HOUSTON: Les Texans de Houston ont été mauvais toute la saison.

Maintenant, ils deviennent fous.

Une défaite 37-31 contre les Bengals dimanche leur a donné leur deuxième dérapage de quatre matchs de la saison et a poussé la star JJ Watt dans une tirade d’après-match sur l’effort et le professionnalisme.

Si vous ne pouvez pas aller là-bas et que vous ne pouvez pas vous entraîner, vous ne pouvez pas vous présenter à l’heure, vous ne pouvez pas vous entraîner, vous ne pouvez pas vouloir sortir et gagner, vous ne devriez pas être là, a-t-il déclaré pendant une diatribe de près de deux minutes après le match. .

L’entraîneur par intérim, Romeo Crennel, a déclaré qu’il sympathisait avec Watt et qu’il était également frustré. Mais il pense que pour la plupart, son équipe fait de son mieux dans des circonstances difficiles.

Étaient une équipe perdante, donc tout n’est pas parfait, a déclaré Crennel. Nous essayons de rester concentrés, essayons de garder les gars ensemble et essayons de continuer à jouer au mieux de nos capacités. Et parfois ça a l’air bien. Parfois, ce n’est pas le cas.

Longtemps sortis de la course aux séries éliminatoires, les Texans (4-11) n’ont pas grand chose à jouer à part la fierté ce dimanche lorsqu’ils clôturent la saison face aux Titans en visite (10-5), qui mènent l’AFC Sud.

Vous ne jouez pas à ce jeu pour perdre comme nous l’avons perdu, a déclaré le receveur Brandin Cooks. Mec, c’est horrible, mais je pense que nous avons des gars qui vont continuer à se battre, et c’est tout ce que nous pouvons vraiment faire et contrôler les choses que nous pouvons contrôler et montrer et essayer de nous améliorer et de terminer sur une note positive.

Houston a commencé la saison 0-4, ce qui a conduit au licenciement de l’entraîneur et directeur général Bill O’Brien. L’équipe a ensuite remporté quatre des sept matchs sous Crennel deux fois contre les pires Jaguars de la ligue avant le dérapage actuel de quatre matchs.

Dimanche, c’était la troisième fois au cours des quatre derniers matchs que les Texans avaient une chance de gagner ou d’égaliser un match en retard, mais ont plutôt perdu un échappé.

Ils ont suivi Cincinnati par trois avec environ deux minutes à jouer lorsque Deshaun Watson a été limogé par Sam Hubbard, qui a forcé un échappé que Margus Hunt a récupéré, menant à un panier des Bengals.

Si nous pouvions faire les jeux, alors les perspectives de la saison seraient différentes, a déclaré Crennel. Mais nous n’avons pas fait les pièces, et c’est donc ce que c’est.

CE QUI FONCTIONNE

L’échappée tardive des Watsons a été une fin malheureuse à un autre match solide. Il a lancé pour 324 verges et trois touchés, son neuvième match de 300 verges cette saison. Le joueur de quatrième année a lancé 30 passes de touché pour établir un record de franchise en une saison et ses 4458 verges de passes sont un sommet en carrière, se classent deuxième dans la NFL et sont les deuxièmes les plus dans l’histoire de l’équipe.

Watson a été secoué sur ce sac à la fin de la défaite du dimanche, mais est revenu dans les dernières secondes et a déclaré qu’il allait bien après le match. Crennel a déclaré qu’il n’envisagerait pas de faire asseoir Watson cette semaine pour éviter une blessure à son quart-arrière vedette.

L’une des choses que Deshaun apporte à cette équipe est qu’il apporte un haut niveau de football, a déclaré Crennel. Et dans mon esprit, pour moi, il apporte un haut niveau d’espoir pour que nous puissions gagner un match. Et donc, j’aimerais avoir cela de mon côté.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Les Bengals ont couru pour 169 verges dimanche dans la dernière performance terrible de la défense contre la course des Houstons. Les Texans se classent 31e de la ligue, accordant 151,7 verges au sol par match, et dimanche était la huitième fois qu’ils allouaient plus de 160 verges.

STOCKER

David Johnson a disputé un deuxième gros match consécutif dimanche lorsqu’il s’est précipité pour un sommet de la saison de 128 verges avec un touché au sol et une prise de TD. Une semaine plus tôt, il avait établi des sommets en carrière avec 11 réceptions pour 106 verges dans une défaite contre les Colts. Son récent jeu fort est un développement bienvenu pour les Texans après avoir lutté pendant une grande partie de l’année. Houston a acquis Johnson pendant l’intersaison dans le commerce qui a envoyé DeAndre Hopkins en Arizona, un mouvement de personnel déroutant qui a accéléré le départ d’O’Brien.

STOCK EN BAS

Chad Hansen a réussi une prise pour 8 verges dimanche après avoir accumulé 212 verges en recevant combiné lors de ses trois derniers matchs et inscrit son premier touché en carrière la semaine dernière.

BLESSÉ

RG Brent Qvale a subi une commotion cérébrale contre les Bengals et manquera probablement la finale de la saison. … Le LT Laremy Tunsil s’est blessé au pied au deuxième quart et Crennel a déclaré qu’il ne savait pas s’il reviendrait cette semaine.

NUMÉRO DE CLÉ

540 verges accordées dimanche par Houston, le deuxième plus grand nombre d’abandons que l’équipe a abandonné toute la saison derrière les 607 du Tennessee lors d’une victoire de la semaine 6.

PROCHAINES ÉTAPES

Le Tennessee aura beaucoup à jouer dimanche, quand une victoire lui donnera le titre AFC Sud. Les Titans ont battu les Texans 42-36 en prolongation lors de la semaine 6 derrière une performance de 212 verges au sol de Derrick Henry. Pour que les Texans aient une chance de se bouleverser, ils devront trouver un moyen de ralentir Henry, qui a couru 211 verges contre eux lors de la semaine 17 la saison dernière, et qui a besoin de 223 verges pour atteindre 2000 cette saison.

Si nous pouvons gagner le match, au moins nous pouvons sortir cette année avec une victoire et ne pas nous sentir aussi mal que nous le faisons actuellement, a déclaré Crennel.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL