’incendie s’était produit dans une autre ville.

“Il y a un génocide en cours, très systématique et parrainé par l’État contre le [Uyghur] personnes dans cette région », a-t-il dit. « Le gouvernement chinois lui-même n’a pas l’intention de sauver le peuple ouïghour.

La L’organisation canadienne Uyghur Rights Advocacy Project a publié une déclaration à propos de l’incendie, accusant la Chine d’utiliser ses politiques COVID pour “cibler et contrôler les Ouïghours”.

CBC a contacté l’ambassade de Chine à Ottawa pour obtenir des commentaires.

Des habitants de Hong Hong déposent des fleurs et des bougies lors d’une commémoration des victimes d’un incendie meurtrier à Urumqi, en Chine. (Tyrone Siu/Reuters)

Les manifestations s’étaient largement calmées mardi. Les forces de sécurité ont arrêté un nombre indéterminé de personnes et intensifié la surveillance.

Dans une interview avec Comme ça arrive o n lundi Yaqiu Wang, chercheur sur la Chine pour Human Rights Watch, a déclaré que les politiques Zéro-COVID pèsent sur les gens à la fois psychologiquement et économiquement depuis près de trois ans.

Le feu, dit-elle, était le point d’ébullition.

Mais Maimaitimin dit que les manifestations ne concernent pas la solidarité avec les Ouïghours.

“Le peuple chinois… ressent une anxiété à cause de ce confinement. Et le lendemain de cet incendie, il se peut aussi qu’il pense que la même chose lui arriverait aussi”, a-t-il déclaré.

Mais, en ce qui le concerne, l’incendie est le résultat direct des mauvais traitements infligés à son peuple par la Chine.

“Je veux [people] comprendre cet accident lui-même fait également partie du génocide ouïghour », a-t-il déclaré.

Avec des fichiers de Reuters et de l’Associated Press. Entretien avec Abdulhafiz Maimaitimin réalisé par Morgan Passi.